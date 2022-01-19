Быть или не быть договорённостям о евробезопасности?

Письменный ответ от западных "партнёров" на российские предложения по гарантиям безопасности в Европе ожидается, но устный ответ был недвусмысленно отрицательным. Причём он подтверждается практическими шагами по наращиванию военной помощи Украине. Робкие голоса в защиту дипломатии в Европе и США не слышны среди криков "ястребов". Благо, и у нас есть кое-какие задумки против 18 сценариев госпожи Нуланд.

Западные журналисты не могли взять себе в толк, почему "вдруг" Москва выступила со своими новыми инициативами по безопасности. Хотя новыми их можно назвать с большой натяжкой. Скорее всего, на Западе не слышали нас и плевали на наши озабоченности. Как ответил журналистам министр иностранных дел Сергей Лавров, накопилось за долгое время из-за того, что миролюбивые обещания Запада о непродвижении военной инфраструктуры НАТО на восток "были грубейшим образом выброшены в корзину".

Активность НАТО в Прибалтике, странах Северной Европы, на Чёрном и Азовском морях в непосредственной близости от российских границ в последнее время вышла за все разумные пределы. Перед тем, как устроить провокационные внеплановые учения в Чёрном море, генсек НАТО Йенс Столтенберг прямо заявил, что альянс усиливает своё присутствие в этом регионе в воздухе, на суше и на море с целью наказать Россию за "незаконную аннексию Крыма" и "агрессивное поведение".

И действительно, военный блок так разошёлся, что их корабли приходится отгонять от наших государственных границ предупредительным огнём, американские самолёты отрабатывают применение ядерного оружия по территории России, а пассажирским лайнерам приходится менять курс над Чёрным морем, чтобы не столкнуться с натовскими самолётами-разведчиками, которые хаотично пересекают установленные трассы гражданской авиации. Так что время, которое было выбрано, просто отражает период, когда Запад зарвался, считает Лавров.

Требуя от России разрядить ситуацию вокруг Украины и убрать с границы мистическое 100-тысячное войско, страны Запада как будто нарочно делают всё для того, чтобы эскалацию напряжённости подхлестнуть. На фоне беззастенчивой лжи о готовящемся вторжении России в Украину последнюю накачивают оружием, как бы поощряя её и дальше пренебрегать Минскими соглашениями и переходить к силовому решению в Донбассе.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес, выступая в Палате общин, доложил о поставках на Украину противотанкового оружия и отправке инструкторов в целях обучения. Хороший бонус к уже подписанным соглашениям о поставках кораблей и строительстве двух военных баз на черноморском и азовском побережьях! В дополнение к нескольким сотням военных инструкторов, тренирующих украинских солдат и офицеров в Львовской области, министерство обороны Канады зачем-то отправило на территорию Незалежной ещё и отряд спецназа.

Если верить шефу Пентагона Ллойду Остину, за семь лет гражданского конфликта на Украине Соединённые Штаты оказали ей помощь на сумму более $2,5 млрд. Во вторник представитель госдепартамента сообщил, что США направят Украине дополнительную партию военной помощи. Причём американский "дипломат" похвастался, что за последний год Киеву предоставлено её больше, чем когда-либо с 2014 года. Как видим, авантюристы от политики в Вашингтоне, Брюсселе, Оттаве и Лондоне времени зря не теряют и делают всё, чтобы разжечь в центре Европы костёр войны и погреть на нём руки.

Ракетам на Кубе быть!

"Звезда Белого дома" Джен Псаки недавно даже указала сроки предполагаемого "вторжения" — между серединой января и серединой февраля. "Суперстар" госдепа Виктория Нуланд продолжила набивший оскомину нарратив упоминанием о 18 сценариях действий США, которые позволят "быстро причинить острую боль" ненавистной им России. Все эти заявления и конкретные действия Запада оставляют мало веры в то, что Запад на настоящем этапе способен поддержать стремление Москвы подправить расшатавшуюся систему евробезопасности с учётом интересов всех стран континента.

