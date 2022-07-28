Китай в ярости объявил военные учения: представитель США едет на Тайвань

Американка Нэнси Пелоси может окончательно ввергнуть весь мир в пучину войны или, как минимум, экономического апокалипсиса своим визитом на Тайвань.

Если она туда полетит, Китаю придётся реагировать. Собственно, Пекин уже реагирует — и весьма жёстко, иначе он потеряет свою территорию и уважение в мире. Поэтому Китай не сможет отреагировать лишь жёсткими заявлениями и "сотыми китайскими предупреждениями".

По словам экспертов, вероятно не только проведение учений вокруг острова, но и реальные боевые действия ограниченных акций в проливе. В зависимости от реакции сторон может грянуть полномасштабный военный конфликт.

Первыми пострадают высокотехнологичные отрасли, которые полностью зависят от поставок микроэлектроники Тайваня. А если США вместе с этим введут ещё и санкции (а Китай — ответит своими), то последствия скажутся на всей мировой экономике.

"Будет сформирована новая реальность, которая кардинально отличается от всего, что человечество создало после второй мировой войны", — предполагают эксперты. И реальность эта будет "в пепле и огне".

Так что действия Пелоси — провокация чистой воды. Это понимают и в самих Штатах, где нет единства по поводу визита. Однако, "политикум" не может воспротивиться третьему человеку в стране.

Вся эта затея похожа на поджигание бочки с порохом в преддверии войны — она крайне опасна, резюмировали специалисты.

Официальные СМИ КНР уже заявили, что Пекин собирается ввести бесполётную зону над Тайванем. Если "на пальцах", то это означает: "будем сбивать или принудительно сажать всё, что не наше".

И CNN, и South China Morning Post написали о том, что Пекину нужно любым способом не допустить визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Пекин неоднократно заявлял, что визиты высокопоставленных чиновников США на Тайвань подрывают политику "одного Китая". Недружественные шаги Вашингтона будут расцениваться как нарушение суверенитета.

А с учётом того, что в компании с Пелоси на Тайвань собрался Майк Помпео, ситуация может "выйти из берегов" гораздо раньше. Помпео официально не может приехать на территорию КНР, он под санкциями Пекина.

"Станет очевидно, что Китай якобы неспособен реализовать собственные же санкции, ведь Тайвань — территория Китая", — пишут в соцмедиа.

Вероятность того, что самолёт американских представителей в таком случае будет перехвачен и принуждён к посадке, выдворен из воздушного пространства Китая или просто сбит, растёт на глазах — о таких действиях Пекина уже предупредили китайские военные эксперты.

Что в этом случае последует — объяснять не надо.

Напомним, бесполётная зона — регион, где запрещены пролёты всех гражданских самолётов. В небо допускаются только патрульные и военные самолёты страны (или стран), которая ввела такое ограничение, а все нарушители перехватываются и сбиваются.

Мало того, Пелоси уже пригласила поехать вместе с собой членов Комитета по международным делам Палаты представителей, причём как демократов, так и республиканцев — предлагая им стать то ли заложниками, то ли триггерами будущей войны США-Китай.

Тем временем, в сторону Тайваньского пролива выдвинулась АУГ (авианосная ударная группа), в её составе — авианосец USS Ronald Reagan, чья цель — "обеспечивать безопасность визита ударной силой". Дескать, вдруг придётся усилить переброску сил и средств, "включая перекрывающие друг друга кольца защиты".

Значит, пока американцы ещё готовы играть до упора и обеспечить безопасность визита чиновника правительства США на Тайвань. Будем наблюдать за задиранием ставок в этой игре до небес и за тем, у кого возобладают разумная осторожность и здравый смысл.

В ответ Китай объявил военные учения, закрыв для США зону Южно-Китайского моря, через которую как раз и движется американская авианесущая группа. Пекин официально предупредил, что там будут летать ракеты, стрелять корабли и заход в эту акваторию запрещён — ну, а если кто-то решится, то, не ровен час, и шальные ракеты случаются.

"Китайцы не зря тренировались на макете топить авианосцы США, а Пентагон — предупреждал, что и без ядерной атаки у Китая есть на это оружие и решительность", — пишут эксперты.

Это очень похоже на покер, в который играют две ядерные сверхдержавы, постоянно повышая ставки. Кто первый скажет "пас" и бросит карты — тот "лузер", говоря языком молодежи, тот потеряет лицо (и, возможно, контроль над территорией "главного производителя электроники в мире"), обсуждают в соцмедиа.

Впрочем, в те же даты Минобороны России объявило стратегическое командно-штабное учение "Восток-2022" в Восточном военном округе — с участием "лучшего партнёра" — Китая…

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