Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не хочет воевать, но будет жёстко обеспечивать свою безопасность, используя те средства, которые сочтёт нужными.
"Наша философия давно и хорошо известна, она заключена в строках известной песни "Хотят ли русские войны". Мы не хотим войны, президент Путин ещё раз об этом сказал… Мы будем жёстко обеспечивать свою безопасность теми средствами, которые сочтём нужными", — сказал министр в беседе с RT.
Лавров отметил, что Россия предостерегает Украину и западные страны от военного противостояния.
Глава МИД напомнил о словах главы государства Владимира Путина, который сказал на коллегии Минобороны РФ, что у России есть все возможности для ответа на любые провокации. Москва не хотела бы вставать на путь конфронтации, однако выбор остаётся за западными партнёрами РФ, добавил министр.
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