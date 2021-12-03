Датой Майдана назван день переговоров Путина и Зеленского

Возможен ли в Киеве новый Майдан? Эксперты сходятся во мнении, что в ближайшее время это исключено. Хотя многие уверены, что гром грянет в день, когда станет известна дата прямых переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского.

В последний раз митингующие пообещали, что "нас здесь будет миллион". Акция в центре Киева заявлена как бессрочная. Но активисты на этот раз даже не устанавливали палатки в центре Киева.

Основной темой для обсуждения является концентрация российских войск у границ Украины. Украинцы вслед за США и Европой говорят о вероятности "российской военной агрессии". Этот вопрос сейчас обсуждается в Стокгольме на встрече совета министров иностранных дел стран — членов ОБСЕ.

Такие фантазии также обсуждали госсекретарь США Энтони Блинкен и глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.

Перед этим белорусский президент Александр Лукашенко опять взбудоражил весь западный мир сообщением о готовящихся зимой российско-белорусских военных учениях: "Мы договорились с президентом Путиным о том, что в ближайшее время должны вместе провести учения на южных границах — на белорусско-украинской границе".

В ответ о возможности обращения к Белоруссии (и РФ) за военной помощью сразу заговорили в ЛДНР.

По поводу возможной войны глава Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью Military Times заявил, что Россия в настоящее время якобы проводит подготовительную работу среди украинского населения.

По его фантазиям, именно РФ намерена разжечь беспорядки посредством протестов и митингов, ухудшить ситуацию внутри страны и в итоге сменить правительство. Слова Лукашенко на Украине были трактованы как подтверждение прогноза украинской разведки.

В итоге в Киеве на акцию под лозунгом "Защити Украину — останови переворот" собралось около трёх тысяч человек. Как пояснил лидер партии "Демократическая секира" Юрий Гудыменко, Украина должна вернуться на путь реформ и продолжить выступление за освобождение оккупированных территорий и за евроатлантическую интеграцию.

На Майдане в Киеве во время акции протеста против Зеленского и госпереворота представители Нацкорпуса потребовали уволить главу офиса президента и его заместителя.

Собравшиеся выступали за отставку президента Владимира Зеленского, досрочные выборы в Верховную раду. Также они призывали к расследованию преступлений российских агентов влияния в его окружении.

По этому поводу экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов сообщил, что оппозиционные силы начали создавать "совместный штаб для законной смены власти".

По его словам, украинцы на выборах президента не голосовали за измену, которую Зеленский хочет продвинуть из-за переговоров с Путиным. Потому отставка Зеленского — единственный выход.

Об этом в более дипломатичной форме говорил и Пётр Порошенко во время Киевского форума по вопросам безопасности. В своём выступлении лидер оппозиции иронично напомнил, что на 1 декабря был анонсирован так называемый "государственный переворот".

Порошенко высказался в том духе, что Зеленский позорит страну и угрожает государственности Украины и прозападному курсу страны "своими попытками построить режим по лекалам Путина и Лукашенко". Он добавил, что только украинская оппозиция вместе с мощным гражданским обществом способна остановить такое развитие событий. Ну и он лично, конечно, снова во главе страны.

А вот опрос, проведённый Киевским международным институтом социологии (КМИС), показал, что 65,9% считают, что дела в стране развиваются в неверном направлении.

Примерно 18,6% говорят о верном направлении. Но 51,6% респондентов не верят в способность Зеленского "эффективно действовать как верховный главнокомандующий в случае вторжения России".

По поводу талантов глав государств в роли главнокомандующих:

22,8% украинцев назвали Леонида Кучму ,

, 21,9% — Петра Порошенко,

действия Леонида Кравчука оценили 11,8%,

оценили 11,8%, политику Виктора Ющенко — 6,3%,

— 6,3%, таланты Виктора Януковича — 6,2%,

— 6,2%, возможности Владимира Зеленского — 8%.

На вопрос, нужно ли вводить военное положение в связи с наращиванием российских сил возле границ Украины, 58,1% ответили, что этого делать не следует; 32,8% — что нужно.

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