Новая белорусская оппозиция за год себя полностью разоблачила и обесценила

Бывший кандидат в президенты Белоруссии и лидер белорусского оппозиционного движения Светлана Тихановская в интервью агентству "Укринформ" 27 июля рассказала, что не имеет целей снова баллотироваться на пост президента, однако могла бы остаться в политике.

Напомним, на выборах 9 августа 2020 года, согласно официальным данным ЦИК, кандидат Светлана Тихановская заняла второе место, набрав чуть более 10% голосов. После выборов по стране прокатилась волна массовых протестов.

Во времена СССР американцам была важна Восточная Европа. Теперь же им полностью на неё наплевать. Их интересы — Восточная Азия и Тихий океан. Почему многие белорусы год назад пошли за оппозицией? Какими людьми оказались лидеры протестов? Почему сама власть несет ответственность за их подготовку? Возможен ли ремейк? На все эти и многие другие вопросы ведущей Pravda. Ru Любови Степушовой ответил политолог, журналист-международник ресурса RuBaltic. ru Александр Носович.

Читайте начало интервью: Проект Литвы "Тихановская" — глуп, неактуален и бесперспективен

— Александр, вы сказали, что США сейчас не интересует Восточная Европа. И если Белоруссия находится в сфере геополитического влияния России, ну и пусть дальше находится. Вы считаете, что была какая-то договоренность по этому поводу между Байденом и Путиным? Он нам Белоруссию как бы оставляет?

— Я считаю, что в Вашингтоне есть своя внутренняя договоренность, больших усилий на белорусском направлении не прилагать, потому что весь регион, в котором находится Белоруссия, для американцев сейчас не имеет особого значения.

Центр интересов американского мира

Сама Белоруссия всегда оставалась практически безо всякого внимания американской внешней политики. В 80-е годы американцы упирали на Польшу и Прибалтику. Вокруг этого крутилась вся мировая политика. Солидарность, народный фронт и тому подобные штуки появлялись.

А сейчас центр международной политики мира американцев — Тихий океан, Китай и Юго-Восточная Азия. Там сейчас центр их мировой жизни, главные ресурсы и главный геостратегический противник Америки в борьбе за контроль над миром. И все внимание Вашингтона, соответственно, тоже там.

Поэтому шансы Литвы с помощью Тихановской, как и любой другой белорусской оппозиции привлечь внимание к своим проектам, выбить на них ресурсы, в том числе денежные, практически нулевые.

— Как вообще сама Тихановская, да и любая оппозиция в Белоруссии сейчас котируется? Какие у них рейтинги, есть ли какая-то поддержка?

— Цифры я вам не назову. В Белоруссии очень плохо с социологией. По своим личным наблюдениям могу сказать, что вся новая белорусская оппозиция, которая проявилась в мае прошлого года, сейчас обесценилась.

Потому что тогда очень многие белорусы пошли за этими людьми — за Тихановскими, за Цепкало, за Бабарико, потому что они были альтернативой одновременно и Александру Лукашенко, и старой белорусской оппозиции, которая всех уже достала больше, чем власть.

Новые — хуже старых

Эффект новизны в этих людях был. При этом, было непонятно, что они собой представляют. За прошедший после предвыборной кампании и протестов год все более или менее стало понятным.

Эти люди разочаровали сторонников перемен в Белоруссии примерно так же, как Лукашенко. Про ту же Тихановскую всем стало совершенно понятно, что она вообще никто как личность, как политик и во всех других отношениях.

Очень большим имиджевым ударом по белорусской оппозиции стала история с Романом Протасевичем. Ведь дело не в том, что лукашенковские спецслужбы посадили самолет в Минске и арестовали его, а в том, как он себя повел.

Он же раскололся на вторые сутки и предал всех сразу же, причем с видимым очевидным удовольствием. Сейчас он является таким заряженным еБатькой, как это называется в Белоруссии, и вроде как уже даже собирается вести собственное шоу на белорусском госканале, в котором будет топить своих бывших соратников дальше.

Но когда у альтернативы действующей власти такое качество человеческого материала, понятно, что сторонники разочаровываются. Поэтому, я пока что не вижу большого потенциала у протестного движения в Белоруссии.

— Недавно у этой оппозиции появился новый выдвиженец на роль лидера — Павел Латушко, бывший министр культуры и экс-посол во Франции. Что вы можете сказать про него?

— Это очень интересная фигура. Она очень много объясняет, в том числе почему произошел кризис в прошлом году. Латушко действительно был во власти, как, кстати, и Цепкало. С этими людьми белорусская власть пыталась заигрывать в противовес нормальной оппозиции.

Павел Латушко это убежденный белорусский националист, который всю свою сознательную жизнь выступает за белорусизацию, то есть за искоренение русского языка в Белоруссии и за лишение его "привилегированных", официальных позиций.

Он выступает за вышиванку, за публичные мероприятия исключительно на белорусском языке, за националистическую версию белорусской истории и тому подобные вещи. На пике так называемой многовекторности он был министром культуры Белоруссии.

После того, как он перешел в оппозицию и стал одним из ее лидеров, стало понятно, откуда взялись вот эти десятки тысяч бело-красно-белых флагов на улицах Минска. У всех же, когда начались эти протесты, был вопрос: как они с такой скоростью успели их пошить?

Протесты подготовили власти

Митинг объявили в Telegram-каналах за сутки, и все вышли уже с этими флагами. А отгадка очень простая — эти флаги свободно распространялись в Белоруссии все эти годы, даже существовала концепция: один народ — два флага.

Объяснялось, что мы так примиряемся друг с другом — потомки полицаев примиряются с потомками партизан. Это была официальная государственная позиция.

Главный праздник белорусских националистов — День воли — отмечался при государственной поддержке, мэрия Минска помогала им организовать это мероприятие.

Вот это привело к тому, к чему привело. Поэтому Пал Палыч для меня — это символ недоработок и провалов политики Александра Лукашенко куда более яркий, чем даже Тихановская.