Валерий Коровин: видимость демократии - долго, муторно и дорого

ЕС не признает выборы в Государственную Думу Российской Федерации. Такая инициатива появилась в Европарламенте. Как можно не признать заранее? Или, наоборот, они поздно спохватились? Ведь Джо Байден объявил о нашем вмешательстве в американские выборы следующего года. Может быть, скоро последуют обвинения в развале США и крахе западных ценностей?… Наверное, пора уже начать думать, на кого свалить вину. Реальной демократии и настоящих выборов сейчас уже нет, сказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

— Валерий Михайлович, в Европарламенте очень занятые люди, теперь у них появилось новое важное дело. Депутат от Литвы предложил готовиться к непризнанию предстоящих выборов в Государственную Думу, которые пройдут 19 сентября, 56 членов профильного комитета его поддержали, девять против, пятеро воздержались. При этом в резолюции они зачем-то подчёркивают, что Европарламент проводит различие между российским народом и режимом президента страны Владимира Путина…

— Это их излюбленный метод. А мы проводим различие между народами Европы и меньшинствами, которые находятся у власти в ЕС, в Европарламенте и руководстве европейских государств. Это совершенно чужеродные наросты, абсолютно чуждые, управляемые извне элиты, которые не соответствуют интересам народов Европы.

— Но их же кто-то выбирает.

— Это давно уже политтехнологии, манипуляция сознанием масс. Никто не хотел Эмманюэля Макрона, а он президент, потому что он представитель Сороса, он президент от мировой закулисы. Всё это делалось с помощью политтехнологий, манипуляций, денег, медиа-доминирования. Этот информационный молот постоянно долбит по мозгам европейцам.

Они хотели бы другой власти, другой жизни, да уже не могут просто ничего сделать. Они лишены воли. И их загоняют в эти решения.

В этом голосовании тоже всё вбивалось заранее: Макрон — и всё, кроме Макрона — ничего. И вот результат — Эмманюэль Макрон становится президентом Франции. И так везде.

— По сравнению с некоторыми другими европейскими лидерами — даже не худший президент. В той же Франции был Франсуа Олланд — вообще чудо в перьях…

— Так же и вся элита! Это оттуда же, из того же либерального источника, из одной бочки разлито. Зачерпнули один ковшик — Олланд, потом ещё один — Макрон. А до этого Николя Саркози — точно такой же был, потому что их всех черпают из того же глобалистского сливного бачка.

Поэтому никаких настоящих выборов уже давно не существует в западном мире. Это просто фикция, иллюзия, обман, технологии, манипуляция сознанием.

— У нас были такие же выборы и результат в 1996 году.

— Да. Тогда победил Зюганов, а президентом стал Ельцин. И в России с выборами вё так же, как в Европе. И в США тоже нет никаких выборов. Есть консенсус элит, есть технологии, есть противостояние группировок. Но решается всё закулисно и чаще всего полюбовно.

"Эталон" демократии

Смотрите: ради того, чтобы сместить Дональда Трампа и загнать Джо Байдена на престол, американцы нарушили все свои законы и принципы, включая конституционные основы, на которых зиждется американская государственность. Они попрали всё, они пошли по головам.

Они нарушили все права человека, даже либерального постчеловека. Они нарушили святая святых, конституцию, отцы-основатели просто переворачиваются в гробах от такого. Они ввергли свою собственную страну в хаос.

Отдали на разграбление все частные магазины ради того, чтобы Байден пришёл вместо Трампа. О каких выборах можно после этого говорить?… И это якобы эталон демократии.

И эти люди запрещают нам "ковыряться в носу", говорят, что у нас нет выборов. Да! У нас нет выборов. Да и на фиг они не нужны! Я вообще противник этого дурацкого спектакля, изображающего выборы.

Легитимность важнее и лучше фарса

Нет у нас выборов. У нас есть президент Владимир Путин, у него есть легитимность со стороны масс. Ещё есть пока, хорошо. Это мощный фактор. И на основании этой легитимности Путин назначает, кого хочет, пишет нужные законы. У нас было несколько лет нормального режима существования губернаторов. Их назначал Путин.

Прекрасно всё было — стабильно, спокойно. Путину доверяют — значит, губернатору доверяют. Зачем опять эту клоунаду устраивать? Ну чепуха это! Нет никаких выборов в России. Нигде нет. И у нас тоже. Чушь это всё. Все списки заранее составлены и заверены.

Списки депутатов готовы за год до парламентских выборов. Списки членов парламента, проценты партий — это задание от президента администрации президента.

Бедная администрация президента, особенно первый зам главы администрации, стоит на ушах, чтобы выполнить это задание, чтобы фактические результаты выборов совпали с заданными. Зачем эта клоунада?…

При этом, чем меньше народу придёт на выборы, тем им лучше и удобнее выполнить это задание. Это называется "сушка явки".

Гораздо удобнее реализовать задание президента, когда у тебя есть стопка незаполненных бюллетеней, а избирательная комиссия — это заместитель главы администрации, начальник полиции и директор школы. Всё.

Назначили Думу, собрали депутатов. Парламент что делает? Он юридически оформляет спущенные администрацией президента законы. "Голосуйте, как написано!" — орут на депутатов, которые голосуют не как написано.

Зачем этот цирк нужен? Пусть президент сам решит: будет такой закон. Подписал, и есть закон. Всё.

Зачем бешеный принтер, который сидит и чешет репу: что бы ещё такое придумать, чтобы сделать вид, что мы тут работаем?… Все основные законы, которые действительно стране нужны, сверху спускаются в Госдуму, остальное — мусор.

Из администрации туда — раз! И падают на стол лидерам фракций. Те подписывают и раздают такие специальные карточки, в которых всё помечено, депутаты сидят и нажимают на кнопки, сверяясь с карточками. Очень интересно получается, но долго, муторно и дорого.