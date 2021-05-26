Обещания Зеленского: как говорят в Одессе, шоб да так нет!

Богатые и неординарные события последних дней как-то оставили в тени отчёт о проделанной работе президента Украины. А он достоин того, чтобы его рассмотреть.

Пресс-конференция Зеленского прошла с участием, в подавляющем большинстве, лояльных к власти журналистов (а остальным подозрительным личностям просто не дали слова или вовсе не аккредитовали от греха подальше). Поэтому не были заданы "гаранту Конституции" (как он себя гордо, но напрасно называет) неудобные вопросы. Самым острым оказался, пожалуй, вопрос про то, почему он свой день рождения отмечал в квартире некоего бизнесмена. На этот заранее заготовленный вопрос президент долго и пафосно отвечал, смысл сказанного свёлся к фразе "я тоже человек".

А спросить можно и нужно было о многом! Зеленский обещал закончить "эпоху бедности", но Украина всё ещё самая бедная страна Европы. Почему до сих пор не названы виновники бойни на Майдане и убийцы писателя Олеся Бузины? Кстати, "гарант законности" признался, что ведёт личную переписку с подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета. Про Донбасс было повторено всё то, что говорилось и ранее: Минские соглашения надо переписать, Россия — агрессор, но очень хочется поговорить с Путиным, а в "нормандский формат" пригласить американских и британских дружбанов.

Невыполненные обещания Зеленского

О русском языке ни слова — а зачем? Он сам по аналогии с булгаковским персонажем Курицьким добавил в свою фамилию Ь и стал то ли "щирым украинцем", то ли "жидобандеровцем" (как хвастался Порошенко). Да и что ему говорить-то? Ведь он постоянно и везде повторяет заученную наизусть фразу: "проблем с русским языком нет, и никто в Украине не запрещает разговаривать на русском языке". Правда, пару раз, когда журналисты осмеливались (или им заранее разрешили?) задать вопрос по-русски, Зеленский вспоминал допрезидентскую жизнь и отвечал на языке "агрессора" (за что его опять будет ругать языковой надсмотрщик).

Также абсолютно не была затронута тема коммунальных тарифов, которые новоизбранный президент назвал необоснованными и обещал снизить вдвое. Однако случилось ровно наоборот: за эти 2 года они выросли! И притом более чем в 2 раза! Уверен, что на этот вопрос он ответил бы рефреном: в высоких тарифах виноваты Путин и олигархи, а он сам экономическими вопросами не занимается. И вообще, на пути в Европу рост тарифов неизбежен. В отличие от повышения зарплат и пенсий — это другое же! Кроме того, повышения стоимости коммунальных услуг требует МВФ — иначе кредитов не видать! Хотя они всё равно не дают денег.

Вопросы президенту

Депутат Верховной рады Александр Дубинский (первый из двоих исключённых из фракции "слуг народа" по приказу американского посольства) как бывший телеведущий хотел бы задать свои вопросы президенту.

Год назад вы заявили, что Украина будет в числе первых стран, которая получит вакцину, и что у Украины вскоре появится своя собственная вакцина. Как вам сейчас спится по ночам, зная, что уже более 51 500 украинцев погибло от коронавируса? И при этом большую часть выделенных для борьбы с "ковидом" средств вы умышленно перенаправили на вашу "большую стройку". А необходимых качественных вакцин гражданам страны, где правят аферисты и мошенники, придётся ещё очень долго ждать.

Ваше президентское величество, зачем вы издеваетесь над Конституцией страны, устанавливая свою трагикомическую диктатуру? Зачем вы душите свободу слова?

Почему избиратели, которые надеялись, что вы пошлёте в ж… тех, кто издевается над Украиной и украинским народом, благодаря вам сами оказались в ж…?"

Мнение экспертов

Эксперт Украинского института политики Даниил Богатырёв полагает, что пресс-конференция Зеленского ничего не решает, от неё ничего не зависит. Даже как бы ни тужились провластные СМИ, пытаясь выжать из этого мероприятия какие-то "сенсации", — это выглядит нелепо. Независимо от трёпа президента в ближайшие годы Украина будет иметь следующее, перечисляет политолог:

Так и нерешённый конфликт в Донбассе (ибо нет предпосылок к его урегулированию.

Распродажа сельхозземель и их отъём у крестьян, и как следствие этого люмпенизация больших городов с одновременным ускорением эмиграции.

Бесконечный рост тарифов на коммунальные услуги, так как это, собственно, не стоимость услуг ЖКХ, а скрытые налоги, за счёт которых пытаются латать бюджетные дыры. Поэтому будут изобретаться и вводиться новые налоги.

Продолжится бессмысленный трёп о европейской и евроатлантической "интеграции". При этом все сомневающиеся и отрицающие это "светлое будущее" будут считаться агентами Кремля со всеми вытекающими из этого ярлыка последствиями.

Продолжение украинизации и методичной зачистки оппозиционного и медийного поля.

2 года президентства Зеленского — это сплошные провалы, другой оценки и быть не может, констатирует депутат Верховной рады от "ОПЗЖ" Ренат Кузьмин.

"Пресс-конференция президента вызвала горькую улыбку: ничего нового и вдохновляющего, никакой перспективы. Он говорил совсем не о том, чего ждали от него украинцы — они хотели услышать отчёт президента о проделанной за 2 года работе и планы на будущее. А совсем не то, что слышать не хотели: виноваты во всех бедах Украины все кто угодно, кроме президента; до него в стране ничего не было, только с ним началось строительство дорог, домов, государства; всё хорошее в жизни украинцев связано с ним, а всё плохое — со всеми другими, включая самих украинцев", — резюмировал нардеп.

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