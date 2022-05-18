Аналитик Риттер: Украина терпит поражение на востоке, несмотря на пропаганду

Американский военный аналитик Скотт Риттер заявил, что Украина терпит поражение на востоке, несмотря на западную пропаганду и фейки Киева.

Риттер прокомментировал недавнее видео, на которых украинские боевики несут приграничный столб для съёмки фейкового видео. Позднее это видео появилось в Сети, а президент Украины Владимир Зеленский следом записал видеообращение, в котором похвалил "героев" Незалежной. В видео боевики рассказали, что они якобы стоят на границе с Россией.

"Присутствие украинских войск на границе с Россией возле Харькова не имеет значения. Это никак не влияет на стратегический результат", — заявил Риттер в эфире RT.

Также американский аналитик заявил, что обвинения в применении против боевиков на "Азовстали" фосфорных боеприпасов несущественны. По его мнению, на видео чётко видно, что это были не фосфорные снаряды, а магниевые.