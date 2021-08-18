ЕС не признает выборы в Государственную Думу Российской Федерации. Такая инициатива появилась в Европарламенте. Как можно не признать заранее? Или, наоборот, они поздно спохватились? Ведь Джо Байден объявил о нашем вмешательстве в американские выборы следующего года. Может быть, скоро последуют обвинения в развале США и крахе западных ценностей?… Наверное, пора уже начать думать, на кого свалить вину. Реальной демократии и настоящих выборов сейчас уже нет, сказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.
— Валерий Михайлович, в Европарламенте очень занятые люди, теперь у них появилось новое важное дело. Депутат от Литвы предложил готовиться к непризнанию предстоящих выборов в Государственную Думу, которые пройдут 19 сентября, 56 членов профильного комитета его поддержали, девять против, пятеро воздержались. При этом в резолюции они зачем-то подчёркивают, что Европарламент проводит различие между российским народом и режимом президента страны Владимира Путина…
— Это их излюбленный метод. А мы проводим различие между народами Европы и меньшинствами, которые находятся у власти в ЕС, в Европарламенте и руководстве европейских государств. Это совершенно чужеродные наросты, абсолютно чуждые, управляемые извне элиты, которые не соответствуют интересам народов Европы.
— Но их же кто-то выбирает.
— Это давно уже политтехнологии, манипуляция сознанием масс. Никто не хотел Эмманюэля Макрона, а он президент, потому что он представитель Сороса, он президент от мировой закулисы. Всё это делалось с помощью политтехнологий, манипуляций, денег, медиа-доминирования. Этот информационный молот постоянно долбит по мозгам европейцам.
Они хотели бы другой власти, другой жизни, да уже не могут просто ничего сделать. Они лишены воли. И их загоняют в эти решения.
В этом голосовании тоже всё вбивалось заранее: Макрон — и всё, кроме Макрона — ничего. И вот результат — Эмманюэль Макрон становится президентом Франции. И так везде.
— По сравнению с некоторыми другими европейскими лидерами — даже не худший президент. В той же Франции был Франсуа Олланд — вообще чудо в перьях…
— Так же и вся элита! Это оттуда же, из того же либерального источника, из одной бочки разлито. Зачерпнули один ковшик — Олланд, потом ещё один — Макрон. А до этого Николя Саркози — точно такой же был, потому что их всех черпают из того же глобалистского сливного бачка.
Поэтому никаких настоящих выборов уже давно не существует в западном мире. Это просто фикция, иллюзия, обман, технологии, манипуляция сознанием.
— У нас были такие же выборы и результат в 1996 году.
— Да. Тогда победил Зюганов, а президентом стал Ельцин. И в России с выборами вё так же, как в Европе. И в США тоже нет никаких выборов. Есть консенсус элит, есть технологии, есть противостояние группировок. Но решается всё закулисно и чаще всего полюбовно.
Смотрите: ради того, чтобы сместить Дональда Трампа и загнать Джо Байдена на престол, американцы нарушили все свои законы и принципы, включая конституционные основы, на которых зиждется американская государственность. Они попрали всё, они пошли по головам.
Они нарушили все права человека, даже либерального постчеловека. Они нарушили святая святых, конституцию, отцы-основатели просто переворачиваются в гробах от такого. Они ввергли свою собственную страну в хаос.
Отдали на разграбление все частные магазины ради того, чтобы Байден пришёл вместо Трампа. О каких выборах можно после этого говорить?… И это якобы эталон демократии.
И эти люди запрещают нам "ковыряться в носу", говорят, что у нас нет выборов. Да! У нас нет выборов. Да и на фиг они не нужны! Я вообще противник этого дурацкого спектакля, изображающего выборы.
Нет у нас выборов. У нас есть президент Владимир Путин, у него есть легитимность со стороны масс. Ещё есть пока, хорошо. Это мощный фактор. И на основании этой легитимности Путин назначает, кого хочет, пишет нужные законы. У нас было несколько лет нормального режима существования губернаторов. Их назначал Путин.
Прекрасно всё было — стабильно, спокойно. Путину доверяют — значит, губернатору доверяют. Зачем опять эту клоунаду устраивать? Ну чепуха это! Нет никаких выборов в России. Нигде нет. И у нас тоже. Чушь это всё. Все списки заранее составлены и заверены.
Списки депутатов готовы за год до парламентских выборов. Списки членов парламента, проценты партий — это задание от президента администрации президента.
Бедная администрация президента, особенно первый зам главы администрации, стоит на ушах, чтобы выполнить это задание, чтобы фактические результаты выборов совпали с заданными. Зачем эта клоунада?…
При этом, чем меньше народу придёт на выборы, тем им лучше и удобнее выполнить это задание. Это называется "сушка явки".
Гораздо удобнее реализовать задание президента, когда у тебя есть стопка незаполненных бюллетеней, а избирательная комиссия — это заместитель главы администрации, начальник полиции и директор школы. Всё.
Назначили Думу, собрали депутатов. Парламент что делает? Он юридически оформляет спущенные администрацией президента законы. "Голосуйте, как написано!" — орут на депутатов, которые голосуют не как написано.
Зачем этот цирк нужен? Пусть президент сам решит: будет такой закон. Подписал, и есть закон. Всё.
Зачем бешеный принтер, который сидит и чешет репу: что бы ещё такое придумать, чтобы сделать вид, что мы тут работаем?… Все основные законы, которые действительно стране нужны, сверху спускаются в Госдуму, остальное — мусор.
Из администрации туда — раз! И падают на стол лидерам фракций. Те подписывают и раздают такие специальные карточки, в которых всё помечено, депутаты сидят и нажимают на кнопки, сверяясь с карточками. Очень интересно получается, но долго, муторно и дорого.
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