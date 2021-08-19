EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Афган, став пешкой в геополитической игре США, будет долго полыхать войной
Специалист объяснил, почему нет лекарства от коронавируса
Гинцбург: вакцину от коронавируса "Спутник V" модифицировали под штамм "дельта"
Инфекционист рассказал о невозможности прекратить циркуляцию коронавируса
Эксперт рассказал о новой схеме мошенничества с ипотекой
Бывший сотрудник КГБ рассказал об утечке данных СССР за рубеж
Своим указом Зеленский узаконил экспроприацию земли у украинцев
США официально списали Ашрафа Гани
Ашраф Гани: я улетел из Кабула в чём был и денег никаких не брал

"Спасибо, Джо, что не даёшь Европе скучать" - экс-член Европарламента

Мир

По мере быстрого развития событий в Афганистане началось массовое движение людей на запад. И в то время, как Пакистан и Иран несут основную тяжесть, европейские лидеры по понятным причинам нервничают из-за очередного массового притока беженцев.

"Спасибо, Джо, что не даёшь Европе скучать" - экс-член Европарламента

Как констатирует в статье, опубликованной RT, британский историк Пол Натталл, неудачный уход американцев из Афганистана, который привел к возвращению власти в стране талибам*, спровоцировал массовое бегство людей из страны.

"Куда, по-твоему, пойдут эти люди? — спрашивает экс-политик. И сам же отвечает: — В Европу".

Известно, что за последние 10 дней 300 тысяч афганцев покинули страну, главным образом по суше, направляясь в Пакистан или Иран. И многие из них — уверен Натталл — последуют примеру 570 тысяч своих сограждан, которые с 2015 года попросили убежища в странах ЕС.

Как Европа готовится встречать беженцев

В понедельник комиссар ЕС по экономике Паоло Джентилони заявил, что Европе неизбежно придется оборудовать гуманитарные коридоры и места для приема и размещения беженцев.

Но шесть государств-членов дали понять, что они не намерены принимать их у себя, а напротив, хотят, чтобы несостоявшихся афганских просителей убежища депортировали.

Перспектива нового кризиса беженцев, напоминающего 2015-16 годы, явно напугала лидеров государств-членов ЕС.

Франция

Выступая перед нацией в понедельник вечером, президент Франции Эммануэль Макрон сказал:

"мы должны предвидеть и защищать себя от крупных нерегулярных миграционных потоков, которые будут угрожать тем, кто их использует и подпитывает торговлю людьми всех видов”.

Он также заявил, что "Европа в одиночку не может нести последствия сложившейся ситуации”.

Германия

Канцлер Ангела Меркель призвала оказать экономическую помощь соседним с Афганистаном странам, чтобы они могли справиться с неизбежным наплывом беженцев, явно надеясь, что это побудит бегущих афганцев остаться в Пакистане или Иране.

Германия имеет больше других оснований для опасений:

  • более 250 тысяч афганцев уже живут там, и когда еще больше отправится в Европу, они, скорее всего, отправятся в Германию, чтобы воссоединиться с семьей и друзьями.

Греция

Еще одна страна, которая была встревожена надвигающимся перемещением людей, — это Греция, которая приняла на себя основную тяжесть кризиса беженцев 2015-16 годов.

В понедельник министр иммиграции и убежища страны Нотис Митаракис предупредил остальную часть ЕС, что Греция "не станет воротами для новой волны беженцев”.

К сожалению для Митаракиса, я не уверен, что у Греции есть большой выбор в этом вопросе, поскольку ее географическое положение делает ее главным местом назначения для тех, кто направляется из Турции в ЕС.

Британия

Великобритания, которая несет определенную ответственность за то, что происходит в Афганистане — хотя ее вина ничтожна по сравнению с США — будет морально обязана принять десятки тысяч афганских беженцев.

Министр внутренних дел Прити Патель подтвердила, что это будет так, но заявила, что операция станет ошеломляющей, поскольку Великобритания не может принять тысячи афганских беженцев "за один раз”.

Резюме

Суть в том, что Европа сейчас смотрит в дуло надвигающегося кризиса беженцев, и никто ничего не может с этим поделать. А те, кто вызвал это — американцы — ожидаемо уклонятся от своей ответственности за то, чтобы принять свою справедливую долю беженцев. На самом деле в справедливом мире они взяли бы львиную долю.

Спасибо, Джо, вам не только удалось провалить вывод американских войск из Афганистана, но, по всей вероятности, вы поставите Европу перед новым кризисом беженцев. У меня есть тайное подозрение, что многие лидеры ЕС подумают, что, возможно, иметь дерзкого "Оранжевого человека" в Белом доме было не так уж и плохо.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Турция и Узбекистан усилили границы из-за беженцев из Афганистана. Где примут бежавших от «Талибана»
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Инфекционист рассказал о невозможности прекратить циркуляцию коронавируса
Эксперт рассказал о новой схеме мошенничества с ипотекой
Немецкая журналистка: Украина, Польша и Германия задавят "Северный поток-2"
Бывший сотрудник КГБ рассказал об утечке данных СССР за рубеж
Своим указом Зеленский узаконил экспроприацию земли у украинцев
Талибы* приглашают на работу афганских военных и лётчиков
Талибы* рассказали,какой будет их власть в Афганистане
США официально списали Ашрафа Гани
Ашраф Гани: я улетел из Кабула в чём был и денег никаких не брал
Трамп раздосадован: брошенная в Афганистане техника достанется России
Популярное
Новости Белоруссии
Потакая Лукашенко, Россия теряет Среднюю Азию

Стоит ли удивляться, что Киргизия, Казахстан, Азербайджан сюрпризы преподносят? Откуда такая русофобия там цветёт пышным цветом?

Потакая Лукашенко, Россия теряет Среднюю Азию
Единственная невзятая талибами* провинция Афганистана собирает ополчение
Мир. Новости мира
Единственная невзятая талибами* провинция Афганистана собирает ополчение
Одиночные виды
Сбежавшей из Белоруссии Тимановской стало плохо на соревнованиях в Польше
Мир. Новости мира
Украина хотела, но не смогла забрать своих граждан из Афганистана
Усам Оздемиров Глобальное лидерство США человечеству не по карману Усам Оздемиров Василий Амирджанов Власти обеспечат Рунет "государственным контентом" Василий Амирджанов Игорь Буккер "Болтливая" биометрия: почему платить картой безопасней Игорь Буккер
Политика. Новости и аналитика
Горбачёв: неудачная война Америки была "плохой идеей с самого начала"
Российский шоу-бизнес
Певица МакSим впервые полностью показала исхудавшую фигуру после болезни
Посол РФ в Кабуле: "Ситуация новая для всех"
Мир. Новости мира
Посол РФ в Кабуле: "Ситуация новая для всех"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников