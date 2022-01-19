Письменный ответ от западных "партнёров" на российские предложения по гарантиям безопасности в Европе ожидается, но устный ответ был недвусмысленно отрицательным. Причём он подтверждается практическими шагами по наращиванию военной помощи Украине. Робкие голоса в защиту дипломатии в Европе и США не слышны среди криков "ястребов". Благо, и у нас есть кое-какие задумки против 18 сценариев госпожи Нуланд.
Западные журналисты не могли взять себе в толк, почему "вдруг" Москва выступила со своими новыми инициативами по безопасности. Хотя новыми их можно назвать с большой натяжкой. Скорее всего, на Западе не слышали нас и плевали на наши озабоченности. Как ответил журналистам министр иностранных дел Сергей Лавров, накопилось за долгое время из-за того, что миролюбивые обещания Запада о непродвижении военной инфраструктуры НАТО на восток "были грубейшим образом выброшены в корзину".
Активность НАТО в Прибалтике, странах Северной Европы, на Чёрном и Азовском морях в непосредственной близости от российских границ в последнее время вышла за все разумные пределы. Перед тем, как устроить провокационные внеплановые учения в Чёрном море, генсек НАТО Йенс Столтенберг прямо заявил, что альянс усиливает своё присутствие в этом регионе в воздухе, на суше и на море с целью наказать Россию за "незаконную аннексию Крыма" и "агрессивное поведение".
И действительно, военный блок так разошёлся, что их корабли приходится отгонять от наших государственных границ предупредительным огнём, американские самолёты отрабатывают применение ядерного оружия по территории России, а пассажирским лайнерам приходится менять курс над Чёрным морем, чтобы не столкнуться с натовскими самолётами-разведчиками, которые хаотично пересекают установленные трассы гражданской авиации. Так что время, которое было выбрано, просто отражает период, когда Запад зарвался, считает Лавров.
Требуя от России разрядить ситуацию вокруг Украины и убрать с границы мистическое 100-тысячное войско, страны Запада как будто нарочно делают всё для того, чтобы эскалацию напряжённости подхлестнуть. На фоне беззастенчивой лжи о готовящемся вторжении России в Украину последнюю накачивают оружием, как бы поощряя её и дальше пренебрегать Минскими соглашениями и переходить к силовому решению в Донбассе.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес, выступая в Палате общин, доложил о поставках на Украину противотанкового оружия и отправке инструкторов в целях обучения. Хороший бонус к уже подписанным соглашениям о поставках кораблей и строительстве двух военных баз на черноморском и азовском побережьях! В дополнение к нескольким сотням военных инструкторов, тренирующих украинских солдат и офицеров в Львовской области, министерство обороны Канады зачем-то отправило на территорию Незалежной ещё и отряд спецназа.
Если верить шефу Пентагона Ллойду Остину, за семь лет гражданского конфликта на Украине Соединённые Штаты оказали ей помощь на сумму более $2,5 млрд. Во вторник представитель госдепартамента сообщил, что США направят Украине дополнительную партию военной помощи. Причём американский "дипломат" похвастался, что за последний год Киеву предоставлено её больше, чем когда-либо с 2014 года. Как видим, авантюристы от политики в Вашингтоне, Брюсселе, Оттаве и Лондоне времени зря не теряют и делают всё, чтобы разжечь в центре Европы костёр войны и погреть на нём руки.
"Звезда Белого дома" Джен Псаки недавно даже указала сроки предполагаемого "вторжения" — между серединой января и серединой февраля. "Суперстар" госдепа Виктория Нуланд продолжила набивший оскомину нарратив упоминанием о 18 сценариях действий США, которые позволят "быстро причинить острую боль" ненавистной им России. Все эти заявления и конкретные действия Запада оставляют мало веры в то, что Запад на настоящем этапе способен поддержать стремление Москвы подправить расшатавшуюся систему евробезопасности с учётом интересов всех стран континента.
