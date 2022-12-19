Украинский президент Владимир Зеленский начал испытывать терпение лидеров Европы, отказываясь от переговоров с Россией. Об этом пишет издание Politico.
"Настрой Зеленского начал испытывать терпение европейских лидеров", — считает автор статьи.
Ранее он заявлял, что вести переговоры с РФ не будет, напоминает газета.
Больше терпения, в отличие от Европы, имеют США, которые находятся далеко от боевых действий на Украине, добавил журналист.
Ранее на Западе заявили, что Зеленский одной просьбой к украинцам намекнул, что страна стоит на грани катастрофы.
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Просьба Зеленского к украинским беженцам не возвращаться из Евросоюза на родину свидетельствует о разрушенной экономике Украины.