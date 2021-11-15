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Автор Ирина Гусакова

В Италии открылась выставка, высмеивающая лидера КНР

Мир

В музее в Брешиа на севере Италии в прошедшую субботу открылась выставка "Китай — (не) рядом" художника-диссидента из Шанхая Бадиуцао. Уже поговаривают, что эта выставка может привести к дипломатическому скандалу. Художник знаменит своими работами, критикующими китайское правительство, и эта выставка не стала исключением.

картина Бадиуцао

Лидера КНР высмеяли

Одна из его работ, где изображен президент КНР Си Цзиньпин на Винни-Пухе, уже вызвала гнев китайских чиновников. Напомним, что еще 4 года назад диснеевский персонаж попал в опалу, в китайских социальных сетях начали срочно удалять картинки диснеевского Винни-Пуха, поскольку он похож на Си Цзиньпина.

Также художник отдал дань уважения китайскому врачу из Ухани Ли Вэньляну, который первым сообщил о вспышке коронавируса, изобразив полицейских, преследующих протестующих. А на одном из макетных плакатов к предстоящим зимним Олимпийским играм художник показывает биатлониста, который направляет винтовку на заключенного-уйгура с завязанными глазами.

В официальном письме мэру Брешиа посольство КНР в Риме заявило, что произведения искусства "полны антикитайской лжи" и что они "искажают факты, распространяют ложную информацию, вводят в заблуждение итальянцев и серьезно оскорбляют чувства китайского народа", — пишет местная газета Giornale di Brescia.

Для художника-диссидента, который с 2009 года живет в Австралии, конфликт не стал неожиданностью.

"В наши дни почти невозможно избежать оскорбления китайского правительства", — сообщил художник корреспонденту CNN перед открытием выставки. Он отметил, что при желании проблему можно найти на пустом месте.

"Мне пришлось дважды прочитать это письмо, потому что оно меня удивило", — вспоминает заместитель мэра Брешиа Лаура Кастеллетти, называя это "посягательством" на свободу творчества. Просьба отменить выставку, добавляет она, только "привлекла к ней больше внимания".

Художник-диссидент затрагивает щекотливые темы

Бадиуцао вот уже более десяти лет является занозой в пальце для Коммунистической партии Китая. Художник прославился своими политическими шаржами, он смело высмеивает китайских политиков и затрагивает достаточно щекотливые темы:

  • резня на площади Тяньаньмэнь в 1989 году,
  • заключение в тюрьму лауреата Нобелевской премии мира, правозащитника Лю Сяобо.

В прошлом месяце звезда баскетбола Энес Кантер, который обвинил правительство Китая в предполагаемых нарушениях прав человека в Синьцзяне и на Тибете, вышел на арену в кроссовках, разработанных художником. На обуви была надпись "Свободу Тибету".

Бадиуцао
Бадиуцао

Бадиуцао стал известен в 2011 году после публикации на сайте Sina Weibo карикатур о том, как Китай справляется с аварией высокоскоростного поезда в Вэньчжоу. Изображения неоднократно подвергались цензуре, хотя художник теперь является гражданином Австралии, власти страны все равно продолжают нападки. В 2018 году запланированная выставка его работ в Гонконге была отменена из-за "соображений безопасности". Организаторы объяснили это решение "угрозами со стороны китайских властей", а позже художник рассказал, что членам его семьи в Китае угрожали.

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