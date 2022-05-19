Аваков вступился за Зеленского: "Дайте поддержку и доверие!"

Экс-глава МВД Украины Арсен Аваков попросил украинцев "быть мудрыми" и доверять президенту Зеленскому в вопросе "спасения защитников "Азовстали".

Экс-глава МВД Украины Арсен Аваков

Арсен Аваков, бывший министром внутренних дел Украины в 2013-2021 годах, обратился к населению страны в связи с ситуацией на мариупольской "Азовстали", где, по словам президента Владимира Зеленского, происходит "успешная спецоперация по спасению героев".

"Друзья, прошу каждого украинца, переживающего за Азовский гарнизон — быть мудрыми в этот час. Знаю точно, президент Зеленский занимался и занимается судьбой этого славного воинского гарнизона лично день и ночь. Искренне и честно. Раненые и целые, гражданские и военные — о них, знаю, думают и принимают решения и действия каждый день. Прошу всех доверять верховному главнокомандующему Украины! В этой тяжёлой ситуации не многое можно сделать… но он прилагает все усилия, делая всё возможное и невозможное. Поймите это, не поддавайтесь эмоциям. Не нужно трёпа и пересказов. Не нужно многословий и требований, не нужно стенаний и рассуждений — дайте тишину, поддержку и доверие президенту Зеленскому. Он действует. Делает свою работу. Главнокомандующий Залужный — свою. Денис (Шмыгаль. — Прим. ред.) — свою! И пусть каждый на своём месте делает то, что может и то, что должен. Будем сильны единством", — приводит обращение Авакова его официальный сайт.

Зрада чи перемога?

Колонна сдавшихся в плен нацистов с "Азовстали"

Очевидно, что в украинском обществе стремительно повышается градус "мариупольской зрады". Ведь сколько было заявлений про "несгибаемых захистников", которые не сдаются! Некоторые особо упоротые в украинскую фейкомётную пропаганду даже сравнивали "мариупольских сидельцев" с защитниками Брестской крепости, и в головах ни разу не щёлкнуло.

Но вот ведь — сдаются. С самого утра 16 мая "доблестные захистники" выходят из катакомб "Азовстали" сотнями. По информации на утро 19 мая, на свет божий наконец вышел Святослав Паламарь (Калина) — один из главарей нацистского батальона. Почему-то эти "воины света" вместо "Валгалла-экспресса", увозящего, согласно их собственной мифологии, прямиком в нацистский рай, выбрали услуги транспортной компании "Z-экспресс", предлагающей увлекательнейшие маршруты в СИЗО Таганрога и Ростова-на-Дону. И как же это объяснить?

Украинские медиатехнологи-затейники и тут выкрутились. Украинцам предлагается поверить, что "зрада — це перемога", то есть сдача в плен — это не сдача в плен, а "спецоперация по эвакуации". Эх, жаль, что у фельдмаршала Фридриха Паулюса, сидевшего в феврале 1943 года в подвале центрального универмага в Сталинграде, не было таких пиарщиков, бессмысленных и беспощадных! Уж они бы, ух, сообщили бы мировой общественности что-нибудь вроде:

"Фельдмаршал Паулюс и его армия провели успешную операцию, полностью выполнив задачи, поставленные перед ними командованием Рейха. Они надолго связали Красную Армию под Сталинградом, тем самым позволив нам выровнять линию фронта и организованно занять новые позиции. В настоящее время канцелярия фюрера, абвер и гестапо делают всё возможное для успешной экстрадиции наших героев и скорейшего воссоединения их со своими семьями!" (Пример победной реляции привёл Сергей Веселовский).

Но ведь многие поверят. Тридцать лет жизни по заветам Джорджа Оруэлла ("Мир — это война. Свобода — это рабство. Незнание — сила") не проходят бесследно. Кстати, о каком единстве говорит Аваков? Тот ли это самый Аваков, о котором ещё в 2021 году украинские СМИ писали, что он "ушёл с поста главы МВД, чтобы подготовить смещение Зеленского и стать его преемником"? Да, это тот самый Аваков, который ещё в середине ноября 2021 года рассуждал об "авторитарности Зеленского", а нынче предлагает "дать поддержку и доверие". Просто мастер-класс по переобуванию в прыжке, учитесь, как надо!

Результаты этого "единства, доверия и поддержки" уже становятся очевидными даже на Западе. В частности, американский военный аналитик Скотт Риттер заявил, что "Украина терпит ужасное поражение на востоке, и никакая пропаганда Киева это не изменит".

Так что на все заявления украинской стороны об "успешной спецоперации по спасению" можно ответить одной фразой: если из кустов раздался громкий визг — значит, выстрел достиг цели.

"Азов"* — украинский националистический батальон, признанный экстремистской организацией и запрещённый на территории Российской Федерации.

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