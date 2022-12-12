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Дарья Митина

Дарья Митина: сейчас активно поджигают прокитайский пул стран

Мир

Во многих странах идут массовые протесты. Что объединяет эти беспорядки, и кто является их организатором, а также о том, куда теперь переедет радиостанция "Дождь", лишённая лицензии в Латвии, рассказала секретарь Объединённой коммунистической партии, депутат Госдумы II созыва Дарья Митина.

Дарья Митина: сейчас активно поджигают прокитайский пул стран

— Самая скандальная новость из области взаимоотношений с российскими иноагентами и предателями Родины — это сюжет с телеканалом "Дождь", который после неосторожного высказывания одного из сотрудников, журналиста Алексея Коростелёва, утратил лицензию на вещание в Латвии. "Дождь" переехал в Латвию, когда в России их объявили иноагентами. И здесь Латвия явила свою русофобскую, нацистскую личину. Алексей Коростелёв сказал, что "мы открыли специальный чат-бот, куда можно писать о ненормальной ситуации с мобилизованными: Мы постараемся им помочь, потому что многих мобилизуют незаконно:

  • без какой-либо помощи,
  • обмундирования,
  • провианта".

Литва уже присоединилась к Латвии, предупредив, что переехать в Литву эта гоп-компания не сможет. Думаю, они уедут в Грузию. Но некоторые политические намеки этой страны позволяют усомниться, что и в Грузии "Дождю" будет комфортно проживать и работать.

Мораль сей басни такова: предателям плохо везде, поэтому лучше не предавать.

То есть, человек был обвинён в том, что посмел пожалеть солдат собственной страны, гражданином которой он является. И 4 из 5 членов совета директоров "Дождя" проголосовали за его немедленное увольнение. Это исчерпывающе характеризует их моральный облик. С ними в разведку ходить не стоит — заживо съедят. Никому бы не советовала с ними сотрудничать.

Сейчас идут протесты по миру. Протесты в Иране уже затихают. Они были спровоцированы смертью девушки Махса Амини в полицейском участке от сердечного приступа.

Протесты прокатились по Китаю — сначала против драконовских санитарных ограничений, но потом к ним присовокупились требования экономические. Мировой экономический кризис связан не только с европейской войной, но и с переформатированием энергетических рынков, и Китай не мог остаться в стороне. После исторического съезда КПК, изменения политической системы и кадровых перестановок, естественно, запрос на перемены в обществе очень высокий.

Казахстан второй раз за год испытывает массовые волнения. Зимой, по инициативе России, силы ОДКБ вмешались в ситуацию и непонятно зачем сохранили президента Токаева на его месте (неясно, в чём профит от этого для России и ОДКБ).

Если зимой протесты носили контрэлитный характер, плюс нефтегазоносные районы бунтовали (Мангышлак, Мангистау, западные области), то сейчас протесты идут равномерно по всему Казахстану и особенно в северных, угольных областях (Экибастуз, Павлодар). Это области с наивысшей концентрацией русскоязычного населения. Правда, оно никак в протестах не участвует.

Широкие протесты в Пакистане. Свергнутый бывший премьер-министр Имран Хан инициирует масштабные протестные акции, которые усилились в связи с возбуждением против Имрана Хана уголовного дела со стороны нынешнего премьер-министра Шахбаза Шарифа.

Обратите внимание, какие страны бурлят:

  • Иран,
  • Пакистан,
  • Китай,
  • Казахстан.

То есть, сам Китай и те, которые на него ориентируются. В Исламском Эмирате Талибан* (Афганистан) всегда беспорядки. Это тоже страна прокитайской ориентации.

Кто-то активно поджигает прокитайский пул стран. Это похоже на спланированные акции и диверсии. А где и кем такие мероприятия планируются, вы и сами знаете.

*организация, запрещённая в России

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Автор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы иран китай пакистан казахстан афганистан
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