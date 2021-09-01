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Автор Ирина Гусакова

Милош Земан бегает от спецслужб из-за российского следа

Мир

Президент Чехии Милош Земан признался, что внутренние спецслужбы следят за ним и его соратниками. По этой причине глава Чехии не носит с собой телефон. Откровение Милоша Земана возмутило официального представителя МИД РФ Марию Захарову. Дипломат уверена, что Земана преследуют из-за отказа поддерживать версию об участии российских спецслужб во взрывах на военных складах в Врбетице, которые имели место в 2014 году.

Милош Земан

"О высоких отношениях внутри политической верхушки Чехии мы догадывались, судя по творящейся дихотомии на российском направлении политики Праги. Но то, что вылезло наружу, свидетельствует о масштабах бедствия", — написала Захарова в Telegram.

Напомним, что российско-чешские отношения обострились минувшей весной после того, как чешские власти обвинили Россию в причастности к инциденту со взрывами на складах боеприпасов. Из Чехии даже выслали 18 российских дипломатов. При этом Милош Земан подверг сомнению версию правительства страны о русском следе.

"Склады во Врбетице могли взрываться из-за попытки скрыть недостачу боеприпасов. Но эту версию в правительстве сегодня даже не хотят рассматривать", — отметил ранее Земан.

Мария Захарова написала, что теперь ей становится понятно, почему столько лет спецслужбы Чехии не могли провести расследование той трагедии. "Им некогда, у них много важных дел — надо следить за ненадежными".

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Доктор философских наук, профессор кафедры сравнительной политологии Российского университета дружбы народов (РУДН) Юрий Почта отмечает, что спецслужбы ряда постсоветских государств находятся в полном контакте с американскими спецслужбами, которые осуществляют контроль за своими руководителями. Их логика проста — разве можно доверять руководителям, которых избирает народ путем голосования? Конечно же, это ненадежно и лучше назначать своих. Но раз есть избирательная система, то приходится терпеть и… следить.

"Мы знаем, как прослушивали Меркель, других политических деятелей. В Киеве всплывают какие-то пленки с записями переговоров, бесед политических деятелей. В этом смысле мир сейчас достаточно прозрачен. Из-за этого Запад, кстати, очень паникует. Когда американцы проникают в чужие базы данных, то это для них нормально, поскольку они возглавляют мировую империю и их обязанность — наводить порядок во всем мире. Но когда им кажется, что кто-то за ними следит, это вызывает панику, как же так, это какой-то заговор, это надо пресекать. Обычно обвиняют русских хакеров, но доказательств никогда нет", — отмечает Юрий Почта.

Внутри политической верхушки Чехии, как и во многих постсоветских государствах, есть те, кто считает, что их страна должна полностью интегрироваться в западную систему. Правда, это означает, что государство утрачивает свою самостоятельность и суверенитет. Поэтому есть те, кто пытается защищать свои национальные интересы, признавая важность европейской интеграции. Пока же Милош Земан выступает как ненадежная белая ворона, за которой будут еще долго присматривать.

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"Чехии не дают сблизиться с Россией"
Куратор: Любовь Степушова
Темы чехия милош земан
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