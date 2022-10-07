Президент Украины ранее заявил, что НАТО должно нанести "превентивные (ядерные) удары" по РФ до того, как Россия якобы первой нанесёт атомные удары.
Кремль назвал эти слова "призывом к началу мировой войны", после чего Киев стал оправдываться — дескать, Владимир Зеленский говорил про 2014 год, имея в виду санкции, а не ядерную атаку на РФ.
Мировые политики и некоторые лидеры откровенно поражены такими словами Зеленского и вспоминают: СВО началась, в том числе, после заявлений об украинском ядерном оружии для войны с Россией.
Достаточная ли это угроза для России по военной доктрине, чтобы принимать превентивные военные меры? Каковы могут быть последствия "ночных рассуждений" Зеленского?
"Это заявление не нормального руководителя государства, а глубоко больного человека. Который не понимает, какой он пост занимает, и что он говорит. Да, новая российская ядерная доктрина (с поправками от 2020 года) позволяет наносить ядерный удар и первыми, но по чёткому ряду критериев", — рассказал Pravda. Ru полковник в отставке Виктор Баранец.
"Когда будет абсолютно ясно, что ядерные ракеты летят по России (в том числе, после призыва Зеленского — прим. ред.), и если враг критически "навалится" обычными вооружениями на наши территории или на территории союзников. А то, что говорит Зеленский, это просто бред — у нас сегодня нет ни одной причины для того, чтобы доставать ядерный меч", — добавил военный эксперт.
"Другое дело, надо, в конце концов, вместе вразумить этого "кокаиновского мальчика Володю", который говорит то, что могут сказать только клиенты киевского дурдома", — заключил офицер.
"Прежде всего, хочу подчеркнуть — это заявление, конечно, не личная инициатива президента Украины, Украина давно несубъектна. Его устами говорит западное сообщество — Соединённые Штаты и Великобритания, которые провоцируют действия Киева, управляют им и угрожают России подобного рода действиями", — поясняет Pravda.Ru заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.
"Для Российской Федерации, для всего человечества это очень серьёзная угроза, и наша страна должна очень серьёзно подойти к подобного рода словам. При этом осознавая диалектику момента — понимая, что эти слова являются осознанной провокацией Запада, и также понимая, что это слова официального руководителя государства и члена ООН", — добавил эксперт Центра ПРИСП.
"Хотя, это не впервой. Украинские лидеры, начиная с Ющенко заявляли о том, что хорошо бы было восстановить ядерный статус Украины, хорошо бы было сделать "грязную бомбу", и так далее. Да и сам Зеленский в начале 2022 года уже заявлял о том, что Украина зря отказалась от ядерного оружия и что, конечно, Украине нужна своя ядерная бомба", — напомнил эксперт, добавив: в том числе, поэтому и началась СВО.
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