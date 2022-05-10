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Автор Ольга Лебедева

Конгресс США в полном составе отклонил инициативу о "защите союзников"

Мир

434 члена американской Палаты представителей — ровно 100% — отклонили законопроект, разрешающий применение военной силы США для защиты союзников, подготовленный конгрессменом Адамом Кинзингером.

Конгресс США в полном составе отклонил инициативу о "защите союзников"

Суть инициативы:

дать добро президенту Байдену ответить военным путем на применение Россией химического, биологического или ядерного оружия против Украины.

Единодушие американских законотворцев вызвано тем, что они посчитали законопроект "разрешающим напрямую атаковать российские силы на Украине":

"Как только это произойдет, ядерная война между двумя ядерными сверхдержавами, обладающими более чем 13 тысячами единиц ядерного оружия, становится не просто вероятной, а практически неизбежной", — отмечает президент Западной мирной коалиции (Чикаго) Уолт Злотов.

По его мнению, "один из коварных аспектов отклонённого Конгрессом законопроекта" заключается в том, что он мог бы "спровоцировать украинскую химическую атаку под фальшивым флагом, чтобы втянуть Америку непосредственно в боевые действия":

"Это почти сработало в Сирии в 2012 году, пока Обама не внял доказательствам, что это, скорее всего, была атака повстанцев под ложным флагом", — пишет американский эксперт, напоминая, что Кинзингер проявил себя как ярый сторонник войны на Украине:

  • будучи ветераном войны в Ираке и Афганистане, Кинзингер настаивал на необходимости бесполётной зоны над Украиной после начала российской спецоперации;
  • ещё раньше он с энтузиазмом поддержал "вдохновленный США переворот, который сверг пророссийского президента Украины Виктора Януковича";
  • поддерживает членство Украины в НАТО и "вооружение ультранационалистического правительства Украины в их гражданской войне против пророссийских украинцев в Донбассе".

"Они воюют за нас"

Редкостное единодушие конгрессменов во время обсуждения инициативы Кинзингера, милитаристские настроения среди американских законодателей отнюдь не пошли на убыль.

Это понятно из совместного заявления двух членов палаты представителей — республиканки Лиз Чейни и демократа Джейка Окинклосса. Они призвали власти США продолжать оказывать военную помощь Украине, поскольку, по их словам, "Киев борется не только за свою свободу, но и за свободу американцев".

"В Соединенных Штатах независимо от партийной принадлежности мы знаем, что наша собственная безопасность требует сохранения свободы и поражения российских сил на Украине. От исхода этой схватки зависит, помимо прочего, и сила американской демократии", — цитирует их The Washington Post.

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Названа реальная причина спецоперации Z
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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