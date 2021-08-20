Европа устала от санкционного пинг-понга

Драматичный поворот событий в Афганистане сподвиг президента Франции Эммануэля Макрона к неожиданному заявлению. Он призвал Россию, США и Европу к сотрудничеству, так как у всех у них общая цель — противодействие терроризму.

На фоне антироссийской информационной войны и бесконечных санкций идея прозвучала довольно свежо. Но нет уверенности, что Париж будет поддержан другими западными столицами.

ЕС, США и Россия: кто кого

Совсем недавно, в июле, Евросоюз рутинно продлил на полгода действие экономических секторальных санкций против России под тем предлогом, что она "не полностью" выполняет свои обязательства в рамках минских соглашений. Без предъявления доказательств вины России Совет ЕС даёт ход серьёзным мерам воздействия: для многих российских банков и компаний ограничивается доступ к первичным и вторичным рынкам капитала ЕС, с нами не желают делиться некоторыми чувствительными технологиями, которые могут быть использованы в российском энергетическом секторе и т. д.

Еще свежи в памяти воспоминания о жёстких заявлениях главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля после его провального визита в Москву. Он тогда провозгласил новую стратегию Евросоюза в отношении России, которая заключается в том, чтобы "отталкивать, сдерживать, вовлекать". Официальный представитель МИД Мария Захарова оценила такой подход как проявление средневековой логики, "когда одна точка мира считает, что все остальные должны выполнять какие-то вассальные функции". Вряд ли такой подход приличествует в XXI веке и в отношении такой державы, как Россия.

Тем не менее дипломат Боррель выразил надежду на то, что у ЕС не возникнет необходимости вводить новые санкции против России, видимо, держа в уме способность западных спецслужб высосать из пальца новый компромат на Москву — вроде кибератак русских хакеров, новых похождений бравых Петрова и Боширова, вмешательства Кремля в выборы за рубежом (или внутри страны), отравления очередного диссидента ядом "Новичок" и прочего. Боррель даже предложил начать технический диалог с Россией, но только потому, что контрмеры правительства России наносят ущерб экономике Евросоюза.

После безуспешных попыток остановить строительство "Северного потока-2", которое находится в завершающей стадии, дрогнули, кажется, даже в мозговом центре антироссийского наката — Белом доме. Новая американская администрация посчитала, что команда 45-го президента США Дональда Трампа слишком часто прибегала к санкциям в качестве орудия политического воздействия, что не могло не притупить его острие. Трамп и его подопечные достигали в отношении тех или иных неугодных стран лишь краткосрочных целей, но не изменяли их поведение.

Ограничительные меры против Ирана и России при Трампе принимались вразнобой и без оглядки на Брюссель, что всё больше и больше подтачивало евроатлантическое единство. Для президента Джо Байдена приоритетом является консолидация Запада "под чутким руководством" Вашингтона для организации наступления на "врагов Америки" через координацию санкционной политики. При этом Штаты хотели бы избежать сопутствующего ущерба своей экономике.

По мнению замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрия Суслова, Байден не станет вводить санкции в одностороннем порядке, но будет оказывать давление на Брюссель для их синхронизации. Другая новация будет заключаться в том, что администрация ограничит, скорее всего, вторичные американские санкции, которые бьют по их партнёрам и усиливают напряжённость в отношениях с Вашингтоном.

Идеи конфронтации убивают реальную политику

Санкционная политика Запада серьёзно тормозит взаимовыгодное сотрудничество, но всё же не сводит к нулю торговые отношения с Россией. Как свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) России, за первую половину 2021 года оборот торговли нашей страны с Евросоюзом вырос на 30,3% в годовом выражении и составил $123,2 млрд. Как ни странно, вырос торговый оборот и с США (30,1%), составив с января по июнь $16,143 млрд.

Увеличение импорта российских сырьевых материалов в Соединённые Штаты подтверждается и статистикой Census Bureau — американского аналога Росстата. По его данным, импорт нефти и нефтепродуктов из России в США с января по май текущего года вырос на 78% (с $3,8 до $6,7 млрд) по сравнению с тем же периодом прошлого года. Также значительно вырос импорт драгоценных и полудрагоценных металлов и камней (в 1,5 раза), российских удобрений (на 35%), а также железа, стали, алюминия и никеля.

Свидетельствует ли тенденция к росту товарооборота о проявлении первых признаков отказа от разрушительной конфронтации и долгожданного перехода к realpolitik? Эксперты в этом сильно сомневаются. Во-первых, увеличение объёмов импорта США из России связано с ростом мировых цен на сырьевые товары. Во-вторых, в росте поставок заложен эффект низкой базы прошлого года. Как считает аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк, рост глобального спроса продолжается, несмотря на очередную волну пандемии.

Наращивание объёмов импорта российских товаров в США на фоне антироссийских санкций стало возможным благодаря их избирательности. Гораздо больший ущерб экономическим отношениям нанесли бы дальнейшие ограничения против госдолга России или отключение от платёжной системы SWIFT. При всём накале антироссийских страстей в США не решаются вконец разрушить основные каналы двусторонней торговли. Возможно, государственные мужи в Вашингтоне не упускают из виду свою зависимость от России по некоторым торговым позициям, таким как палладий или ракетные двигатели.

Первым делом самолёты

На Западе всё же есть эксперты, которые критически воспринимают антироссийский тренд во внешней политике Вашингтона и Брюсселя и осуждают их санкционный раж. Так, обозреватель австрийской газеты Die Presse Эдуард Штайнер отмечает, что при попытках выстрелить по экономике России и нелюбимым персонажам в её бизнес-среде пуля очень часто идёт не в цель, а в ногу стреляющего. В качестве примера он привёл санкции США против концерна "Русал" в 2018 году, приведшие к прекращению поставок алюминия в Европу и росту цен на 15%.

Роль России в поставках на мировой рынок цветных металлов очень значима, поэтому нельзя рассчитывать, что санкции против сырьевой части российской экономики пройдут безболезненно для контрагентов. Штайнер подчёркивает тот факт, что концерн "Норникель" удовлетворяет 40% мирового спроса на палладий. Кроме того, Россия поставляет столь необходимый при изготовлении самолётов титан. У американских конгрессменов и мысли не возникает о наложении санкций на их закупки.

Ранее группа депутатов из фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) представила на рассмотрение бундестага проект резолюции, призывающий перезапустить отношения Москвы и Берлина. Авторы отметили, что продолжающийся до сих пор пинг-понг из санкций и ответных санкций, обвинений и встречных обвинений в рамках Евросоюза, широкое участие в нём немецкой внешней политики продолжают вести в тупик.

АдГ не одинока в своём негативном восприятии санкций. По словам президента Российско-Германской внешнеторговой палаты Райнера Зеле, 60% представителей германского бизнеса выступает за сворачивание санкций против России. Он обратился к Вашингтону, Москве и главным европейским столицам с призывом активизировать серьёзный диалог для решения спорных вопросов, найти новые пути деэскалации и "закрутить обратно санкционную спираль".

Не факт, что вашингтонские и брюссельские бюрократы прислушаются к голосам трезвомыслящих политиков, но неуклонное нарастание их хора рано или поздно должно привести к качественным изменениям к лучшему. Политики понимают, что санкции ложатся тяжёлым бременем прежде всего на плечи населения, их потенциальных избирателей. И как показала борьба вокруг проекта "Северный поток-2", ведущие страны Европы не готовы слепо следовать указаниям из Вашингтона в ущерб собственным интересам.

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