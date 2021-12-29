EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ирина Гусакова

Пугающие предсказания на 2022 год: Нострадамус предрёк распад ЕС

Мир

2022 год будет ужасным – грядут страшные события: смерти видных деятелей, природные катастрофы, новые войны. Французский алхимик Нострадамус написал тысячи пророчеств, и многие из них, такие как

  • зверства Адольфа Гитлера,
  • создание атомной бомбы,
  • революция во Франции,

были точны как никогда. Говорят, что Нострадамус также предвидел, что в 2020 году мир атакует COVID-19. Знаменитый астролог умер в 1566 году. Но его пророчества продолжали удивлять. Какие же у него есть предсказания на 2022 год?

Шар предсказаний

Предсказания Нострадамуса на 2022 год

Смерть Ким Чен Ына

Стоит обратить особое внимание на пророчества Нострадамуса лидеру КНДР Ким Чен Ыну. Ведь астролог явно намекал на его кончину в 2022 году. Особенно на фоне новостей о резкой потере веса и постоянных слухов о пошатнувшемся здоровье северокорейского диктатора эти предсказания выглядят наиболее пугающе. Напомним, что Ким Чен Ын не появлялся на публике почти месяц после выставки военной техники, которая прошла в октябре, что послужило поводом для сплетен о его здоровье.

Ким Чен Ын

Война в Европе

В одном из пророчеств Нострадамуса фигурирует и Париж. В его книге говорится, что столица Франции окажется в осаде. Беспорядки уже творятся на улицах Парижа из-за пандемийных ограничений. Но, видимо, астролог все же предрекал развязывание новой войны в Европе.

Страшное землетрясение в Японии

Согласно предсказаниям Нострадамуса, в 2022 году Японию ждут новые природные катаклизмы, в частности, астролог предрек очередное разрушительное землетрясение. Вспомним для примера про трагедию, которая произошла 11 марта 2011 года.

У восточного побережья Японии случилось мощное землетрясение магнитудой 9 баллов, вызвавшее цунами. В результате были разрушены 4 из 6 реакторов АЭС «Фукусима-1», что привело к выбросу радиоактивных материалов.

Миграционный кризис

Согласно предсказаниям, вооруженные конфликты в мире приведут к гуманитарному кризису, что приведет к увеличению миграционных потоков. Эта тема достаточно щекотливая для Европы. С одной стороны, пресловутая толерантность покоя не дает их либеральному бытию, с другой стороны, Европа не готова тонуть в этой миграционной лавине. Стоит вспомнить, сколько было возмущений, когда Минск отказался сдерживать поток мигрантов на границе с ЕС.   

мигранты, Польша

Распад ЕС

Предсказал Нострадамус и развал ЕС. У него начались серьезные проблемы после того, как британцы решили выбрать Брексит в 2016 году. Брексит стал основным триггером, но эффект домино никто не отменял, поэтому высока вероятность, что Нострадамус все же был прав и Евросоюз распадется в 2022 году. Недаром в СМИ уже какой месяц говорят о Полексите как о вполне возможном варианте развития событий, поскольку Варшава может не выдержать давления со стороны Брюсселя и выйти из ЕС вслед за Великобританией.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Предсказания Сидика Афгана для России к 2025 году
Куратор: Любовь Степушова
Темы кндр ким чен ын нострадамус
Новости
Андрей Малахов собирается отметить Новый год "по-читински"
Кинолог: собаку лучше не брать с собой в новогоднюю ночь на салюты
Глава "Газпрома" Миллер: "Северный поток-2" полностью готов к эксплуатации
Врач назвала закуски, которые опасно употреблять с алкоголем
Кадыров: не состою в близком окружении Путина, но могу позвонить ему
Умная колонка Amazon чуть не убила ребёнка
Звезде "Уральских пельменей" не разрешили покидать Россию из-за долгов
Юрист Таболин оценил идею возвращения в России смертной казни
Две петиции в защиту кооператива "Бест Вей" набрали почти 25 тыс. голосов
Главу Минпромторга удивили претензии ЕС к России из-за импортозамещения
Последние материалы
Умная колонка Amazon чуть не убила ребёнка
Звезде "Уральских пельменей" не разрешили покидать Россию из-за долгов
Юрист Таболин оценил идею возвращения в России смертной казни
Дерматолог из США: Наволочки из хлопка быстрее состарят кожу лица
Две петиции в защиту кооператива "Бест Вей" набрали почти 25 тыс. голосов
Главу Минпромторга удивили претензии ЕС к России из-за импортозамещения
В Казахстане полностью отменили смертную казнь
Пандемия коронавируса грозит техногенными катастрофами
Как вернуть пропавший голос народными средствами
Западные СМИ обратили внимание на резкое похудение Ким Чен Ына
Популярное
Шоу-бизнес
Пригожин впал в ступор из-за внезапного приезда дочери

Младшая дочь Иосифа Пригожина устроила сюрприз звёздному родителю, прилетев из другой страны на праздники.

Пригожин впал в ступор из-за внезапного приезда дочери
СК начал проверку из-за обнаружения тела замёрзшего мальчика в Подмосковье
Происшествия
СК начал проверку из-за обнаружения тела замёрзшего мальчика в Подмосковье
Мир. Новости мира
Минобороны Белоруссии: обстановка у границы накаляется ещё сильнее
Шоу-бизнес
Алексей Панин прилетел на родину: "Люди из России на Новый год, а мы сюда"
Любовь Степушова Неолиберализм уничтожен в своей колыбели — Чили Любовь Степушова Ирина Гусакова Фрэнк Синатра: связи с мафией, слежка ФБР и другие факты о легендарном певце Ирина Гусакова Вячеслав Шпаковский Лазерное оружие "просится" в армию… А нужно ли оно? Вячеслав Шпаковский
Шоу-бизнес
Экс-директор Останкино высмеял современные новогодние "огоньки"
Экономика и бизнес
Кричевский рассказал, что ждёт РФ при отказе от вложений в госдолг США
Премьер Белоруссии Головченко допустил введение единой валюты с Россией
Мир. Новости мира
Премьер Белоруссии Головченко допустил введение единой валюты с Россией
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников