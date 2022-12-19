Politico: Зеленский нежеланием вести переговоры с РФ испытывает терпение Европы

Украинский президент Владимир Зеленский начал испытывать терпение лидеров Европы, отказываясь от переговоров с Россией. Об этом пишет издание Politico.

"Настрой Зеленского начал испытывать терпение европейских лидеров", — считает автор статьи.

Ранее он заявлял, что вести переговоры с РФ не будет, напоминает газета.

Больше терпения, в отличие от Европы, имеют США, которые находятся далеко от боевых действий на Украине, добавил журналист.

Ранее на Западе заявили, что Зеленский одной просьбой к украинцам намекнул, что страна стоит на грани катастрофы.