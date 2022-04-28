EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ольга Лебедева

Конгресс разрешил Белому дому продажу арестованных активов РФ "в пользу Украины"

Мир

Американские конгрессмены одобрили законодательную инициативу, разрешающую властям продавать конфискованные активы России и её граждан, а деньги направлять в качестве доппомощи Украине.

Конгресс разрешил Белому дому продажу арестованных активов РФ "в пользу Украины"

Эта помощь включает в себя не только гуманитарные, но и военные "вливания", а также "содействие украинцам в переселении в другие страны".

Есть и отдельный пункт, в котором написано, что средства, полученные от реализации конфискованных активов могут быть направлены на "гуманитарную помощь и содействие в развитии российскому народу, в том числе в области демократии, программ в сфере прав человека и их мониторинга".

Трансляцию заседания Палаты представителей вёл канал C-SPAN.

  • "За" проголосовали 417 законодателей, "против" — восемь.

В результате президент США получил карт-бланш на "арест и изъятие" активов иностранцев, "обнаруженных" в юрисдикции Соединенных Штатов.

В итоговом документе Конгресса уточняется:

"конфискации подлежат активы стоимостью от $2 млн, в том числе являющиеся собственностью российских энергетических компаний".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Sberbank
Новости
Сенатор Ковитиди: Европа начала грабить Украину, страна обречена на голод
Подоляк пригрозил России взрывами на складах
Конгресс разрешил Белому дому продажу арестованных активов РФ "в пользу Украины"
Сатановский: США точно не будут осуждать военную операцию Турции в Ираке
Журналист Покорны обвинил главу Минобороны Чехии в "отсталости" из-за критики РФ
Bloomberg: Газпромбанк не принял рублёвый платёж из Германии
Арестович спрогнозировал наступление ВСУ от Харькова до Херсона в июне
Симоньян про новые заявления из США: Какой выбор оставляют нам эти идиоты?
Над Белгородом ночью работали системы ПВО
Кадыров ответил азовцу*, попросившему помощи у Запада
Популярное
Силовые структуры
Сивков: Россия уже контролирует Украину, Киев ничего не может с этим сделать

На данный момент российские военные решают задачу по ликвидации украинской группировки на донецкой дуге.

Сивков: Россия уже контролирует Украину, Киев ничего не может с этим сделать
Киев оставил умирать под Херсоном военнослужащих 28-й ОМБр ВС Украины
Мир. Новости мира
Киев оставил умирать под Херсоном военнослужащих 28-й ОМБр ВС Украины
Мир. Новости мира
Wargonzo: к военным складам в Приднестровье вышла группа диверсантов
Силовые структуры
Майор Волына из подвала "Азовстали" просит спасти гарнизон Мариуполя
Игорь Буккер Почему Грузия не открыла второй фронт против России Игорь Буккер Ирина Шлионская Стресс может быть полезен, но в разумных пределах Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Как Павел I вызвал королей Европы на дуэль Дмитрий Соколов
Мир. Новости мира
Журналистка Максимова: в Берлине не справляются с украинскими беженцами
Шоу-бизнес
Симоньян считает Галкина геем, который женился на Пугачевой для отвода глаз
Баширов: по России рано или поздно ударят натовским оружием, и РФ ответит
Политика. Новости и аналитика
Баширов: по России рано или поздно ударят натовским оружием, и РФ ответит
Последние материалы
Подоляк пригрозил России взрывами на складах
Конгресс разрешил Белому дому продажу арестованных активов РФ "в пользу Украины"
Сатановский: США точно не будут осуждать военную операцию Турции в Ираке
Журналист Покорны обвинил главу Минобороны Чехии в "отсталости" из-за критики РФ
Bloomberg: Газпромбанк не принял рублёвый платёж из Германии
Арестович спрогнозировал наступление ВСУ от Харькова до Херсона в июне
Симоньян про новые заявления из США: Какой выбор оставляют нам эти идиоты?
Над Белгородом ночью работали системы ПВО
Кадыров ответил азовцу*, попросившему помощи у Запада
ВСУ обстреляли Херсон "Ураганами": "Точки-У" прилетели из Николаевской области
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников