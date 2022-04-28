Американские конгрессмены одобрили законодательную инициативу, разрешающую властям продавать конфискованные активы России и её граждан, а деньги направлять в качестве доппомощи Украине.
Эта помощь включает в себя не только гуманитарные, но и военные "вливания", а также "содействие украинцам в переселении в другие страны".
Есть и отдельный пункт, в котором написано, что средства, полученные от реализации конфискованных активов могут быть направлены на "гуманитарную помощь и содействие в развитии российскому народу, в том числе в области демократии, программ в сфере прав человека и их мониторинга".
Трансляцию заседания Палаты представителей вёл канал C-SPAN.
В результате президент США получил карт-бланш на "арест и изъятие" активов иностранцев, "обнаруженных" в юрисдикции Соединенных Штатов.
В итоговом документе Конгресса уточняется:
"конфискации подлежат активы стоимостью от $2 млн, в том числе являющиеся собственностью российских энергетических компаний".
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На данный момент российские военные решают задачу по ликвидации украинской группировки на донецкой дуге.