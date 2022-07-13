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Автор Ольга Лебедева

Намерение Киева признать Ичкерию* изрядно повеселило Кадырова

Мир

Украинские законодатели озаботились судьбой Чечни. Причём настолько, что в Верховную Раду внесён законопроект о признании суверенитета Чеченской республики Ичкерия*.

Намерение Киева признать Ичкерию* изрядно повеселило Кадырова

Авторы инициативы, нардепы Алексей Гончаренко и Муса Магомедов, заявляют, что

"Россия совершила жестокие убийства и геноцид в Чечне в ходе Первой и Второй чеченских войн (в 1990-х и 2000-х годах)".

Текст проекта резолюции ещё не опубликован на веб-сайте украинского парламента, но Гончаренко заявил в посте в соцсети, заблокированной в России, что нынешний глава Чечни Рамзан Кадыров — "верный союзник президента России Владимира Путина, продолжает политику террора”.

Не исключено, что данный законопроект — попытка "отыграться" за признание Москвой Донецкой и Луганской народных республик и дестабилизировать обстановку в России, воскресив сепаратистские настроения.

А может быть, это начало претворения в жизнь анонсированного советником главы офиса президента Украины Алексеем Арестовичем плана по выводу из состава РФ национальных регионов — Башкортостана, Татарстана и Чечни", авторами которого, кстати, являются специалисты комиссии правительства США по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Немного истории

Напомню, что после распада Советского Союза чеченский лидер Джохар Дудаев в одностороннем порядке провозгласил независимость от России, открыл двери тюрем региона и заявил, что больше не признает власть Москвы. Организованная преступность процветала, и Дудаев объявил регион Чеченской Республикой Ичкерия* в 1994 году, провозгласив его исламским государством.

После двухлетней войны Россия заключила мир с правительством Дудаева, но беззаконие продолжалось. Когда исламистские террористы из республики вошли в Дагестан в 1999 году, чтобы вести "священную войну", Россия снова вмешалась, на этот раз одержав решающую победу над чеченскими сепаратистами.

Конфликт полностью закончился, когда Рамзан Кадыров пришёл к власти в 2007 году. Кадыров пошёл по стопам своего отца, Ахмада Кадырова, который воевал против России во время первой войны, но перешёл на другую сторону и занимал пост первого президента Чеченской Республики с 2003 года до его убийства исламистами в 2004 году.

Ахмад Кадыров
Ахмад Кадыров

Чеченский спецназ "Ахмат" в настоящее время воюет на Украине вместе с российскими войсками и солдатами Донецкой и Луганской народных республик.

Чеченская Республика Ичкерия всё ещё как бы технически существует в изгнании, хотя её суверенитет не был признан ни одной иностранной державой с тех пор, как правительство талибов** в Афганистане пало в 2001 году.

Кадыров: "Эта информация сделала наш день"

Инициативу украинских законодателей прокомментировал Рамзан Кадыров:

"Слишком поздно вспомнили. Опоздали лет на 30", — отметил он, напомнив, что "республики Ичкерия"*, за которую они вдруг взялись ратовать, не существует, причём по инициативе самих же "ичкерийцев", объявивших в 2007 году об упразднении Ичкерии* и создании так называемого Имарата Кавказ***, который тоже "самоликвидировался", в 2009-ом.

Самим же депутатам Рады глава Чечни посоветовал, если уж им так хочется, отвлечься от проблем Украины, заняться более насущными проблемами. Например, "признать Плутон планетой или поднять очень важный вопрос о том, не проголодались ли три слона и черепаха, на которых стоит земля.".

* террористическая организация, запрещённая на территории РФ

** "Талибан" признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 14.02.2003 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ

*** признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 08.02.2010 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ

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"Уроки второй чеченской. "Точка зрения" Анатолия Вассермана
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы рамзан кадыров верховная рада
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