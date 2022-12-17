Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Лебедева

Спецслужбы Украины соревнуются во вбросе фейков — чей лучше зайдёт западному обывателю

Мир

Какая-то странная эпидемия безудержного больного фантазирования обуяла киевские власти. За пару дней они умудрились "на голубом глазу" выдать как минимум два фейка, которые радостно подхватили и принялись разгонять западные СМИ.

Спецслужбы Украины соревнуются во вбросе фейков — чей лучше зайдёт западному обывателю

И если сегодняшнее "откровение" главы украинской разведки о том, что Донецк якобы обстреливает российская армия с целью "свалить вину" на армию украинскую, прошло — пока, по крайней мере — почти незамеченным, то вчерашнее сообщение "спецслужб" Незалежной с самого утра холодит кровь добропорядочных жителей демократического мира.

А всё потому, что газета The Wall Street Journal (WSJ) выпустила материал, в котором со ссылкой на украинские спецслужбы рассказывается о приказе президента России Владимира Путина главе Чечни Рамзану Кадырову (его, к слову, назвали "некогда антироссийски настроенным повстанцем") занять правительственный квартал в Киеве и убить президента Украины Владимира Зеленского.

А чтобы придать "статье" большую степень правдоподобности, WSJ сообщила, что в аппарате Кадырова комментировать эту "новость" не стали.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тоже был не многословен. Он просто назвал "данные сведения" чушью.

Конечно, чушь полная, но ведь люди-то верят. Вот что интересно. Те самые люди, которые уже знают о том, что "политик года" по версии Times, давно существует сразу в двух реальностях — нашей и виртуальной, и ежедневно вещает как раз-таки из второй — они верят!

А вот очевидным фактам из реального мира — нет.

Почему я так считаю? Да потому, что ни один здравомыслящий человек не стал бы поддерживать армию фашистов и наркоманов.

В интернете много видеороликов, которые ясно показывают степень "адекватности" бойцов ВСУ, находящихся на боевых позициях. Например, как российские солдаты почти по-дружески берут в плен двух "немного пришибленных" маленькой бутылочкой с дырочкой и известным содержимым. Или вот такой-о радости солдата,"получившего передачку":

Кстати, буквально вчера очевидный факт — солдаты ВСУ злоупотребляют запрещёнными препаратами — подтвердила Верховная Рада, приняв законопроект, согласно которому военных на Украине будут проверять на алкоголь и наркотики "в любое время и в любом месте", "даже в отпуске и дома".

Интересно, как они после таких проверок воевать-то будут?

Впрочем, западных друзей Киева это не заботит. У них другая задача — сделать так, чтоб боевые действия в Незалежной продолжались как можно дольше. А как только интерес к событиям у рядовых налогоплательщиков в Европе и США, оплачивающих это всё, начинает вызывать вопросы — выдаётся очередная порция фейков. Раз от разу всё чуднее и малоправдоподобнее — "пипл хавает".

Читайте также:

Профессор из США жёстко высказался про амнезию "годами спавших" политиков

О "деморализующем кризисе" ВСУ сообщил белорусский журналист

Реальность кладёт на обе лопатки западный нарратив про Украину

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Ольга Лебедева
Ольга Лебедева — обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы дмитрий песков рамзан кадыров владимир путин владимир зеленский
Новости
Кнутов: комплексы "Пенициллин" ВС РФ по звуку определяют место выстрела ВСУ
Кличко: в Киеве установят ёлку с энергосберегающими гирляндами
Кива: националисты призывают военных к государственному перевороту на Украине
МО РФ: ВСУ потеряли до 70 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях
ВС РФ остановили попытки украинских подразделений контратаковать в ДНР
Боец ВСУ пожаловался на поборы в украинской армии: командование в курсе
Прилепин считает, что Орбакайте устроила на сцене "диверсию": флаг Украины
Политик Филиппо: Зеленский демонстрирует полное безумие и безответственность
Минобороны: бойцы РФ массированным ударом сорвали переброску оружия ВСУ
МО РФ: Срок военной службы по призыву — 12 месяцев и изменений нет
Популярное
Вучич: Сербия введёт санкции против РФ только при экзистенциальных угрозах

По словам сербского лидера, у страны нет прямых обязательств перед Россией, но есть "моральные".

Вучич: Сербия введёт санкции против РФ только при экзистенциальных угрозах
Главком ВСУ Залужный заявил о последствиях спецоперации и увольнение из армии
Главком ВСУ Залужный заявил о последствиях спецоперации и увольнение из армии
Генерал Гурулёв предложил ударить по НАТО для остановки поставок вооружения ВСУ
Созданный США элитный 214-й батальон ВСУ OPFOR несёт потери под Артёмовском
Спецслужбы Украины соревнуются во вбросе фейков — чей лучше зайдёт западному обывателю Ольга Лебедева Фантазёры из британской разведки предпочитали крыс Сергей Лебедев Европа предпочитает обвинять сербов в очередной напряжённости в Косово Михаил Плисюк
Baijiahao: Россия нашла ключ к успеху в противостоянии с Западом
В Сети появилось видео ударов по Украине из окна самолёта
Удары 16 декабря и заявление Медведева обозначили новый этап СВО
Удары 16 декабря и заявление Медведева обозначили новый этап СВО
Последние материалы
Кива: националисты призывают военных к государственному перевороту на Украине
МО РФ: ВСУ потеряли до 70 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях
ВС РФ остановили попытки украинских подразделений контратаковать в ДНР
Спецслужбы Украины соревнуются во вбросе фейков — чей лучше зайдёт западному обывателю
Боец ВСУ пожаловался на поборы в украинской армии: командование в курсе
Прилепин считает, что Орбакайте устроила на сцене "диверсию": флаг Украины
Политик Филиппо: Зеленский демонстрирует полное безумие и безответственность
Минобороны: бойцы РФ массированным ударом сорвали переброску оружия ВСУ
МО РФ: Срок военной службы по призыву — 12 месяцев и изменений нет
Россияне увидят не всех звёзд в новогоднем эфире: без Пугачёвой и Земфиры
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников