EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Александр Шторм

Итоги уже понятны: чем закончится саммит Путин-Байден

Мир » Северная Америка » США и Канада

Грядущая встреча американского и российского президентов всколыхнула весь политический мир. Ожидания от неё примерно так же велики, как и скепсис по её поводу.

Итоги уже понятны: чем закончится саммит Путин-Байден

Ранее Кремль сообщил, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пройдет 16 июня в Женеве.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, детали переговоров ещё предстоит согласовать.

Со своей стороны, Белый дом подтвердил дату будущего саммита. Как заявила пресс-секретарь американского лидера Джен Псаки, планируется обсуждение ряда актуальных вопросов.

Псаки, кстати, отметила, что Вашингтон стремится восстановить предсказуемость и стабильность в российско-американских отношениях.

Также мировые СМИ привели слова представителей Белого дома о том, что встреча Байдена и Путина не является "наградой" для России, а является "жизненно важной частью" защиты интересов США.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв считает, что стороны имеют редкую возможность достичь договорённости и "сдвинуть ситуацию с мёртвой точки".

Судя по тому, как прошла предварительная встреча глав внешнеполитических ведомств США и России Энтони Блинкена и Сергея Лаврова в Рейкьявике, президенты будут встречаться со вполне определёнными "списками вопросов и программами по их решению".

Экс-посол США в РФ Майкл Макфол прокомментировал анонсированную встречу довольно позитивно.

"Я был с Байденом в Грузии, на Украине, в Молдавии и так далее. При Обаме он отвечал за Украину, Грузию и так далее. Обама занимался Медведевым и Путиным, а Байден — другим. Я считаю, Билл Бёрнс знает Путина и Россию лучше, чем все другие. Это будет помогать. В-третьих, я знаю, что хотят Байден и его команда. Они хотят стабильных отношений с Россией. И Байден это говорил уже много раз. Стабильность", — поделился своими соображениями бывший посол.

Хотя вероятность конструктива признают далеко не все. В проекте "ПЛЮС МИНУС" предположили возможные итоги этой встречи.

Итак, по итогу США и Россия сообщат…

  • Диалог был конструктивный и полезный.
  • Россия и США готовы к выходу из сложившейся между странами ситуации.
  • /Сторона США/ России следует уважать демократии всего мира.
  • /Сторона России/ США следует уважать выбор народов других стан.
  • Стратегическая стабильность — краеугольный камень мировой безопасности.
  • Россия и США активизируют работу над разработкой новых принципов международной системы стабильности в мире.
  • Наше видение ситуации с СП-2 и Украиной расходятся.
  • Мы поддерживаем мир на Ближнем Востоке.
  • Арктика — демилитаризованная зона.
  • Коронавирус — общее испытание и наши страны самые крутые в его преодолении.
  • /Сторона России/ Космос не должен превращаться в театр военного противостояния.
  • /Сторона США/ Россия должна прекратить использовать киберпространство для вмешательства в дела других стран.
  • /Сторона США/ Крым не ваш.
  • /Сторона России/ #КрымНаш и точка.

"Больше из этого свидания выжать ничего не получится даже при большом желании", — грустно констатируют сетевые эксперты. По их мнению, эта встреча абсолютно не нужна России, а американская верхушка будет решать свои внутриполитические вопросы.

"Поскольку "Россия пока нигде не дала США по зубам". И пока этого не случится, никакого конструктива в наших отношениях не произойдёт", — резюмировали аналитики.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Как Путин отомстит Байдену на саммите в Женеве
Редактор: Елена Тимошкина
Темы майкл макфол сергей лавров джозеф байден энтони блинкен дмитрий песков владимир путин
Новости
Алиса Фрейндлих блестяще сыграла в спектакле после победы над COVID-19
Белорусский телеведущий устроил гневный разнос Евровидению
Пока без перезагрузки: Кремль раскрыл ожидания от саммита РФ - США
Овечкин объяснил, почему отказался от поездки на чемпионат мира
Актриса Татьяна Лазарева раскритиковала российское телевидение
Рубанули с плеча: Песков о реакции стран ЕС на инцидент с Ryanair
Нюша рассекретила настоящее имя своей дочери
Китай ответил на обвинения Тайваня касательно закупок вакцин
На Алтае задержали девочку, надругавшуюся над младшей школьницей
В прямом эфире ОК обсудят проблемы детей и подростков с диагнозом ВИЧ
Последние материалы
Китай ответил на обвинения Тайваня касательно закупок вакцин
Итоги уже понятны: чем закончится саммит Путин-Байден
На Алтае задержали девочку, надругавшуюся над младшей школьницей
Мята и шалфей: что ещё можно использовать для уменьшения лактации
В прямом эфире ОК обсудят проблемы детей и подростков с диагнозом ВИЧ
Невозможное возможно: грецкий орех на дачном участке
Природный антибиотик: масло чайного дерева
Судьба России - периферия или лидер мира?
Только один депутат сейма Литвы отказался "стрелять" в белорусов
Садовый василёк: идеальное растение для новичков
Популярное
Профилактика
Ангина: лучше испугаться самому, чем пугать близких

Знаете, какое самое частое простудное заболевание в жаркие летние дни? Не поверите, но это – ангина. А что вы хотите? Мороженое, ледяное питье, прохладный ветерок из окна автобуса или машины…

Ангина: лучше испугаться самому, чем пугать близких
Латвия поплатится за неуважение к белорусскому флагу
Прибалтика
Латвия поплатится за неуважение к белорусскому флагу
Техника красоты
Врач: На синяки под глазами нельзя не обращать внимания
Оригинальные методики
Одиннадцать "ванных" заповедей
Любовь Степушова Только один депутат сейма Литвы отказался "стрелять" в белорусов Любовь Степушова Соломон Соловьев Знак зодиака 26 мая: знаменитые Близнецы Соломон Соловьев Антон Евсеев Мельница мифов: Цезарь и кесарево сечение Антон Евсеев
Хоккей. Последние новости
Мэр Риги убрал все флаги IIHF после письма по поводу Белоруссии
Полезно знать
Мельница мифов: Цезарь и кесарево сечение
Старая ванна: практическое применение в саду
Ландшафтный дизайн
Старая ванна: практическое применение в саду
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников