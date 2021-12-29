Пугающие предсказания на 2022 год: Нострадамус предрёк распад ЕС

2022 год будет ужасным – грядут страшные события: смерти видных деятелей, природные катастрофы, новые войны. Французский алхимик Нострадамус написал тысячи пророчеств, и многие из них, такие как

зверства Адольфа Гитлера,

создание атомной бомбы,

революция во Франции,

были точны как никогда. Говорят, что Нострадамус также предвидел, что в 2020 году мир атакует COVID-19. Знаменитый астролог умер в 1566 году. Но его пророчества продолжали удивлять. Какие же у него есть предсказания на 2022 год?

Предсказания Нострадамуса на 2022 год

Смерть Ким Чен Ына

Стоит обратить особое внимание на пророчества Нострадамуса лидеру КНДР Ким Чен Ыну. Ведь астролог явно намекал на его кончину в 2022 году. Особенно на фоне новостей о резкой потере веса и постоянных слухов о пошатнувшемся здоровье северокорейского диктатора эти предсказания выглядят наиболее пугающе. Напомним, что Ким Чен Ын не появлялся на публике почти месяц после выставки военной техники, которая прошла в октябре, что послужило поводом для сплетен о его здоровье.

Война в Европе

В одном из пророчеств Нострадамуса фигурирует и Париж. В его книге говорится, что столица Франции окажется в осаде. Беспорядки уже творятся на улицах Парижа из-за пандемийных ограничений. Но, видимо, астролог все же предрекал развязывание новой войны в Европе.

Страшное землетрясение в Японии

Согласно предсказаниям Нострадамуса, в 2022 году Японию ждут новые природные катаклизмы, в частности, астролог предрек очередное разрушительное землетрясение. Вспомним для примера про трагедию, которая произошла 11 марта 2011 года.

У восточного побережья Японии случилось мощное землетрясение магнитудой 9 баллов, вызвавшее цунами. В результате были разрушены 4 из 6 реакторов АЭС «Фукусима-1», что привело к выбросу радиоактивных материалов.

Миграционный кризис

Согласно предсказаниям, вооруженные конфликты в мире приведут к гуманитарному кризису, что приведет к увеличению миграционных потоков. Эта тема достаточно щекотливая для Европы. С одной стороны, пресловутая толерантность покоя не дает их либеральному бытию, с другой стороны, Европа не готова тонуть в этой миграционной лавине. Стоит вспомнить, сколько было возмущений, когда Минск отказался сдерживать поток мигрантов на границе с ЕС.

Распад ЕС

Предсказал Нострадамус и развал ЕС. У него начались серьезные проблемы после того, как британцы решили выбрать Брексит в 2016 году. Брексит стал основным триггером, но эффект домино никто не отменял, поэтому высока вероятность, что Нострадамус все же был прав и Евросоюз распадется в 2022 году. Недаром в СМИ уже какой месяц говорят о Полексите как о вполне возможном варианте развития событий, поскольку Варшава может не выдержать давления со стороны Брюсселя и выйти из ЕС вслед за Великобританией.

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