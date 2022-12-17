Спецслужбы Украины соревнуются во вбросе фейков — чей лучше зайдёт западному обывателю

Какая-то странная эпидемия безудержного больного фантазирования обуяла киевские власти. За пару дней они умудрились "на голубом глазу" выдать как минимум два фейка, которые радостно подхватили и принялись разгонять западные СМИ.

И если сегодняшнее "откровение" главы украинской разведки о том, что Донецк якобы обстреливает российская армия с целью "свалить вину" на армию украинскую, прошло — пока, по крайней мере — почти незамеченным, то вчерашнее сообщение "спецслужб" Незалежной с самого утра холодит кровь добропорядочных жителей демократического мира.

А всё потому, что газета The Wall Street Journal (WSJ) выпустила материал, в котором со ссылкой на украинские спецслужбы рассказывается о приказе президента России Владимира Путина главе Чечни Рамзану Кадырову (его, к слову, назвали "некогда антироссийски настроенным повстанцем") занять правительственный квартал в Киеве и убить президента Украины Владимира Зеленского.

А чтобы придать "статье" большую степень правдоподобности, WSJ сообщила, что в аппарате Кадырова комментировать эту "новость" не стали.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тоже был не многословен. Он просто назвал "данные сведения" чушью.

Конечно, чушь полная, но ведь люди-то верят. Вот что интересно. Те самые люди, которые уже знают о том, что "политик года" по версии Times, давно существует сразу в двух реальностях — нашей и виртуальной, и ежедневно вещает как раз-таки из второй — они верят!

А вот очевидным фактам из реального мира — нет.

Почему я так считаю? Да потому, что ни один здравомыслящий человек не стал бы поддерживать армию фашистов и наркоманов.

В интернете много видеороликов, которые ясно показывают степень "адекватности" бойцов ВСУ, находящихся на боевых позициях. Например, как российские солдаты почти по-дружески берут в плен двух "немного пришибленных" маленькой бутылочкой с дырочкой и известным содержимым. Или вот такой-о радости солдата,"получившего передачку":

Кстати, буквально вчера очевидный факт — солдаты ВСУ злоупотребляют запрещёнными препаратами — подтвердила Верховная Рада, приняв законопроект, согласно которому военных на Украине будут проверять на алкоголь и наркотики "в любое время и в любом месте", "даже в отпуске и дома".

Интересно, как они после таких проверок воевать-то будут?

Впрочем, западных друзей Киева это не заботит. У них другая задача — сделать так, чтоб боевые действия в Незалежной продолжались как можно дольше. А как только интерес к событиям у рядовых налогоплательщиков в Европе и США, оплачивающих это всё, начинает вызывать вопросы — выдаётся очередная порция фейков. Раз от разу всё чуднее и малоправдоподобнее — "пипл хавает".

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