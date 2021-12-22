Деэскалация конфликта в Донбассе может привести к провокациям

Как будут в ближайшее время развиваться отношения России и США, возможна ли деэскалация конфликта в Донбассе и какую роль в этом может сыграть Америка, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

Бойтесь провокаций

— Владимир Сергеевич, говорят об обострении отношений между Россией и США на уровне кризиса 1962 года. Это действительно настолько взрывоопасно?

— Ситуацию на Юго-Востоке Украины, во взаимоотношениях России с НАТО и США уместно сравнить с Карибским кризисом октября 1962 года. Но на данный момент всё определяется разговором 7 декабря между Владимиром Владимировичем Путиным и Джо Байденом. Байден выглядел не очень самостоятельным политиком. Чувствовалось влияние суфлёров и то, что он сам не всегда точно понимает, чего хочет добиться от российской стороны.

Американская разведка, оставим это на её совести, пришла к выводу, что обострения военной фазы на Украине следует ожидать в конце января — начале февраля.

Вроде бы стороны договорились о постепенной деэскалации. Байден сделал очень важное заявление, что посылка американских войск на Украину не планируется. Это был чёткий сигнал Украине, чтобы она сворачивала свою активность на Юго-Востоке во избежание силового решения проблемы Донбасса. Вероятность повторения "грузинского сценария" 2008 года весьма вероятна, когда США спровоцировали Грузию на наступление в Южной Осетии, а потом в связи с финансово-экономическим кризисом в конце лета — осенью 2008 года бросили Грузию без сожалений. Сегодня американская экономика снова испытывает серьёзный кризис.

Здесь начинается основная проблема, потому что, учитывая атмосферу недоверия, российская сторона поставила программу максимум: дать гарантии нашей безопасности со стороны НАТО, что Украина в обозримом будущем не будет в НАТО вступать. Думаю, что Украина в НАТО Западу и не нужна: она и так будет делать всё, что от неё Запад попросит, а распространить на неё пятую статью о коллективной безопасности членов НАТО Западу не нужно.

Когда было принято решение о деэскалации, встал вопрос о замораживании конфликта методом перемирия, отвода войск из серой зоны.

Но есть недоверие: не воспользуется ли та или иная сторона ситуацией, когда кто-то деэскалирует свои усилия побыстрее, кто-то помедленнее, и таким образом будет возможность прибегнуть если не к силовому, то к провокационному решению проблемы?

Может быть, через месяц позиция американской стороны изменится. Дипломаты в лице Блинкена готовы делать упор на дипломатию, военные, наоборот, подчеркивают силовой фактор.

Ещё один важный момент, который вы проводите в параллели с Кубинским кризисом. В 1962 году стороны больше контролировали свои вооружённые силы. А нынешняя ситуация чревата несанкционированными случайными столкновениями. Самое опасное, что сдадут нервы у каждой стороны. Постоянное нахождение вооружённых сил в состоянии боевой готовности, постоянное ожидание провокаций, держание на кнопках управления ракетами может привести к тому, что произойдёт несанкционированный пуск ракеты с истребителя в сторону самолёта-разведчика.

Со стороны России жёсткий контроль за использованием техники есть. А ВСУ могут взять инициативу на себя, раз ползут разговоры о готовящемся военном перевороте в Киеве.

Зеленский может просто уволить верхушку вооружённых сил. А чтобы не допустить этого, украинские военные могут пойти на провокации.

Положительным элементом является договорённость о встрече между главами наших государств в 2022 году в очном формате. И если у нас будет фаза военных действий, то эта встреча может быть сорвана, хотя лидеры заинтересованы в этой встрече, судя по пресс-релизам:

Кремля,

Белого дома.

Военный интернационал

— США всегда увлекались обустройством дел в других странах. Украина постоянно получает американскую помощь, хотя является террористическим государством, которое использует на нашей территории нецивилизованные методы. То есть американцы опустились до её уровня либо они всегда были на этом уровне?

— Так оно и есть. В послевоенный период США любили бравировать операциями ЦРУ: в 1953 году свержение режима Мосаддыка в Иране; в южном Вьетнаме. Потом ситуация стала меняться. В Ливии, когда свергли Муаммара Каддафи, все стали говорить: где же США? Мол, свергали:

Франция,

Великобритания,

Канада.

И Обама сказал: "Мы за всем стоим, но не хотим это афишировать, и видим в этом преимущества для себя". Но в этой тактике есть один изъян. Как правило, когда кому-то поручаешь, нет надежды, что эти операции будут хорошо выполнены.

Это уже давно пошло в рамках частных военных компаний (ЧВК).

Даже заявление Байдена, что "мы не пошлём регулярные войска", не значит, что никаких сил не будет послано. Может быть, будут посланы нерегулярные войска: бывшие военнослужащие, бывшие спецназовцы, ЧВК.

Мы не должны расслабляться и считать, что если шестой флот из Крыма не виден, то американцев нет. Самое опасное, что они в тылу крымчан сидят, только не демонстрируют свое присутствие под американским флагом. Там есть так называемые добровольцы из Канады, США, прибалтийских республик.

В ЛНР и ДНР говорят, что в окопах напротив не только представители ВСУ сидят, а весь европейский интернационал.

Это международные авантюристы, которые просто получают деньги. И это самое серьёзное. Это люди без убеждений, им безразлично, какие приказы выполнять, финансовый мотив для них самый важный. Во время операции в Грузии, когда грузинские войска отошли, обнаружили удостоверение бывшего американского спецназовца, который, как сказали, вообще по Нью-Йорку гулял и почему его удостоверение гуляло по Южной Абхазии, сказать сложно. Вот эти вещи в полной мере присутствуют и здесь, на линиях соприкосновения, в горячих зонах.