Эксперты: "кокаиновый мальчик" Зеленский несёт угрозу человечеству

Президент Украины ранее заявил, что НАТО должно нанести "превентивные (ядерные) удары" по РФ до того, как Россия якобы первой нанесёт атомные удары.

Кремль назвал эти слова "призывом к началу мировой войны", после чего Киев стал оправдываться — дескать, Владимир Зеленский говорил про 2014 год, имея в виду санкции, а не ядерную атаку на РФ.

Мировые политики и некоторые лидеры откровенно поражены такими словами Зеленского и вспоминают: СВО началась, в том числе, после заявлений об украинском ядерном оружии для войны с Россией.

Достаточная ли это угроза для России по военной доктрине, чтобы принимать превентивные военные меры? Каковы могут быть последствия "ночных рассуждений" Зеленского?

"Это заявление не нормального руководителя государства, а глубоко больного человека. Который не понимает, какой он пост занимает, и что он говорит. Да, новая российская ядерная доктрина (с поправками от 2020 года) позволяет наносить ядерный удар и первыми, но по чёткому ряду критериев", — рассказал Pravda. Ru полковник в отставке Виктор Баранец.

"Когда будет абсолютно ясно, что ядерные ракеты летят по России (в том числе, после призыва Зеленского — прим. ред.), и если враг критически "навалится" обычными вооружениями на наши территории или на территории союзников. А то, что говорит Зеленский, это просто бред — у нас сегодня нет ни одной причины для того, чтобы доставать ядерный меч", — добавил военный эксперт.

"Другое дело, надо, в конце концов, вместе вразумить этого "кокаиновского мальчика Володю", который говорит то, что могут сказать только клиенты киевского дурдома", — заключил офицер.

"Прежде всего, хочу подчеркнуть — это заявление, конечно, не личная инициатива президента Украины, Украина давно несубъектна. Его устами говорит западное сообщество — Соединённые Штаты и Великобритания, которые провоцируют действия Киева, управляют им и угрожают России подобного рода действиями", — поясняет Pravda.Ru заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

"Для Российской Федерации, для всего человечества это очень серьёзная угроза, и наша страна должна очень серьёзно подойти к подобного рода словам. При этом осознавая диалектику момента — понимая, что эти слова являются осознанной провокацией Запада, и также понимая, что это слова официального руководителя государства и члена ООН", — добавил эксперт Центра ПРИСП.

"Хотя, это не впервой. Украинские лидеры, начиная с Ющенко заявляли о том, что хорошо бы было восстановить ядерный статус Украины, хорошо бы было сделать "грязную бомбу", и так далее. Да и сам Зеленский в начале 2022 года уже заявлял о том, что Украина зря отказалась от ядерного оружия и что, конечно, Украине нужна своя ядерная бомба", — напомнил эксперт, добавив: в том числе, поэтому и началась СВО.

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