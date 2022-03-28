Баку и Ереван открывают против РФ второй фронт в Нагорном Карабахе

Эксперты говорят о том, что обострение в Нагорном Карабахе является попыткой открытия второго фронта для России. И не факт, что это делает Баку, а не Ереван, а может быть, и вместе.

На фоне украинских событий произошло обострение ситуации в Нагорном Карабахе

Минобороны РФ сообщило, что 24-25 марта ВС Азербайджана зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха и нанесли четыре удара по подразделениям войск непризнанной республики. Напомним, что Москва считает, что статус Нагорного Карабаха не определён и будет определяться, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, "в зависимости от того, какие действия мы всё должны предпринять, чтобы помочь восстановить там этноконфессиональное согласие".

Москва направила Азербайджану призыв отвести войска.

Армянские СМИ сообщили, что в эти сроки был взорван газопровод, начались регулярные обстрелы армянских населённых пунктов.

Вечером 27 марта минобороны России сообщило, что после переговоров азербайджанская сторона отвела подразделения своих вооружённых сил из района населённого пункта Фарух в Нагорном Карабахе.

Азербайджан опроверг отвод войск и потребовал от России вывести незаконные армянские силы из Карабаха.

Минобороны Азербайджана заявило, что не нарушало демаркационную линию, а утром 26 марта "незаконные армянские вооружённые формирования попытались спровоцировать азербайджанских солдат". Благодаря незамедлительным мерам армяне были вынуждены отступить, говорится в заявлении минобороны Азербайджана.

Азербайджан потребовал от России в соответствии с Трёхсторонней декларацией от 10 ноября 2020 года полного вывода "остатков армянской армии и незаконных армянских вооружённых формирований с территории Азербайджана" и правильного написания административно-территориальных единиц. В Азербайджане нет "Нагорного Карабаха", а упомянутое в заявлении село называется не Фарух, а Фаррах, заявили в Баку.

Азербайджан и Армения недовольны Россией в Нагорном Карабахе

Председатель Комитета парламента Армении по региональной и евразийской интеграции Армен Горгян заявил, что Баку хочет добиться вывода российских войск из Карабаха, то есть "положить конец политическому решению карабахской проблемы".

По мнению депутата, Баку рассчитывает, что Россия "занята Украиной" и не готова открывать "второй фронт" на Южном Кавказе.

С другой стороны, "в эти дни становится очевидным", что для официального Еревана "приемлемо обсуждение статуса Карабаха в составе Азербайджана".

"Власти Армении накаляют антироссийские настроения, критикуя российские вооружённые силы и качество российского вооружения, представляя российский миротворческий контингент в Карабахе как недееспособный механизм", — сказал Армен Горгян.

По его словам, обе стороны конфликта атакуют Россию, и на фоне обострения глобального кризиса Россия может воспринять это как предательство.

Депутат предсказал, что "когда Россия сформулирует политическое измерение новой Украины", она начнёт всерьёз заниматься Южным Кавказом и здесь будет происходить непростой "диалог".

Баку и Ереван ведут сепаратные переговоры за спиной Кремля

Как сообщает Telegram-канал "Майор и генерал" "азербайджанцы вышли из населённого пункта Фарух-Фаррах в интересах деэскалации конфликта". Но они остались рядом, у них позиция на горе Караглух.

Авторы канала предполагают, что Баку и Ереван о чём-то договариваются без ведома ВС РФ, но что-то у них потом идёт не так, поэтому Россия после завершения операции на Украине будет с этим разбираться.

"В общем, конструктивный диалог продолжается, и никакого конфликта между Россией и Азербайджаном ни по данному вопросу, ни по другим вопросам нет", — указывают авторы.

Остались нерешёнными "психологические проблемы"

Как сказал Pravda.Ru востоковед, историк и общественный деятель Геннадий Авдеев, конфликт имеет давние исторические корни, сразу его решить невозможно. По его словам, обе стороны в конце концов примирились с теми условиями, которые выдвинула Россия как посредник этого конфликта, "включая и Турцию".

Однако эксперт уверен, что остались нерешёнными "чисто психологические моменты" — что "другая сторона не соблюдает, поступает нечестно, опять нарушает перемирие и прочее".

"Я думаю, что после прошедших переговоров причина устранена и удастся сохранить перемирие на более продолжительный период. Не думаю, что этот конфликт сыграл какую-то определяющую роль на ближайшее время. Это просто рецидив болезни, которая не имеет шансов на продолжение", — сказал востоковед.

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