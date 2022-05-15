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Автор Ольга Лебедева

Политтехнолог Офиса Зеленского возмущён танцами с бубнами вокруг "азовцев"*

Мир

Власти Украины начали "сливать" боевиков, остающихся в "Азовстали", тихой сапой запустив информационную кампанию по преуменьшению роли "азовцев"* в боях "за Мариуполь".

Политтехнолог Офиса Зеленского возмущён танцами с бубнами вокруг "азовцев"*

Пока сами боевики умоляют о заступничестве и помощи в эвакуации мировых лидеров, рассказывая о своём "ужасном" положении, а их родственники пытаются достучаться хоть до кого-нибудь (даже к Си Цзиньпину обратились), вице-премьер Ирина Верещук просит их "не частить с обращением к мировым лидерам" и, как сообщают члены семей заблокированных в подвалах комбината боевиков, блокирует их в соцсетях.

"Странная избирательность..." 

А политтехнологи Офиса президента Незалежной начали выступать с напоминаниями, что "азовцы"* в "Азовстали" — не единственные украинские военные, которые "отдают свои жизни за родину". Да и бои идут не только на окраине Мариуполя.

"Эти люди (азовцы* - Прим. ред) вписали себя в историю золотыми буквами. Но ведь на "Азовстали" находятся не они одни. Там есть морпехи, ТОР (спецподразделение полиции — Прим. ред.), пограничники. Почему никто не говорит о них? Почему только об "Азове"*? Эти люди достойны того, чтобы называть их всех вместе", — заявил политтехнолог, экс-кандидат на пост Президента Украины Владимир Петров, призвав "прекратить спекуляции". — Каждый день гибнут украинские военные. Сколько? Это не имеет значения? Кого-то разорвало на куски. Кого-то убило осколком, кого-то пулей, кого-то бомбой. 2-5-10 — не имеет значения. Сегодня погибли украинские военные. Защитники "Азовстали" живы? Живы. И держатся".

Президентский политтехнолог недоумевает:

  • почему гибель солдат на "Азовстали" — трагедия, а гибель украинцев на других участках фронта — нет?

"Почему вы выбрали себе в герои только защитников из "Азова"*?" — возмущается "предвзятостью" Петров.

По мнению нескольких украинских Telegram-каналов, такое смещение акцентов с "азовцев"* на других находящихся на "Азовстали" силовиков и украинских военных на других фронтах может свидетельствовать о том, что Офис президента готов пожертвовать "азовцами"*.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ

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