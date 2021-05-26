Итоги уже понятны: чем закончится саммит Путин-Байден

Грядущая встреча американского и российского президентов всколыхнула весь политический мир. Ожидания от неё примерно так же велики, как и скепсис по её поводу.

Ранее Кремль сообщил, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пройдет 16 июня в Женеве.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, детали переговоров ещё предстоит согласовать.

Со своей стороны, Белый дом подтвердил дату будущего саммита. Как заявила пресс-секретарь американского лидера Джен Псаки, планируется обсуждение ряда актуальных вопросов.

Псаки, кстати, отметила, что Вашингтон стремится восстановить предсказуемость и стабильность в российско-американских отношениях.

Также мировые СМИ привели слова представителей Белого дома о том, что встреча Байдена и Путина не является "наградой" для России, а является "жизненно важной частью" защиты интересов США.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв считает, что стороны имеют редкую возможность достичь договорённости и "сдвинуть ситуацию с мёртвой точки".

Судя по тому, как прошла предварительная встреча глав внешнеполитических ведомств США и России Энтони Блинкена и Сергея Лаврова в Рейкьявике, президенты будут встречаться со вполне определёнными "списками вопросов и программами по их решению".

Экс-посол США в РФ Майкл Макфол прокомментировал анонсированную встречу довольно позитивно.

"Я был с Байденом в Грузии, на Украине, в Молдавии и так далее. При Обаме он отвечал за Украину, Грузию и так далее. Обама занимался Медведевым и Путиным, а Байден — другим. Я считаю, Билл Бёрнс знает Путина и Россию лучше, чем все другие. Это будет помогать. В-третьих, я знаю, что хотят Байден и его команда. Они хотят стабильных отношений с Россией. И Байден это говорил уже много раз. Стабильность", — поделился своими соображениями бывший посол.

Хотя вероятность конструктива признают далеко не все. В проекте "ПЛЮС МИНУС" предположили возможные итоги этой встречи.

Итак, по итогу США и Россия сообщат…

Диалог был конструктивный и полезный.

Россия и США готовы к выходу из сложившейся между странами ситуации.

/Сторона США/ России следует уважать демократии всего мира.

/Сторона России/ США следует уважать выбор народов других стан.

Стратегическая стабильность — краеугольный камень мировой безопасности.

Россия и США активизируют работу над разработкой новых принципов международной системы стабильности в мире.

Наше видение ситуации с СП-2 и Украиной расходятся.

Мы поддерживаем мир на Ближнем Востоке.

Арктика — демилитаризованная зона.

Коронавирус — общее испытание и наши страны самые крутые в его преодолении.

/Сторона России/ Космос не должен превращаться в театр военного противостояния.

/Сторона США/ Россия должна прекратить использовать киберпространство для вмешательства в дела других стран.

/Сторона США/ Крым не ваш.

/Сторона России/ #КрымНаш и точка.

"Больше из этого свидания выжать ничего не получится даже при большом желании", — грустно констатируют сетевые эксперты. По их мнению, эта встреча абсолютно не нужна России, а американская верхушка будет решать свои внутриполитические вопросы.

"Поскольку "Россия пока нигде не дала США по зубам". И пока этого не случится, никакого конструктива в наших отношениях не произойдёт", — резюмировали аналитики.

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