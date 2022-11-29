НВЛ: "лютые" диверсанты-каратели для Крыма уже давно обучены в Европе

Украинских диверсантов для "атаки Крыма" обучили в Греции и Польше — целью полугодичной подготовки является "партизанская война” на полуострове и расшатывание ситуации в Тавриде для решающего удара ВСУ, который уже произошел бы, не начни Путин в феврале-2022 СВО.

По данным экспертов "Серой зоны", руководство подготовкой и план операции (как и с Крымским мостом, и т д.) опять осуществляют британцы.

Угроза Крыму становится все осязаемее, хотя Крым прикрыт со всех сторон "с неба, земли, воздуха и космоса", — пишут "Новости восточной ленты".

В конце лета президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О создании консультативного совета по вопросам деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории АР Крым и Севастополя". В нем говорилось о создании мощного партизанского движения против русских "захватчиков". Деньги на все мероприятия выделил (кто-то удивлен?) именно Запад.

Таким образом, всю осень на полигонах Греции и Польши инструкторами британской частной военной компании Prevail Partners готовились диверсанты.

Руководил подготовкой бывший бригадный генерал Королевской морской пехоты и специальных воинских частей (SMU) Джастин Хеджес .

. Часть обязанностей возложена на кадрового офицера британской спецслужбы MI-5, занимающейся контрразведкой, диверсантами, борьбой с подрывной деятельностью и саботажем Кристофера Наджела Доннелли.

"Защитники Европы” вознамерились распилить западные средства

Как сообщила расследовательская группа GrayZone, Доннели с самого начала столкнулся с украинской версией понимания реальности — под видом организации грядущего "движения Сопротивления".

Она очень простая — "защитники Европы” вознамерились просто распилить западные средства. Натовские военные в своем отчете рассказали о непонимании украинской стороной сложности проблемы и непродуманности учебной программы, используемой под Яворовом.

После разгона своих украинских коллег британские офицеры начали всерьез готовить 40 групп будущих профессиональных украинских диверсантов "стрелять, двигаться, общаться и выживать в лесах". Часть курсантов прошла обучение в Греции, часть — в Польше.

Как отмечается в обсуждениях опубликованных документов, для Крыма подготовлены "самые лютые, самые отъявленные, самые жестокие диверсанты — головорезы, эдакие каратели XXI века".

Россия не отдаст Крым ни при каких обстоятельствах

Складывается впечатление, что к "операциям в Крыму" украинская сторона уже готова. Но заявленное партизанское движение не может быть успешным без поддержки местного населения.

А с этим у ВСУ проблемы — Украина и сама прекрасно знает, что местные жители их просто не поддержат. Как бы Киев не называл 2014 год "референдумом поневоле" — все прекрасно понимают, что Крым ушел в Россию с удовольствием и рад быть её частью.

По этому поводу организатор так называемого крымско-татарского батальона "Аскер" в Херсонской области Ленур Ислямов высказался очень конкретно. Мол, "Крым покинули даже те, кто должен был остаться партизанами в российском тылу". Так что подготовка диверсантов под такие вводные — пустая трата денег. Но преуменьшать опасность все равно не нужно.

Впрочем, Киев и не скрывает, что готовил военную операцию по "возвращению" Крыма к 2023 году и начал бы её, но СВО помешала осуществлению этих планов.

Как пишет The Economist, экс-командующий ВДВ Украины Михаил Забродский заявил, что у страны есть возможность атаки на Крым и готовился такой удар как раз в 2023 году.

Российские эксперты тоже рассуждают о том, что в Крыму необходима (и уже, по их мнению, развернута) "трехзонная система обороны, противодесантная оборона на побережье и полная защита неба от врага", в частности, об этом заявил эксперт Константин Сивков.

А еще в The Economist были опубликованы мнения генералов Пентагона и военных спецов о том, что операция по "возвращению" Крыма или Донбасса может подтолкнуть Россию к моментальной эскалации с переходом "порога применения ядерного оружия".

Собственно, все понимают — Россия не отдаст Крым ни при каких обстоятельствах. И дело не только в особом его положении (базе флота, контроле над Черным и Средиземным морями, Украиной), но, главным образом, в крымчанах и самом "всегда русском по душе" полуострове.

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