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О "деморализующем кризисе" ВСУ сообщил белорусский журналист

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Как показывают документы, попадающие в руки российских военных, ВСУ испытывают огромный деморализующий кризис.

Об этом сообщает в Telegram-канале белорусский журналист Григорий Азарёнок, подкрепляя свои слова данными статистики украинской армии:

 

По словам минского журналиста, среди рядового и младшего командирского состава армии Украины "наблюдаются массовые самовольные оставления боевых позиций и отказы от выполнения приказов командования, дезертирство, самоубийства и сдача в плен".

"На фоне этого, скорее всего, возникнет вопрос: "Почему ВСУ не прекращает сопротивление?", — удивляется Азарёнок и сам же отвечает: — Потому что под маркой ВСУ воюют наёмники и отъявленные националисты из разных стран мира, которые в отличие от украинцев зарабатывают на убийствах деньги и лайки в соцсетях. А ВСУ только и остается в очередной раз проглатывать новые унижения от властей — задержки денежного довольствия достигают уже по несколько месяцев".

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Автор Ольга Лебедева
Ольга Лебедева — обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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