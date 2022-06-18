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Автор Ольга Лебедева

Меркель призналась, что, возможно, отчасти виновата в конфликте на Украине

Мир

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что "некоторые решения", которые она приняла во время пребывания в должности, а также ее уход в прошлом году, возможно, повлияли на решение президента России Владимира Путина начать спецоперацию на Украине.

Меркель призналась, что, возможно, отчасти виновата в конфликте на Украине

При этом ветеран политики предупредила, что, хотя "Путин и виноват", Запад "должен серьезно отнестись к нему”.

В одном из своих первых крупных интервью после ухода с поста в декабре, выдержки из которого были опубликованы немецкой новостной сетью RND, Меркель рассказала, что в прошлом году она пыталась поговорить с Путиным о порядке европейской безопасности, но российский лидер "не был заинтересован".

"Путин больше не был готов к саммиту в нормандском формате, — сказала экс-канцлер, признавшись, что ей "не удалось создать новый европейско-российский формат обсуждения порядка безопасности".

По словам Меркель, ее уход с поста "возможно, был вкладом” в нынешний конфликт, поскольку её преемник Олаф Шольц проявил "меньшую склонность к дипломатии".

Кроме того, по её словам, "стечение потрясений в мире" — "выборы во Франции, вывод войск из Афганистана и застой в выполнении Минских соглашений” — могли повлиять "на сроки операции России".

Говоря о конфликте в Украине как о поворотном моменте в европейской истории, Меркель предупредила, что "политики должны серьезно относиться к Путину” и не исключила возможности своего посредничества в урегулировании конфликта.

"Наверное, я сделаю это позже, в настоящее же время меня не просят вмешиваться".

Напомним, Меркель занимала пост канцлера Германии в течение 16 лет. Критики часто обвиняли её в "мягкости по отношению к Москве". А президент Украины Владимир Зеленский заявил однажды, что "уступки Меркель России побудили Путина начать свою операцию на Украине".

Германия сейчас не склонна к миротворческой миссии

Действующий канцлер Германии Олаф Шольц, в отличие от Ангелы Меркель, не является сторонником дипломатического разрешения конфликта на Украине.

Хотя он и проявляет нерешительность в отношении санкций в адрес российского ископаемого топлива, его правительство, тем не менее, закрыло газопровод "Северный поток-2".

А потом Шольц начал отправлять оружие и боеприпасы киевским силам, пообещал потратить $113 млрд на приобретение нового американского и израильского вооружения и увеличить расходы на оборону до уровня выше 2% ВВП.

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