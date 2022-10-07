Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Автор Александр Шторм

Эксперты: "кокаиновый мальчик" Зеленский несёт угрозу человечеству

Мир

Президент Украины ранее заявил, что НАТО должно нанести "превентивные (ядерные) удары" по РФ до того, как Россия якобы первой нанесёт атомные удары.

Эксперты: "кокаиновый мальчик" Зеленский несёт угрозу человечеству

Кремль назвал эти слова "призывом к началу мировой войны", после чего Киев стал оправдываться — дескать, Владимир Зеленский говорил про 2014 год, имея в виду санкции, а не ядерную атаку на РФ.

Мировые политики и некоторые лидеры откровенно поражены такими словами Зеленского и вспоминают: СВО началась, в том числе, после заявлений об украинском ядерном оружии для войны с Россией.

Достаточная ли это угроза для России по военной доктрине, чтобы принимать превентивные военные меры? Каковы могут быть последствия "ночных рассуждений" Зеленского?

"Это заявление не нормального руководителя государства, а глубоко больного человека. Который не понимает, какой он пост занимает, и что он говорит. Да, новая российская ядерная доктрина (с поправками от 2020 года) позволяет наносить ядерный удар и первыми, но по чёткому ряду критериев", — рассказал Pravda. Ru полковник в отставке Виктор Баранец.

"Когда будет абсолютно ясно, что ядерные ракеты летят по России (в том числе, после призыва Зеленского — прим. ред.), и если враг критически "навалится" обычными вооружениями на наши территории или на территории союзников. А то, что говорит Зеленский, это просто бред — у нас сегодня нет ни одной причины для того, чтобы доставать ядерный меч", — добавил военный эксперт.

"Другое дело, надо, в конце концов, вместе вразумить этого "кокаиновского мальчика Володю", который говорит то, что могут сказать только клиенты киевского дурдома", — заключил офицер.

"Прежде всего, хочу подчеркнуть — это заявление, конечно, не личная инициатива президента Украины, Украина давно несубъектна. Его устами говорит западное сообщество — Соединённые Штаты и Великобритания, которые провоцируют действия Киева, управляют им и угрожают России подобного рода действиями", — поясняет Pravda.Ru заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

"Для Российской Федерации, для всего человечества это очень серьёзная угроза, и наша страна должна очень серьёзно подойти к подобного рода словам. При этом осознавая диалектику момента — понимая, что эти слова являются осознанной провокацией Запада, и также понимая, что это слова официального руководителя государства и члена ООН", — добавил эксперт Центра ПРИСП.

"Хотя, это не впервой. Украинские лидеры, начиная с Ющенко заявляли о том, что хорошо бы было восстановить ядерный статус Украины, хорошо бы было сделать "грязную бомбу", и так далее. Да и сам Зеленский в начале 2022 года уже заявлял о том, что Украина зря отказалась от ядерного оружия и что, конечно, Украине нужна своя ядерная бомба", — напомнил эксперт, добавив: в том числе, поэтому и началась СВО.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Готовимся к худшему? Мир ждет второй Карибский кризис
Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Любовь Степушова
Темы ядерное оружие владимир зеленский владимир шаповалов
Новости
Ракетный удар нанесён по объекту ВСУ в Запорожье
Генерал США: "Мы заплатили 66 млрд, чтобы украинцы умирали за интересы США"
Правоохранители изъяли у жителя Хакасии крупнейшую за 20 лет партию золота
МИД Эстонии потребовал запретить российским дипломатам бесплатно парковаться
В Ярославской области на СВО захотели отправиться добровольцами 16 женщин
Вассерман: вся деятельность Нобелевского комитета — хроническое мошенничество
Подоляк о Нобелевской премии "Мемориалу"*: Интересное понимание слова "мир"
Маск хочет поселиться в колонии первых поселенцев на Марсе
Россия может провести своё расследование по "Северным потокам"
Военный юрист: мобилизованные россияне находятся в "правовой неопределённости"
Популярное
Силовые структуры
Рогов: ВСУ стянули в Запорожскую область больше оружия, чем за весь период СВО

Вооружённые силы Украины (ВСУ) перебросили в Запорожскую область максимальное количество оружия и солдат за весь период спецоперации, заявили в ВГА региона.

Рогов: ВСУ стянули в Запорожскую область больше оружия, чем за весь период СВО
ВС РФ уничтожили автобус с 20 наёмниками из Польши одним ударом ПТУР в тылу ВСУ
Силовые структуры
ВС РФ уничтожили автобус с 20 наёмниками из Польши одним ударом ПТУР в тылу ВСУ
Происшествия
В Новосибирске умер ещё один мобилизованный на пункте сбора
Общество
Сенатор Полетаев: в Республике Алтай не призвали ни одного человека
Сергей Лебедев Израиль сегодня: "избранный народ", который никогда не был своим среди чужих Сергей Лебедев Ольга Лебедева Рецепт для СВО: Госдума может в один день возродить СМЕРШ Ольга Лебедева Любовь Степушова Первая отсечка в войне на выживание Запада с Россией — саммит G20 Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Баширов: США перестанут поддерживать Киев, когда Европа полностью разорится
Мир. Новости мира
Newsweek: ответом Запада должно стать уничтожение Путина и России
Зеленский призвал НАТО нанести превентивный ядерный удар по России
Мир. Новости мира
Зеленский призвал НАТО нанести превентивный ядерный удар по России
Последние материалы
Подоляк о Нобелевской премии "Мемориалу"*: Интересное понимание слова "мир"
Маск хочет поселиться в колонии первых поселенцев на Марсе
Россия может провести своё расследование по "Северным потокам"
Военный юрист: мобилизованные россияне находятся в "правовой неопределённости"
Замена антифриза: какой лучше заливать – красный, зелёный или синий
Толпа мигрантов потребовала встречи с мэром, ворвавшись в ратушу в Париже
Денисова: по плану Авакова уничтожим мост и зайдем в Крым
Вторичный авторынок: у каждой сделки есть две стороны, и каждая хочет извлечь выгоду
Волгоградский губернатор выразил недовольство работой военкоматов
Сивков заявил, что поддержка Украины Западом станет фатальной для Зеленского
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников