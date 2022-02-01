Названо единственное условие для атаки на Украину

Весь мир, затаив дыхание, ждёт: будет ли война между Россией и Украиной. Запад, развязавший истерию по этому поводу, от своей риторики отказываться не спешит. Хотя и Россия, и Украина официально заявляют, что никакой войны не жаждут.

Администрация Джозефа Байдена угрожает России "невиданными санкциями" за "вторжение", которому вечно что-то якобы мешает — то оттепель, то морозы, то Олимпиада в Пекине.

При этом западные военнослужащие готовы провести развёртывание в Восточной Европе. Байден уже анонсировал возможность переброски военных кораблей, самолётов и солдат в Прибалтику.

Тем временем Европа реанимировала "нормандский формат" переговоров насчёт Минских соглашений и их выполнения. В Госдуме уже обсудили вопрос помощи военными поставками Донецкой и Луганской народным республикам, а рассмотрение вопроса их признания назначили на 14 февраля.

Как пояснил полковник в отставке Виктор Литовкин, своей волей НАТО никогда не откажется от возможности втянуть в себя другие страны.

Такого же мнения придерживается военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец. Москва уже вынуждена пойти на серьёзное противостояние, используя военно-технические меры, о которых говорили

и замминистра иностранных дел России Сергей Рябков

и Александр Грушко ,

, и министр иностранных дел России Сергей Лавров ,

, и министр обороны России Сергей Шойгу.

Основная тема — это организация аналогичных по весомости контругроз

в Каракасе,

в Гаване

и в Никарагуа.

Пока речь идёт о поставках на территорию кубинских или венесуэльских воинских частей, техники, но там вполне могут оказаться и ракеты…

В НАТО касательно Украины царит полный хаос. Половине альянса она в организации вообще не нужна, Болгария и Хорватия заявили, что в военной операции НАТО они принимать участие не будут. Германия отказалась поставлять туда вооружения, но под давлением США снизошла до отправки 5000 военных касок.

По этому поводу депутат бундестага Вальдемар Гердт прямо заявил, что страна не заинтересована в данном конфликте. Им совершенно не нужны дикие расходы "даже на модернизацию украинской правовой системы и перевод Украины на демократические рельсы западного образца".

Все понимают, что данный эксперимент никому не нужен, а Украина — это чемодан без ручки. Западу вообще не стоит вмешиваться туда больше, отметил депутат.

В свою очередь, власти Незалежной прямо говорят, что теряют от этой истерии гораздо больше. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что для стабилизации экономики потребуется потратить 4-5 млрд долларов.

Киев опять же будет взывать к мировому сообществу с просьбами о помощи. Российская экономика будет справляться сама. Такое положение вещей вредит обеим сторонам, отметила руководитель отдела макроэкономического анализа компании "Финам" Ольга Беленькая.

Хотя Россия может "извлечь свою пользу из опасений нарушения транзита нефти и газа в Европу — можно поднять цены на сырье", считают эксперты.

Украинская же сторона в случае разрастания конфликта не продержится дольше нескольких месяцев, подытожили специалисты.

"Сценарии боевых действий на территории Украины могут возникнуть только при одном условии: если Украина проведёт широкомасштабное наступление на Донбасс", — уверены они.

И действительно, у России в защите республик Донбасса есть прямой интерес, поскольку в Донбассе живёт уже 600 тысяч граждан с российскими паспортами. Вот только надо ли Украине связываться со второй армией мира и ядерной сверхдержавой?

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