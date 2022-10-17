Американцы подставили курдских повстанцев, но СССР помог Ираку спастись

Когда-то Виктор Шкловский, отец русского и советского литературоведения, который принимал участие в боевых действиях в годы Первой мировой войны на Кавказе, в Персии и Турции, писал: "Один курд, который в городке чистил обувь, всё время говорил нам: папу турка резил, маму турка резил, придёт сюда — и меня резить будет".

В мире проживают миллионы курдов, это древнейшая национальность, которая помнит ещё царя Навуходоносора. А это несколько тысячелетий назад. Но, вероятно, это самая многочисленная национальность, которая до сих пор не имеет своего государства. Тема это отдельная, но, как любых изгоев, курдов всегда гнали, унижали, убивали. А если надо, использовали, как "мясо" для своих геополитических целей.

Таким традиционным "мясом" стали курды для спецслужб США, цель которых — уничтожить ненавистный Израилю, а, следовательно, и США, режим президента Ирака Саддама Хусейна. Кто ж знал, что этот режим окажется через пару лет "колоссом на глиняных ногах".

Загрести жар чужими руками не удалось

Американцы всегда были большими спецами по свержению иностранных правительств. Они не светятся, но в их чемоданах куча денег (понятно, долларов, на рубли и гривны никто не поведётся), где-то есть и пластиковая взрывчатка. Их цель — "революция", но только из "родных" рук. Да и "революционер" всегда подбирался под цвет кожи страны, которую надо "завалить".

В данном случае, речь шла о неком агенте Бобе, цвет лица — оливковый (в масть), говорит на языках Судана и Курдистана (а что ещё надо). Да ещё имеет на руках и "смертный приговор": подписанный президентом США приказ о ликвидации врага американского народа. Имя можете вписать сами. О жертвах, в том числе и среди мирного населения, там не говорится.

Да и денег-то на свержение тогда ещё бывшего в силе Хусейна отвели не так много. Как отмечали сами спецы из ЦРУ: дай Бог, на эти деньги было бы создать пропагандистскую радиостанцию для свержения власти, и это лишь малая часть, которая пошла на попытку свержения сандинистов в Никарагуа. В латиноамериканской стране это также не удалось.

На дворцовый переворот американцы не уповали: слишком хорошо работали спецслужбы Ирака, а дешёвые фильмы из Голливуда умалчивали о том, что ЦРУ с 1950-х до 1990-х годов практически не организовало ни одного успешного переворота. Вот и подумали сделать ставку на курдов северного Ирака.

К тому же, кое-кто из курдов уже прошёл психобработку в США. Деньги, девочки, красивая жизнь. Но всё это в эмиграции. Реалии Ближнего Востока тамошним "лидерам" были, в основном, уже давно неизвестны.

Зато американцы поверили в эту народность, учитывая, что некоторые из них прошли войну в горах Афганистана, где участвовали в боевых действиях против офицеров и солдат СССР.

Из-за СССР смертный приговор президенту Ирака был отложен

Но всё кончилось большим фиаско. Налёты курдских партизан на иракские города Мосул, Киркук и Басру завершились ничем. Солдаты Хусейна остались верны президенту. Не удались и курдские акции по уничтожению иракского президента. Странно, но на это не пошло само руководство США. Но, Восток, дело тонкое… Да и наследие СССР ещё было живо.

В корзине ЦРУ оказалась лишь тысяча перебежчиков из иракской армии (о национальности сложно говорить). А вот группе движения "Иракское национальное движение" повезло меньше. В июне 1996 года её лидеры оказались в плену у спецслужб Ирака. Более сотни были казнены.

Операцию ЦРУ, которая обошлась в 120 миллионов долларов, раздавили танки Хусейна. Напрасно курды просили американцев о поддержке с воздуха. Тысячи курдов вынуждены были бежать в ненавистную им Турцию. А после, многих из них американцы всё-таки сумели отправить на свою базу на остров Гуам. А позже, и в США. Вот вам и спящие ячейки, о которых сейчас много говорят.

Неслучайно один из соратников курдского лидера Барзани впоследствии говорил в адрес США:

"Зачем нам связывать судьбу нашего народа с личностями без всякого чувства ответственности?"

Не менее провальной оказалась и операция ЦРУ "Национальный резонанс", которая вошла в современную историю как боевая операция, оснащённая самой современной на то время электронной техникой и средствами связи. Тем не менее, операция уже находилась под контролем Хусейна. В итоге, много военного снаряжения и электронной техники оказалось в руках Ирака. Но тогда ещё агонизировал СССР, и Ираку было на кого опереться.

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