Официальная позиция Москвы по поводу действий в случае неудачи переговоров хорошо известна: глава государства и верховный главнокомандующий примет решение военно-технического характера в соответствии с предложениями, которые сделают военные эксперты. Многие на Западе хотели бы знать хотя бы приблизительно о возможных сценариях действий со стороны Москвы. Можно не сомневаться, что они рассматривались перед тем, как начинать переговоры с США, НАТО и ОБСЕ.

Некоторую ясность в вопрос внёс на днях пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. У России вариантов ответа гораздо меньше, чем у госпожи Нуланд, поскольку постановка вопроса у нас предельно корректная и прямая. Что касается столь взволновавшей западных журналистов темы развёртывания наших ракетных баз на Кубе и Венесуэле, так ведь речь идёт о суверенных странах. Данное решение будет приниматься исключительно с согласия данных государств.

Что интересно, со стороны Москвы не было никаких заявлений о поставке ракет в дружественные нам страны Латинской Америки. Был лишь ответ заместителя главы МИД Сергея Рябкова на вопрос журналиста, что он "ни подтверждает, ни отрицает". А какие страсти из-за этого разгорелись в Белом доме: звучат заявления о "решительном реагировании" при таком ходе событий. То есть им поставить ракеты и войска у нас под боком можно, а России ответить зеркально нельзя — не согласуется с американской доктриной Монро двухсотлетней давности! С какой стати Москва должна считаться с такими отсталыми понятиями? Разве не американцы втолковывают нам, что в современном мире сфер влияния быть не должно? Если карибский кризис повторится, то снова по вине зарвавшегося Запада.

Взрывать мосты не стоит

Владимир Путин

Президент Владимир Путин довольно прозрачно высказывался на тему напряжённых отношений с западными "партнёрами" в апреле прошлого года в послании к Федеральному собранию. Он порекомендовал внешним игрокам не вздумать перейти в отношении России "красную черту". Где она будет проходить — мы будем определять в каждом конкретном случае сами, отметил глава государства.

"Мы действительно не хотим сжигать мосты, — заявил тогда Владимир Путин. — Но если кто-то воспринимает наши добрые намерения как безразличие или слабость и сам намерен окончательно сжечь или даже взорвать эти мосты — должен знать, что ответ России будет асимметричным, быстрым и жёстким".

В ноябре прошлого года прозвучал ещё один тревожный звоночек. В ходе инвестиционного форума "Россия зовёт!" президент страны объявил о том, что у нас успешно испытана и с начала 2022 года поступит на вооружение новая гиперзвуковая ракета морского базирования — "Циркон", развивающая скорость до 9 махов. Если США и НАТО будут угрожать безопасности России, то у нас появится возможность поразить их центры принятия решений за 5 минут. Но ведь там до сих пор убеждены, что Кремль блефует. Как разубедить Фому неверующего?

По мнению военного эксперта Константина Сивкова, переговоры с США и НАТО пока не привели ни к чему, так как западные элиты понимают только грубую силу — военную и экономическую. Необходимо продемонстрировать на деле появившиеся у нас системы вооружения, которые в западных государствах появятся не скоро, "если вообще когда-нибудь появятся". Сивков призвал проводить больше испытаний таких вооружений, как торпеда "Посейдон" и ракета "Сармат", разворачивать мультимегатонные ядерные боевые части, способные вызвать разрушительные последствия для противника. Например, можно специально дать американской разведке заметить, как ядерная торпеда "Посейдон" спокойно достигает побережья США и возвращается обратно.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель хорошо известен своими "тёплыми чувствами" к России. Вот и на днях вместе с американским коллегой Энтони Блинкеном они с нелепым упорством потребовали от Москвы выполнения Минских соглашений и пригрозили нам санкциями. А 17 января Боррель, выступая в комиссии Европарламента по иностранным делам, вдруг заявил, что пересмотр архитектуры европейской безопасности мог бы быть выгоден всем. Он выразил желание поменять повестку переговоров и увеличить число участников дискуссий за счёт европейцев, "если обсуждение этих вопросов является целью России". Слыша такие неожиданные заявления из Брюсселя, хотелось бы надеяться, что в Евросоюзе начали прозревать. Хотя верится с трудом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.