Аналитик из США: всем станет лучше, если Америка будет меньше влиять на мир

Почему американской системе нужна третья партия, за что истеблишмент ненавидит Трампа и как мексиканская мафия провоцирует рост социального неравенства в США, рассказал ведущему Pravda.Ru, политологу Игорю Шатрову американский аналитик Дэвид Керанс.

Не хватает третьей партии

— Дэвид, что такое американская избирательная система?

— Зло нашей системы — это царство всего двух партий, они обе представляют интересы крупного бизнеса и Пентагона. Поэтому они воюют, но только напоказ. Обе представляют интересы богачей, а не народа. Поэтому в 2016 году возросли два крыла одного движения народнического: стороны демократов в лице Сандерса, его предвыборную кампанию удушили; движение Трампа.

— Почему в США не возникает политической оппозиции? Почему нет хотя бы третьей крупной партии?

— Больной вопрос. Самый авторитетный здесь господин Ральф Нейдер, который баллотировался дважды или трижды за "Зелёную партию". И он чётко много раз рисовал рычаги, которыми единая партия демократов и республиканцев тормозит подъём любого возможного соперника (конечно, принимают в этом участие СМИ). Например, один раз был исключён из дебатов на президента, хотя у него был билет в зал. И не пустили его.

В Республиканской партии после краха Трампа возникло движение снизу без какой-либо поддержки сверху. Республиканская партия без влияния богачей. Народ идёт в нижние ячейки Республиканской партии и баллотируется на административные посты. И те, которые хотят искоренять эту систему, понимают, что можно заполнить своими кадрами нижнее звено и влиять на движение партии:

защита южной границы,

контроль над эмиграцией,

тарифы для защиты американской промышленности,

смягчение уклона Пентагона к расширению своих баз в пользу империализма.

— Феномен Трампа был шоком для богачей? Получается, они просмотрели это?

— Проблема в том, что народ откровенно не говорит с теми, кто проводит опрос. Боятся, что их обвинят в расизме. Это злополучный молот, которым бьют весь народ постоянно.

Единственный политик, который выступает против расизма, — это Трамп. Потому что у него нет спонсоров.

Его выбрали не оттого, что у них самих есть расистские предубеждения. Просто он кричит о несправедливости идеологии расизма. То есть сам по себе имеет очень много расистского.

Трампа клеймят оппоненты не только из-за этого, а оттого, что он открыл глаза стране на необъяснимые моменты в нашей политике. Например, продолжение холодной войны с Россией. В первую очередь — это зачем? Кому это выгодно? Почему? "У меня есть кошелёк. Зачем мне давать столько Пентагону постоянно? Если у нас угроза со стороны исламских экстремистов, зачем нам вражда с Россией? Мощный союзник".

Трамп просто сказал: "Зачем эти войны? Афганистан? Иран? Ирак? Африка?" Он стал злейшим врагом истеблишмента.

Сравним достижения Буша и Чейни. На ложной основе начали войну в Ираке. Около миллиона погибли. Буш с Чейни узаконили пытку, официально у нас политика пытки. Буш позволил банкам торговать сомнительными бумагами на основе недвижимости. Сноуден раскрыл, что он ввёл систему сплошного тайного наблюдения за нами.

У Трампа не было ничего такого, но он считается злой, потому что открыл глаза на эти моменты.

Неравенство и необразованность

— Вы говорите, что Трамп раскрыл глаза американцам. Есть мнение, что американцы в принципе не интересуются внешней политикой.

— Внешняя политика всегда будет на заднем плане у нашего народа. По статистике, всего 6% населения обладает внешним паспортом. Страна большая, кошелёк у меня ограничен. К тому же система образования и СМИ вообще не культивирует интерес к загранице.

Народ видит последствия эмиграции. В последнее время это стало очень больным вопросом. Обвиняли постоянно Трампа в негуманности относительно эмигрантов. "Мы строим стену", — сказал он, и народу нравится это. Даже легендарный вождь рабочих мексиканского происхождения Сесар Чавес 1960-70-х годов настойчиво протестовал против открытия границы, потому что постоянный наплыв малообразованных рабочих с Юга уменьшает власть профсоюзов и зарплату рабочих. Байден пообещал в течение президентских дебатов открыть границу. Пошёл хаос. Очень много народу:

из Мексики,

Центральной Америки,

Африки.

Без паспортов, масок, вакцинации, проверки на COVID-19 и другие болезни.

Разве можно поверить в официальные объяснения администрации Байдена, что это гуманитарная политика? Что здесь гуманитарного, если они необразованны, только 20% с английским? Разве они могут подойти без влияния организованной преступности Мексики? Во многих местах дают большие деньги в руки мафии Мексики. Если денег нет, они должны работать рабами практически у нас и отправить деньги мафии в Мексику.

Демократы проводят такую политику в пользу мексиканской организованной преступности оттого, что опираются на голоса этого населения.

"Вы не белый". Это настолько примитивно: "Белые злые. Мы демократы. За нас, пожалуйста". Нелегалы не могут голосовать. Но как раз этим минимальным процентом они голосуют, потому что когда они подают на водительские права, автоматически регистрируются. И нет возможности проверить, что у них гражданства нет.

— Неужели руководство Демократической партии не хочет изменить ситуацию?

— Есть интересы крупных спонсоров-демократов. Тех, которые руководят разными фирмами в сельском хозяйстве. Им нужны малообразованные малооплачиваемые работники.

Федеральный бюджет от 4 до 5 триллиардов. Сколько рук можно обмазать? Пусть будет хаос немножко, но мы будем у власти в Вашингтоне.

— Мы тогда должны радоваться, наверное, что американское влияние в мире уже уходит?

— Из-за агрессии Пентагона будет лучше, если Америка имеет поменьше влияния на мир. Та Америка, в которой я вырос, уже другая. Одна из главнейших проблем — это неравенство. Я вырос в Калифорнии, это благополучный район. Не было вопросов о неравенстве. Теперь уже не то.

Рост ВВП и рост заработной платы до конца 1970-х шли ровно. С того времени разрыв огромный. Уровень зарплаты не движется, а ВВП идёт. То есть все деньги идут наверх. Расслоение общества имеет последствия очень пагубные.

Эпидемиологи взяли данные всех 50 штатов о социальных патологиях: пьянство, необразованность, незаконнорожденность, аддикция. Оказалось, соотношение этих патологий и уровня зарплаты — 1:1, то есть где больше неравенства, там больше патологий. Но власти этим не занимаются практически.