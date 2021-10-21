Саммит ЕС: ожидаются горячие дебаты по энергетике

Пандемия коронавируса ещё не закончилась, но большинство стран мира вернулись к нормальной жизни, по крайней мере, если посмотреть на экономические данные. Фактически глобальная экономика настолько сильно и внезапно усилилась, что Европу вскоре ожидает новый кризис. Цена на газ растёт быстрее, чем когда-либо. В результате электричество стало значительно дороже, чем год назад. Это должно вскоре отразиться на счетах клиентов, считают эксперты.

Проблема настолько велика, что это одна из главных тем на встрече представителей правительства ЕС, которая начинается сегодня в Брюсселе. В ближайшие два дня главы государств и правительств ЕС хотят договориться о том, как они могут противодействовать росту цен на энергию.

ЕС: нам нужно серьёзно поговорить

Хотя новый федеральный канцлер Австрии Александр Шалленберг впервые участвует в саммите глав правительств ЕС в Брюсселе, это, вероятно, будет последний раз для канцлера Германии Ангелы Меркель. Как это часто бывает, на повестке дня на ближайшие два дня много кризисных тем. Самая серьёзная из них — это резкий рост цен на газ.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен открыла в среду заседание ЕК словами: "Сегодня я хочу сосредоточиться на очень важной для нас теме цен на электроэнергию".

Комиссия ЕС предложила несколько мер в качестве "инструментария" против быстро растущих цен на энергию, включая снижение налогов, выплаты бедным домохозяйствам и инвестирование в возобновляемые источники энергии. Ожидается, что саммит будет придерживаться их. На первом плане, вероятно, будут дискуссии об инвестициях в возобновляемые источники энергии и мощности для хранения газа в ЕС, а также в третьих странах, таких как Украина. Благодаря большему количеству возобновляемых источников энергии ЕС будет меньше зависеть от поставок газа, например, из России. То же самое применимо, если можно хранить больше газа в худшее время в газовых хранилищах. Даже если такие страны, как Польша, пока не готовы тратить столько денег на такие проекты ввиду роста цен, ожидается, что на сегодняшних и завтрашних саммитах этому варианту будет уделено больше внимания.

Президент Франции Эммануэль Макрон и главы правительств нескольких восточноевропейских стран ЕС, использующих ядерную энергию, хотят инициировать фундаментальные дебаты по ядерной энергии на саммите. Австрия по-прежнему не считает ядерную энергетику ни устойчивой, ни безопасной, и в данном случае будет противодействовать этому. Франция настаивает на классификации ядерной энергетики как "зелёной" энергии. Париж поддерживают Болгария, Финляндия, Хорватия, Румыния, Словакия, Словения, Чехия и Венгрия.

Но что бы ни согласовали главы государств в ближайшие 48 часов, в ближайшие несколько месяцев газ и электричество будут значительно дороже для всех в ЕС. В период с января по октябрь цена на природный газ у европейских оптовиков выросла более чем в пять раз. Поскольку газ также используется для производства электроэнергии, электричество также стало значительно дороже. В странах ЕС по-прежнему существуют различия — в настоящее время большинство частных домохозяйств в Австрии не замечают этого, потому что большинство поставщиков газа и электроэнергии в Австрии поставляют их по фиксированной в контракте цене. В других странах этого почти не происходит, например, в Италии или Испании, где население уже может видеть изменения в ежемесячных счетах.

Энергия в глобальном дефиците

Причины резкого роста цен на энергоносители европейские эксперты в области энергетики связывают с экономическим подъёмом во всём мире, но особенно в Юго-Восточной Азии. С летних месяцев появились первые признаки того, что энергия становится дефицитной на глобальном уровне. По словам австрийского эксперта по энергетике Йоханнеса Майера, повышение цен стало неожиданностью. Инвестиции, проекты по добыче, бурению газа и нефти, в 2020 году отложились на 1-2 года. Дополнительные количества, которые ожидались, внезапно исчезли с рынка. Было удивительно, что конъюнктура в Америке, Европе и Юго-Восточной Азии настолько возросла. В это время было слишком мало угля и использовался газ, и это отразилось на мировом энергетическом рынке. Цены на энергию в Европе даже не так резко выросли во время финансового кризиса, в то время цена на газ не превышала 100 евро за мегаватт-час. Эксперт ожидает, что цена на электроэнергию в Австрии будет увеличиваться на 10-15%. Ожидается, что цены на газ вырастут на 20-30%.

Если цена на электроэнергию в Австрии в 2015–2016 годах составляла 30-35 евро за мегаватт-час, то в 2020 году она составляла 50 евро, а в ближайшие 2-3 года ожидается не менее 100 евро за мегаватт-час.

Ещё одной причиной повышения стоимости электроэнергии в Европе являются сертификаты CO2. Цены на CO2 — это сертификаты компенсации за установленные целевые показатели CO2. Существует торговля сертификатами. Каждый крупный энергопроизводитель в Европе при выбросе CO2 должен покупать сертификаты, чтобы получить разрешение на выброс CO2. Эти сертификаты торгуются свободно на рынке.

На рынок выставлено определённое количество сертификатов CO2, а цена варьируется, если раньше цена была 5 или 10 евро, сейчас стоимость 55-60 евро. Это влияет на цену на электроэнергию. Это предназначено для того, чтобы CO2-технологии, которые используют угольную и газовую генерацию, были изгнаны с рынка.

Благие намерения ведут на саммит

Сегодня на саммите будет обсуждаться, что отдельные государства или ЕС в целом могут сделать, чтобы противодействовать этим ценовым изменениям. Но ЕС твёрдо намерен не отклоняться от идеи глобального энергетического рынка. Это объясняется тем, что в прошлом цены на газ были привязаны к ценам на нефть, что сегодня не считается особенно хорошей идеей. Утверждают, что около 10 лет назад газ был дешёвым, а нефть — дорогой. Это сделало европейские цены на газ намного дороже, чем у стран-конкурентов, что стало катастрофой для европейской промышленности. Отойти от мировых цен очень сложно и потенциально очень дорого, считают европейцы. Предложение Путина вернуться к долгосрочным контрактам не рассматривается как решение.

Главы государств и правительств ЕС в четверг и пятницу также обсудят миграцию и пандемию. Кроме того, саммит, скорее всего, обсудит конфликт с Польшей. Когда 27 европейских министров встретились во вторник для подготовки к саммиту, бельгийка Софи Вильмес потребовала — также от имени Нидерландов и Люксембурга, — чтобы Комиссия ЕС применила новый механизм верховенства закона "как можно скорее". Это позволяет удерживать деньги ЕС, если проблемы с верховенством закона в стране-получателе ставят под угрозу их правильное использование. Главы государств и правительств также хотят поговорить об улучшении торговой политики. Например, торговое соглашение ЕС с южноамериканским экономическим блоком МЕРКОСУР было заблокировано, поскольку правительства нескольких европейских стран отказались его подписать.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.