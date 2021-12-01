День госпереворота на Украине: что происходит

Украинский президент Владимир Зеленский обеспокоен подготовкой переворота, за которым может стоять олигарх Ринат Ахметов. Всё это чревато внутриполитическим кризисом на Украине.

Зеленский заявил о такой конфронтации 26 ноября на пресс-конференции. Конфликт возник не вчера — Зеленский столкнулся с проблемами после принятия закона о "деолигархизации" украинской политики, который сам и инициировал.

Падение популярности Зеленского происходит на фоне появления во власти политика, который, судя по опросам, мог бы победить действующего президента во втором туре выборов.

Экс-спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, ушедший в оппозицию, превратился в опасного конкурента, который собирает вокруг себя всех недовольных президентскими решениями.

Как отмечает аналитик Константин Скоркин, подобным образом Ринат Ахметов просто демонстрирует свои возможности украинскому президенту. Свержение Зеленского не является целью, тут речь идёт о ослаблении влияния, чтобы можно было вернуться к привычным для олигарха закулисным торгам.

Момент, в принципе, выбран не самый худший — уход в оппозицию Дмитрия Разумкова поставил на грань распада пропрезидентское большинство в Верховной раде. Зеленский потому и обвинил Ахметова в подготовке государственного переворота, что понимает: элита будет сопротивляться варианту сильной президентской власти.

Тем временем Разумков стремительно набирает политический вес. Его личный рейтинг как возможного кандидата в президенты уже достиг 8% и продолжает расти. В основном за счёт перехода к нему сторонников Зеленского, чья популярность, наоборот, снизилась до критической отметки 21%. Разумков уже не скрывает, что готовится к карьере — в стране уже появилась партия с названием "Розумна полiтика".

В Раде не исключено создание внефракционного объединения, куда уже сейчас готовы вступить 25 депутатов, 21 из них из фракции "Слуга народа". Это люди Разумкова и Авакова. Зеленскому трудно маневрировать, так как его партию разрывают центробежные силы. Напомним, там есть масса случайных людей, а сама партия создана на коленке.

Но самое главное — это конфликт с Ахметовым. "Наезд" на крупный бизнес нивелируется активностью олигарха в плане критики власти. Причём занимаются этим и экс-премьер-министры Арсений Яценюк и Владимир Гройсман, и недавние соратники Владимира Зеленского во главе с Арсеном Аваковым.

Ахметова никуда не денешь: бизнес-империя System Capital Management — системообразующая для украинской экономики, Но Зеленский оставляет место для компромисса.

Впрочем он может и максимально осложнить жизнь Ахметову, зависимому от внешних кредиторов (общий кредиторский портфель его группы SCM составляет $6,5 млрд). Да и прямой конфликт ему не нужен.

Зеленский, по идее, может сыграть на опережение и выйти на досрочные президентские выборы. Выборы можно и перенести на 2024 год, чтобы баллотироваться на второй срок с нынешними, пока ещё подконтрольными парламентом и правительством.

Суть в том, что Зеленский, при всей своей клоунаде, готов принимать радикальные решения, не испытывая лишних сантиментов к противникам.

Другое дело, что страна привыкла сопротивляться любой власти. Дальнейшее ухудшение экономической ситуации может вывести людей на площади — им не привыкать…

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.