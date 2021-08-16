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Автор Александр Шторм

Украина навсегда возненавидела Россию и Крым

Мир » Бывший СССР » Украина

В коридорах украинской власти заявили, что Россию будут ненавидеть даже в том случае, если она встанет на колени, вернет Крым и передаст "соседям" всю Кубань. Западная же Украина всегда будет испытывать к России только желание "убивать москалей".

Украина навсегда возненавидела Россию и Крым

Об этом заявил депутат ОПЗЖ Олег Волошин в эфире телеканала NewsOne.

По его словам, "в Украине есть часть общества, которая ненавидит Россию всеми фибрами души. Даже если завтра нам "вернут" Крым, еще и Кубань подарят, они все равно будут ее ненавидеть".

Ничего нового в этих рассуждениях нет.

Украина до сих пор жаждет разделаться с крымчанами, которых считает предателями.

В свое время  спикер Генштаба ВСУ Владимир Селезнев в интервью "Радио Свобода" пояснял, что согласно плана командующего ВМС Украины Игоря Воронченко в 2014 году жителей полуострова планировалось "намотать на гусеницы танков, которые уже привезли". 

В такой же риторике рассуждал соруководитель запрещенного в России "Меджлиса" Ленур Ислямов, обещавший "резать в Крыму местных жителей".  И делать это должен был  "крымско-татарский батальон имени Номана Челебиджихана".

В целом, такие взгляды никем даже не скрывались. Так командир полка "Днепр-1" высказывался в духе того, что "украинцы будут максимально жестоки к крымчанам - вы нас никак не убедите в том, что мы будем освобождать Крым как-то культурно. Нужно будет — сожжем всех". 

Хотя "гений войны" Александр Турчинов призывал вводить войска, убивать и бомбить, никаких порывов в эту сторону не делалось.

Особенно - после звонка Нарышкина, передавшего слова Путина, что "если хотя бы один россиянин погибнет (в Крыму), Россия будет говорить с Киевом как с военными преступниками". 

Но планы и их озвучку никто отменять не стал.

Так что много лет мы слышим про:

  • "казнить москалей и крымчан заживо",
  • "оставить выжженную землю",
  • "депортировать всех в РФ через фильтрационные лагеря",
  • "заставить их чувствовать себя людьми второго сорта". 

Напомним, Кремль заявлял еще в 2008 году грузинам, что те не понимают, что такое "находиться в состоянии войны с Россией" - после криков "мы воюем с Россией и победим". 

"Сейчас Грузия присмирела, молчит (чаще всего) и туристов кормит. Особенно и напрягаться не придется, если что - авиасообщение чуть что под запрет,  вино с минералкой под запрет, цитрусовые с орехами тоже. И сразу все становится на свои места", - пишут гости Грузии. 

Впрочем, украинцы (хотя бы молча) понимают - альтернатива может быть куда страшнее, например - как из художественной саги-басни "про Ивана Топора". 

"Но не слышно было украинцев, ибо крик их потонул в реве первой волны стратегических бомбардировщиков, прорывавшихся по высотному эшелону для нанесения обезоруживавшего удара крылатыми ракетами. И потемнело украинское небо от русских самолетов, и почернело украинское море от русских кораблей, и задрожала украинская земля от русских танков, и даже покойный Тымчук снял на том свете свою верную свою каску и тихо прошептал: "Потери... есть".

Так что "сколько бы в Киеве не болтали, Крыма им не видать" - отмечают авторы проекта "Крымский".

Кстати, на Украине рассказали о принуждении со стороны Запада принять потерю Крыма, сообщил экс-первый замсекретаря СНБО в эфире телеканала "НАШ".

По его словам, принуждение со стороны Запада к выполнению Минских соглашений приведет Украину к тому, что ей придется принять потерю Крыма и появление автономий на востоке страны. К таким последствиям Украину приведет реализация "формулы Штайнмайера" в контексте упомянутых договоренностей.

"Никакие инициативы Украины по оказанию давления на Россию не принесли результата. Выйти из "унизительных" Минских соглашений республика может через возвращение к теме Будапештского меморандума" - рассуждал и мечтал он.

"Опять мечты об ядерном оружии. Увы для Украины - атомного меча у нее больше никогда не будет. Как и Крыма. Обескрымка - это навсегда", ехидно подытожили эксперты.

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Только одно спасет Россию и Украину от войны
Куратор: Любовь Степушова
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