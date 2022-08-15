Зерно и АЭС: Украина ловко тянет время по ходу спецоперации

Пока российская армия, не спеша, планомерно и уверенно демилитаризирует Украину, Киев, со своей стороны, тоже не менее старательно, а можно даже сказать настойчиво и изощрённо, пытается демилитаризировать отдельные свои территории от России. И надо признать, кое-что у украинской стороны получается.

Начнём с пресловутой зерновой сделки. 22 июля при посредничестве ООН и Турции в Стамбуле было заключено соглашение, согласно которому Украина начала вывоз зерна из одесской портовой зоны.

До достижения этой договорённости морские порты Украины находились в "блокаде", которую Киев, собственно, сам для себя и создал.

Заминировав побережье в портовой зоне, Киев "благополучно" обвинил Россию в блокировании портов, хотя с первых дней спецоперации представители МО РФ неоднократно заявляли, что корабли Черноморского флота выходу торговых судов не препятствуют.

Но кто сейчас на Западе слышит голос России? Для американского и европейского обывателя существует только одна картина. И это картина варварской и жестокой России, которая морит голодом весь остальной мир.

Чтобы снять поток огульных обвинений в свой адрес, российское руководство всё-таки пошло на соглашение с Украиной, предоставив гарантии беспрепятственного прохода торговых судов в три одесских порта и обратно.

Но было бы наивно полагать, что украинскую администрацию хоть сколько-нибудь волнует тема вывоза зерна, именно в контексте спасения мира от возможного голода.

Тема вселенского голода для Киева — это не более, чем удобная и красочная обёртка, в которую удалось упаковать истинные стратегические цели Украины, а именно удержание под своим контролем трёх крупнейших морских портов.

Фактически, Украина на некоторое время получила гарантию неприкосновенности прибрежной зоны около Одессы. Пусть эта сделка носит и ограниченный по времени характер — 120 дней, но по соглашению сторон в ней предусмотрена пролонгация.

Да, согласно договору разрешён ввоз и вывоз только сельскохозяйственных культур, продуктов питания и аммиака, но мы все прекрасно знаем, как Киев "любит" выполнять международные соглашения. И как Турция, основной контролёр этого грузопотока, может закрывать глаза на некоторые вещи.

К слову сказать, российская сторона так и не получила возможность досматривать суда на маршруте, хотя Москва активно этого добивалась. Удалось лишь "выбить" представительство в совместном контрольном центре, который будет находиться в Стамбуле.

Будет ли группа российских представителей обладать реальными полномочиями, или всё сведется к роли "свадебного генерала", время покажет. А пока мы видим довольно жиденький поток торговых судов, идущих из Одессы к Босфору.

Москва, между тем, напомнила Киеву, что порты по-прежнему остаются под прицелом российских вооружённых сил. 23 июля был нанесён ракетный удар по одному из военных объектов одесского порта. Был уничтожен военный катер, находившийся на ремонте.

День подписания зернового соглашения ознаменовался созданием на освобождённых украинских территориях Одесской бригады добровольцев. Подразделение было сформировано из числа жителей Одесской области, поддерживающих российскую спецоперацию. Этими действиями Москва дала недвусмысленный намёк Киеву, что Одесса по-прежнему является стратегической целью России.

На данный момент ещё рано говорить, что Россия получит по итогам зернового соглашения. Сам процесс переговоров была окутан завесой таинственности. Известно, что вместе с документом, регулирующим порядок прохождения судов, между Россией и ООН был подписан некий меморандум. Его текст нигде не опубликован, но в официальных источниках говорится о том, что это соглашение позволит преодолеть санкции на экспорт российского продовольствия на мировой рынок.

А пока, в сухом остатке, у России всё же есть информационная победа. Москву перестали обвинять в создании мирового продовольственного кризиса. Что уже неплохо.

Киев, как ни странно, не стал раздувать из зерновой сделки грандиозную перемогу. Украинские СМИ довольно буднично оценили это событие. Видимо, Киев боится "сглазить" свою маленькую победу и не особо хочет привлекать внимание к этой теме.

Тем не менее, на своей внутренней политической кухне украинские деятели подсчитали зерновой кейс вполне себе историей успеха и решили попробовать приложить эту же модель на другие территории.

Итак, одна обёртка для своих замыслов — это мировой голод. А вторая?

Что ещё может напугать мировое сообщество? Что может коснуться каждого в мире?

Ну, к примеру, ядерная угроза.

И сейчас мы наблюдаем "танцы киевских мальчиков" и их западных кураторов вокруг Запорожской АЭС. Рецепт этот стар как мир — по логике Киева присутствие русской армии на объектах атомной электростанции грозит миру ядерной катастрофой.

И, дабы добавить этой выдуманной картине красок, ВСУ с ожесточением обречённых наносят ракетные удары по объектам АЭС, нагло обвиняя в разрушениях саму Россию.

Ну что ж, в приверженности террористическим методам Киеву не откажешь. Международный резонанс есть. 11 августа Совет Безопасности ООН обсудил ситуацию вокруг Запорожской АЭС. Результат вполне предсказуем — за всё хорошее против всего плохого. Как всегда.

В официальном заявлении Совбеза ООН, в частности, говорится:

Объект не должен использоваться в рамках какой-либо военной операции. Необходимо срочно согласовать на техническом уровне безопасный периметр демилитаризации с тем, чтобы обеспечить безопасность в районе станции

Американская сторона в обсуждениях на Совбезе пошла ещё дальше, потребовав от России полной "демилитаризации" Украины, то есть вывода абсолютно всех российских войск.

Пока единственный позитивный результат этого заседания — решение о скорейшем визите на АЭС специалистов из МАГАТЭ.

Будет ли эта миссия специалистов-ядерщиков благом для России? Не получится ли в очередной раз, что у Москвы окажутся связанными руки, а у киевского террористического режима появятся новые козыри для грязной игры?