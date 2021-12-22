Лавров: мы не хотим войны, но будем обеспечивать свою безопасность

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не хочет воевать, но будет жёстко обеспечивать свою безопасность, используя те средства, которые сочтёт нужными.

"Наша философия давно и хорошо известна, она заключена в строках известной песни "Хотят ли русские войны". Мы не хотим войны, президент Путин ещё раз об этом сказал… Мы будем жёстко обеспечивать свою безопасность теми средствами, которые сочтём нужными", — сказал министр в беседе с RT.

Лавров отметил, что Россия предостерегает Украину и западные страны от военного противостояния.

Глава МИД напомнил о словах главы государства Владимира Путина, который сказал на коллегии Минобороны РФ, что у России есть все возможности для ответа на любые провокации. Москва не хотела бы вставать на путь конфронтации, однако выбор остаётся за западными партнёрами РФ, добавил министр.

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