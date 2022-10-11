Grayzone: британская разведка составила план по уничтожению Крымского моста

Весной текущего года британская разведка составила план по уничтожению Крымского моста, сообщает портал Grayzone, ссылаясь на документы, которые предоставил анонимный источник.

"Grayzone получил презентацию от апреля 2022 года, составленную для высокопоставленных сотрудников британской разведки, в которой подробно излагается план подрыва Керченского моста… при участии специально подготовленных украинских солдат", — отмечается в статье, опубликованной на сайте.

План составил военный Хью Уорд по поручению британской разведки и Криса Донелли - советника генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга.

По плану Уорда, сооружение можно разрушить, ударив крылатыми ракетами по опорам центральной арки моста. Также предлагался другой вариант: с помощью водолазов или подводных беспилотников установить на опоры мины и подорвать их.

По данным портала, Донелли переслал проект Уорда экс-министру обороны Литвы Аудрюсу Буткявичюсу, который мог передать его Киеву. Grayzone опубликовал переписку Буткявичюса с Донелли, из которой следует, что литовский министр владел компанией, участвовавшей в поставках оружия на Украину, а также поддерживал контакты с сотрудником британской разведки Гайем Спиндлером.