Официальная позиция Москвы по поводу действий в случае неудачи переговоров хорошо известна: глава государства и верховный главнокомандующий примет решение военно-технического характера в соответствии с предложениями, которые сделают военные эксперты. Многие на Западе хотели бы знать хотя бы приблизительно о возможных сценариях действий со стороны Москвы. Можно не сомневаться, что они рассматривались перед тем, как начинать переговоры с США, НАТО и ОБСЕ.
Некоторую ясность в вопрос внёс на днях пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. У России вариантов ответа гораздо меньше, чем у госпожи Нуланд, поскольку постановка вопроса у нас предельно корректная и прямая. Что касается столь взволновавшей западных журналистов темы развёртывания наших ракетных баз на Кубе и Венесуэле, так ведь речь идёт о суверенных странах. Данное решение будет приниматься исключительно с согласия данных государств.
Что интересно, со стороны Москвы не было никаких заявлений о поставке ракет в дружественные нам страны Латинской Америки. Был лишь ответ заместителя главы МИД Сергея Рябкова на вопрос журналиста, что он "ни подтверждает, ни отрицает". А какие страсти из-за этого разгорелись в Белом доме: звучат заявления о "решительном реагировании" при таком ходе событий. То есть им поставить ракеты и войска у нас под боком можно, а России ответить зеркально нельзя — не согласуется с американской доктриной Монро двухсотлетней давности! С какой стати Москва должна считаться с такими отсталыми понятиями? Разве не американцы втолковывают нам, что в современном мире сфер влияния быть не должно? Если карибский кризис повторится, то снова по вине зарвавшегося Запада.
Президент Владимир Путин довольно прозрачно высказывался на тему напряжённых отношений с западными "партнёрами" в апреле прошлого года в послании к Федеральному собранию. Он порекомендовал внешним игрокам не вздумать перейти в отношении России "красную черту". Где она будет проходить — мы будем определять в каждом конкретном случае сами, отметил глава государства.
"Мы действительно не хотим сжигать мосты, — заявил тогда Владимир Путин. — Но если кто-то воспринимает наши добрые намерения как безразличие или слабость и сам намерен окончательно сжечь или даже взорвать эти мосты — должен знать, что ответ России будет асимметричным, быстрым и жёстким".
В ноябре прошлого года прозвучал ещё один тревожный звоночек. В ходе инвестиционного форума "Россия зовёт!" президент страны объявил о том, что у нас успешно испытана и с начала 2022 года поступит на вооружение новая гиперзвуковая ракета морского базирования — "Циркон", развивающая скорость до 9 махов. Если США и НАТО будут угрожать безопасности России, то у нас появится возможность поразить их центры принятия решений за 5 минут. Но ведь там до сих пор убеждены, что Кремль блефует. Как разубедить Фому неверующего?
По мнению военного эксперта Константина Сивкова, переговоры с США и НАТО пока не привели ни к чему, так как западные элиты понимают только грубую силу — военную и экономическую. Необходимо продемонстрировать на деле появившиеся у нас системы вооружения, которые в западных государствах появятся не скоро, "если вообще когда-нибудь появятся". Сивков призвал проводить больше испытаний таких вооружений, как торпеда "Посейдон" и ракета "Сармат", разворачивать мультимегатонные ядерные боевые части, способные вызвать разрушительные последствия для противника. Например, можно специально дать американской разведке заметить, как ядерная торпеда "Посейдон" спокойно достигает побережья США и возвращается обратно.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель хорошо известен своими "тёплыми чувствами" к России. Вот и на днях вместе с американским коллегой Энтони Блинкеном они с нелепым упорством потребовали от Москвы выполнения Минских соглашений и пригрозили нам санкциями. А 17 января Боррель, выступая в комиссии Европарламента по иностранным делам, вдруг заявил, что пересмотр архитектуры европейской безопасности мог бы быть выгоден всем. Он выразил желание поменять повестку переговоров и увеличить число участников дискуссий за счёт европейцев, "если обсуждение этих вопросов является целью России". Слыша такие неожиданные заявления из Брюсселя, хотелось бы надеяться, что в Евросоюзе начали прозревать. Хотя верится с трудом.
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