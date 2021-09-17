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Автор Ирина Гусакова

Китайское социальное чудо: чему может научить Си Цзиньпин страны ШОС

Мир

На заседании ШОС, которое сегодня прошло в Душанбе, председатель КНР Си Цзиньпин сделал весьма привлекательное предложение. Он пообещал предоставить государствам-членам Совета квоты на обучение — мастер-класс по борьбе с бедностью.

столетие компартии Китая

"В следующие три года Китай предоставит странам-членам ШОС одну тысячу квот на обучение навыкам борьбы с бедностью", — сказал Си Цзиньпин.

Напомним, что в Китае еще в феврале этого года было объявлено, что с нищетой покончено. За последние 8 лет почти 100 миллионов китайцев улучшили свое материальное положение.

В чем же секрет китайского социального чуда?

Президент Российско-китайского аналитического центра Сергей Санакоев отметил в интервью с корреспондентом Pravda. Ru, что секрет успеха Китая кроется в его социалистическом пути развития, пусть даже с китайской спецификой. Властям удалось повысить благосостояние своего народа, потому что они следуют девизу Компартии КНР: "нет ничего выше, чем служить народу".

"В Китае сделали ставку на развитие малого и среднего бизнеса. Как известно, в КНР на этот сегмент приходится от 70% до 80% валового продукта. А также высокая потребительская способность населения, они могут себе позволить это купить. Мы должны брать пример, мы должны внимательно изучить опыт Китая. Но все же главный секрет — это преимущество социалистического пути развития.

Когда мы китайцев спрашиваем, надо ли нам идти вашим путем, они смеются и говорят: "Вы странные. Это мы пошли вашим путем, путем Советского Союза. И вот почему мы достигли таких высот". А мы все бросили, все забыли, делаем вид, что тогда в стране было все плохо", — сетует Сергей Санакоев.

По мнению эксперта, именно страны ШОС имеют шансы справиться с этими проблемами, так как есть сплоченность, есть совместное взаимодействие. И курсы от КНР по искоренению бедности могут оказаться самыми эффективными, поскольку больше в мире некому хвастаться этими достижениями.

Как отмечает в интервью Pravda. Ru Сергей Луконин, завсектором в Национальном исследовательском институте мировой экономики и международных отношений им. Е. М. Примакова, в Китае хорошо развита система социального обеспечения, в частности, речь идет и о пенсиях, и о выплатах неимущим, и предоставление льгот. Также в целом в Китае успешно развивается экономика. Поскольку в КНР процветает малый и средний бизнес, то люди не остаются без работы.

Однако эксперт не уверен, что у всех стран-членов ШОС есть ресурсы на то, чтобы бороться с бедностью. Ведь если экономика той или иной страны не развивается, соответственно, борьба с бедностью не ведется. Китайский путь интересен, но может не сработать при других условиях.

Напомним, что, по оценкам Всемирного банка, важными факторами успеха Китая в сокращении бедности выступают:

  • способность ставить общие цели;
  • умение нанимать квалифицированные кадры, поощрять их на достижение цели.

В начале года в Секретариате ШОС отмечали, что все страны Центральной Азии, Индия, Пакистан и Россия могут похвастаться результатами борьбы с бедностью. Стоит отметить, что ШОС — вполне действенная площадка для обмена практиками. Возможно, наработки Китая помогут наиболее уязвимым в экономическом плане странам разработать новые подходы.

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Столетие компартии Китая, которая выступает за благополучие народа, а не борется с нищетой
Куратор: Любовь Степушова
Темы кнр си цзиньпин
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