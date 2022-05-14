Азовцы* расхотели быть мучениками

Боевики украинского нацбата "Азов"*, застрявшие в подземельях мариупольского комбината "Азовсталь", похоже, потеряли остатки своей удали и лихости, которыми они похвалялись, когда были "в деле".

По крайней мере, такой вывод напрашивается из поста в Telegram одного из неонацистов, Давида Касаткина (позывной Химик). Он рассказал о моральном настрое среди "товарищей по несчастью".

"Парни много говорят о том, что, когда выйдут, сразу женятся и заведут детей. Все, кто пока ещё этого сделать не успел. А те, у кого есть жены и дети, просматривая присланные им видео из дома, рыдают и улыбаются одновременно… Интересно за этим наблюдать, не передаваемые чувства, как течёт жизнь".

Впрочем, по словам Химика, "азовцы"* вовсе не собираются становиться мучениками.

"Мы не собираемся быть мучениками, мы боремся и за свои жизни и ждём поддержки. <…> поддерживайте нас информационно, орите всем про нас <…> Хочу чтоб мои друзья ещё раз увидели своих детей и почувствовали запах своих жён. А я всегда лишь хочу бутерброд с большим куском варенной колбасы и ряженку с курагой от Простоквашино", — подытожил Касаткин.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