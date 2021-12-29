2022 год будет ужасным – грядут страшные события: смерти видных деятелей, природные катастрофы, новые войны. Французский алхимик Нострадамус написал тысячи пророчеств, и многие из них, такие как
были точны как никогда. Говорят, что Нострадамус также предвидел, что в 2020 году мир атакует COVID-19. Знаменитый астролог умер в 1566 году. Но его пророчества продолжали удивлять. Какие же у него есть предсказания на 2022 год?
Стоит обратить особое внимание на пророчества Нострадамуса лидеру КНДР Ким Чен Ыну. Ведь астролог явно намекал на его кончину в 2022 году. Особенно на фоне новостей о резкой потере веса и постоянных слухов о пошатнувшемся здоровье северокорейского диктатора эти предсказания выглядят наиболее пугающе. Напомним, что Ким Чен Ын не появлялся на публике почти месяц после выставки военной техники, которая прошла в октябре, что послужило поводом для сплетен о его здоровье.
В одном из пророчеств Нострадамуса фигурирует и Париж. В его книге говорится, что столица Франции окажется в осаде. Беспорядки уже творятся на улицах Парижа из-за пандемийных ограничений. Но, видимо, астролог все же предрекал развязывание новой войны в Европе.
Согласно предсказаниям Нострадамуса, в 2022 году Японию ждут новые природные катаклизмы, в частности, астролог предрек очередное разрушительное землетрясение. Вспомним для примера про трагедию, которая произошла 11 марта 2011 года.
У восточного побережья Японии случилось мощное землетрясение магнитудой 9 баллов, вызвавшее цунами. В результате были разрушены 4 из 6 реакторов АЭС «Фукусима-1», что привело к выбросу радиоактивных материалов.
Согласно предсказаниям, вооруженные конфликты в мире приведут к гуманитарному кризису, что приведет к увеличению миграционных потоков. Эта тема достаточно щекотливая для Европы. С одной стороны, пресловутая толерантность покоя не дает их либеральному бытию, с другой стороны, Европа не готова тонуть в этой миграционной лавине. Стоит вспомнить, сколько было возмущений, когда Минск отказался сдерживать поток мигрантов на границе с ЕС.
Предсказал Нострадамус и развал ЕС. У него начались серьезные проблемы после того, как британцы решили выбрать Брексит в 2016 году. Брексит стал основным триггером, но эффект домино никто не отменял, поэтому высока вероятность, что Нострадамус все же был прав и Евросоюз распадется в 2022 году. Недаром в СМИ уже какой месяц говорят о Полексите как о вполне возможном варианте развития событий, поскольку Варшава может не выдержать давления со стороны Брюсселя и выйти из ЕС вслед за Великобританией.
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