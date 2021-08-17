Лавров предостерег Евросоюз от желания наказать Россию

Глава МИД РФ заявил, что "игры в одни ворота не будет".

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления в Балтийском федеральном университете имени Канта обратился к "коллегам из Евросоюза".

По мнению Лаврова, Европе давно пора осознать, что санкции со стороны Евросоюза не дадут какого-либо результата, и от стремления наказать Россию никто ничего не добьется:

Игры в одни ворота не будет, мы будем реагировать по принципу взаимности, которую никто во внешней политике не отменял.

В июле этого года страны Евросоюза продлили экономические санкции против России до 31 января 2022 года. Евросоюз ввел данные санкции 31 июля 2014 года сроком на один год, а весной 2015 года срок их действия был привязан к "полному выполнению минских соглашений". После этого экономические ограничения продлеваются каждые полгода на протяжении шести лет.

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