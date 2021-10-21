"Путин загнал ЕС в угол": Британцы не увидели вину России в ситуации с газом

Подписчики британского издания Daily Express прокомментировали статью о том, что РФ "унижает" ЕС из-за энергетического кризиса. Они не согласились с обвинением и поддержали политику Кремля.

Многие читатели издания напомнили, что Брюссель пытался "шантажировать" Соединённое Королевство по поводу вакцины от COVID-19, а теперь выражает недовольство тем, что Россия "проделывает то же самое с ним".

"Евросоюз ведёт себя по отношению к России точно так же, как вёл себя по отношению к Соединённому Королевству, когда у нас были вакцины против коронавируса, а у них не было", — написал один из пользователей.

Некоторые подписчики отметили, что евродипломаты сами не верят в "чистую злобу" России, однако продолжают обвинять властей страны в усугублении энергетического кризиса.

"Что может не нравиться в том, как Владимир Путин не позволяет ЕС водить себя за нос? Берите с него пример", — высказался житель Великобритании.

Читатели пришли к главному выводу: глава РФ "загнал в угол Евросоюз", так как не поддался на провокации и обвинения.

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