Александр Охрименко: на Украине президент не может нейтрально относиться к России

Как на самом деле украинцы относятся к России, почему они не покупают российские энергоносители и какую политику в отношении России обязан проводить любой президент Украины, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Принципы важнее экономики

— Александр Андреевич, Зеленский в своё время шёл на выборы как пророссийский, русскоязычный кандидат, потому что славу и деньги заработал в России. Однако сейчас он делает очень агрессивные антироссийские заявления. Как вы оцениваете такие перемены?

— Он никогда не был пророссийским. Иначе бы он никогда президентом Украины не стал. То, что говорил по-русски, ничего не значит. На Украине Порошенко слишком накрутил с этим языком, но люди на это мало обращают внимания. Зеленский действительно обещал мир на Донбассе. Но он никогда не был пророссийским. Даже когда его пытались обвинить, что он работал в России, он всегда говорил: это было шоу, а президентство — это совершенно другое.

Сегодня неважно, кто будет президентом: он всё равно будет стоять на антироссийских позициях. Сейчас не может быть на Украине президента не только пророссийского, а даже нейтрально относящегося к России.

Президент Украины говорит: "Да, мы понимаем, Россия, Крым, Донбасс — это проблема. Но торговля не должна от этого страдать". Получается, президент своими действиями вредит экономике Украины.

— Но украинцы понимают, что покупают нефть за 800 евро, а могли бы за 400? Или для них политика превыше всего?

— Вы говорите "могли бы". Это можно, если слушать или смотреть российские СМИ. В украинских всё по-другому: если вы покупаете дешёвые нефть, газ в России, вы финансируете агрессора. Идёт риторика, что нельзя поступиться принципами и экономика должна потерпеть.

Сейчас Украине не хватает электроэнергии. Это было и раньше:

при Кучме,

Ющенко,

Януковиче,

Порошенко.

Иногда Украина покупала электроэнергию в России, даже продавала в Россию. Это несложная техническая операция. Но сегодня такая суперантироссийская риторика и антироссийская истерия: ни за что не покупать электроэнергию в России. Хотя с технической точки зрения это возможно. Мало того, это необходимо. Но из принципа не покупать. Логику тут сложно объяснить.

Связей всё меньше

— Но при этом связи с Россией всё равно есть. Много смешанных браков. До пандемии 3 миллиона граждан Украины работало у нас. Вы даже как-то рассказывали, что если политики говорят про войну с Россией, то украинское общество всё равно воспринимает Россию как близкого соседа, родственника.

— Вы правы. Время от времени делают опросы: как вы относитесь к гражданам России как к населению. Не к Кремлю, не к президенту, а к населению. Больше половины: положительно. Или очень тепло, или нормально. Крайне отрицательно: 10-15%, но радикалы всегда есть.

Я не знаю, сколько сейчас работает граждан Украины в России. Думаю, значительно меньше. Может быть, вот что сейчас происходит. В России можно получить российское гражданство по упрощённой схеме.

Не исключено, что многие украинцы, которые ранее жили у вас временно, сейчас просто получат гражданство, и всё — они уже граждане России.

Значит, связь разорвалась. Сегодня, если кто-то захотел поехать к родственникам на Украину из России и наоборот — это почти нереально, столько ограничений. Сейчас причина — коронавирус. Но есть риск, что и после коронавируса граница будет закрыта. Этот разрыв связей ведёт к тому, что на Украине уже начали подзабывать про Россию. Поэтому новые политические проекты запускают чаще всего проукраинские. В некоторых случаях вообще не говорят про Россию или делают хитрый реверанс: мы вас ведём в Европу, к европейским зарплатам.

— Справедливости ради надо сказать, что в России я вижу много машин с украинскими номерами. Они спокойно здесь ездят.

— Нет-нет, вы ошибаетесь. Это из ДНР и ЛНР. С территории Украины не заехать в Россию. Вам пограничник говорит: — "Цель поездки?" — "Я хочу к родственнику". — "Нельзя". Исключение: родственник при смерти, какое-то событие — вас пропускают. В 2020 году официально пересекли границу Украины и России на машине 12 тысяч украинцев. А было 3-6 миллионов.

— На Украине запрещены почти все российские каналы. Но есть ведь много разных информационных потоков, тот же Интернет. При желании можно получить информацию о том, что происходит в России. Или уже нет интереса к этому?

— Да, есть обходные варианты. Но часть населения не хочет их использовать, потому что надо морочить голову. Немного спасает спутниковое телевидение. Некоторые смотрят. Но даже если в украинском Facebook пишут на русском языке, то уже заметно, что крен идёт: больше разрыва с Россией, в основном Украина, Европа.

Когда делают опросы, в какую страну вы хотели бы поехать теоретически отдохнуть, работать, то на первом месте:

Польша,

Германия,

США.

Россия попадает на 5-6 места. Понятно, в разных регионах по-разному. Но в целом на Украине Россия не стоит на первом месте как страна, куда хотят поехать, даже если бы было открыто. Слишком много уже прошло времени. Всё разорвали по-живому плюс общая тенденция сказывается.

Подрастает новое поколение, которое уже привыкло к тому, что Россия — агрессор, враг, в Россию ездить не надо.

На Украине к России относятся по большей части как к соседу, но который при этом агрессор. Цитату "Россия-агрессор" из принятого закона часто повторяют на Украине политики, даже те, которые представляет оппозицию, которых связывают с Россией: они не критикуют эту цитату, они её как бы не замечают.