Как показывают документы, попадающие в руки российских военных, ВСУ испытывают огромный деморализующий кризис.

Об этом сообщает в Telegram-канале белорусский журналист Григорий Азарёнок, подкрепляя свои слова данными статистики украинской армии:

По словам минского журналиста, среди рядового и младшего командирского состава армии Украины "наблюдаются массовые самовольные оставления боевых позиций и отказы от выполнения приказов командования, дезертирство, самоубийства и сдача в плен".

"На фоне этого, скорее всего, возникнет вопрос: "Почему ВСУ не прекращает сопротивление?", — удивляется Азарёнок и сам же отвечает: — Потому что под маркой ВСУ воюют наёмники и отъявленные националисты из разных стран мира, которые в отличие от украинцев зарабатывают на убийствах деньги и лайки в соцсетях. А ВСУ только и остается в очередной раз проглатывать новые унижения от властей — задержки денежного довольствия достигают уже по несколько месяцев".