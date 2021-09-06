Брюссель наказал Польшу и Венгрию рублём

Евросоюз выделил деньги 18 странам на восстановление экономики после COVID-19, однако Венгрию и Польшу было решено оставить без поддержки. Брюссель таким образом решил наказать проштрафившихся детишек.

Ведь эти страны не соблюдают общеевропейские принципы и подрывают идею верховенства закона. Известно, что больше всего денег получат

Италия,

Испания

и Франция.

Как быть в этой ситуации и кто виноват?

Как отмечает в интервью Pravda.Ru политолог Игорь Шатров, у Польши и Венгрии есть много камней преткновения.

У Польши особое мнение по суверенности судебной системы, из-за чего было много конфликтов с Евросоюзом.

Венгрия имеет особое мнение по ряду вопросов, которые совпадают с мнением России, например, в отношении ЛГБТ и семейных ценностей. И это тоже очень печально для Брюсселя.

Также у Польши и Венгрии своё мнение по поводу миграционной политики Евросоюза. И данный вопрос выступает скорее на первый план.

"Ни Польша, ни Венгрия не хотят принимать мигрантов, не хотят участвовать в афганской истории. Так же они обошлись с мигрантами из Ближнего Востока, из Северной Африки. Золотое время стран Восточной Европы ушло, и сейчас Евросоюз озабочен в первую очередь судьбой основных стран — стран-основателей Евросоюза, таких как Германия, Франция, Италия. В данном случае мы воочию наблюдаем этот процесс", — считает эксперт.

Конечно же, Евросоюз уверен, что он вправе выступать против национального законодательства. Брюссель давно присвоил себе наднациональные права. Поэтому наиболее часто встречаются конфликты из-за того, что позиция Брюсселя как столицы Евросоюза входит в противоречие с позициями национальных парламентов. Евросоюз переживает болезни СССР, отмечает Игорь Шатров, постепенно превращаясь из экономического союза в политический.

"В итоге мы видим, что эти внутренние противоречия оказались очень сильными. Одно дело — экономика, другое дело — политика. Но финансовые вливания в те или иные бюджеты напрямую зависят от политических взглядов тех или иных правителей. И последствия не за горами — Европа двух скоростей себя не оправдывает. Потому что это разные экономики. Ведь Великобритания как раз убежала от этого политического давления", — предсказывает в интервью Pravda.Ru Игорь Шатров.

Куда Польша побежит плакаться?

Возможно, Евросоюзу надо активнее развивать отношения с соседями, с Евразийским экономическим союзом, с Россией. Этим странам надо выстраивать двухсторонние отношения. Однако и тут есть свои камни преткновения.

Польша, например, сейчас — это антироссийское государство. Польско-российские отношения достигли дна. У Венгрии же другая ситуация. Нелепо выстраивать отношения только со странами, которые тебе предлагает твой начальник. Брюссель — тоже несвободный игрок, отмечает Игорь Шатров. Ему кто-то эти позиции тоже определяет. Те же Соединённые Штаты, например.

"Чиновникам в Брюсселе не до проблем национальных государств. Они получают очень хорошие зарплаты, у них своя наднациональная жизнь. Они насаждают определённые ценности. Польша раньше была витриной Евросоюза, она должна была заманить в него новых членов, таких как Украина, например. Теперь же поток иссяк. Возможно, Польша будет искать поддержку у США напрямую. Она уже махнула рукой и на Германию, и на Евросоюз. Поэтому Польша занимает такую агрессивную политику в отношении России и "Северного потока — 2", — утверждает в беседе с корреспондентом Pravda.Ru Игорь Шатров.

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