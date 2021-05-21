Пан или пропал: Украина начала рискованную игру с Байденом

После того, как администрация Джо Байдена отказалась вводить санкции против компании-оператора "Северного потока — 2" — Nord Stream 2 AG и её управляющего директора Матиаса Варнига, в Киеве пошли ва-банк. И Владимир Зеленский сделал выпад в адрес американского президента. И Верховная рада срочно приняла обращение к американскому конгрессу.

США не отказываются мешать строительству "Северного потока — 2"

История с отказом нынешней администрации от самых радикальных санкций в отношении "Северного потока — 2" вот уже несколько дней остаётся одной из самых обсуждаемых. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала, что остановить строительство газопровода, когда он уже завершён на 95%, представляется практически невозможным. При этом глава госдепартамента Энтони Блинкен отметил, что администрация США будет продолжать препятствовать реализации этого проекта.

В общем, можно сказать, что американцы как бы "подвешивают" ситуацию. Нет никаких оснований говорить, что они не будут и дальше пытаться остановить строительство газопровода. Или запуск его в эксплуатацию, если строительству помешать не удастся.

К слову, республиканцы в сенате уже внесли законопроект, который предполагает восстановление санкций против "Северного потока — 2". Хотя у нынешней администрации и так в достатке средств для этого.

Пан или пропал по-киевски

В Киеве же решили сыграть в свою игру. Накануне во время пресс-конференции Владимир Зеленский заявил, что если санкции с "Северного потока — 2" будут сняты, то это будет личное поражение Джо Байдена. В общем, трудно оценить это как выпад против американского президента.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что реализация проекта "Северный поток — 2" станет поражением американской дипломатии: "Возможно, я чего-то не знаю, мы все чего-то не знаем, и американская дипломатия сможет более гибким способом помешать реализации проекта, но если этот проект таки будет реализован, то тогда, выходит, это будет поражение американской дипломатии".

А в пятницу, 21 мая, Верховная рада приняла обращение к конгрессу США с призывом ввести санкции против всех участников строительства "Северного потока — 2".

В пояснительной записке заявляется, что газопровод является одним из инструментов России в гибридной войне против Украины. В то же время, целью "Северного потока — 2" является разделение Европы,

усиление зависимости ЕС от поставок российского газа

и создание механизма давления на Украину и другие государства Европы.

По их мнению, концентрация российских трубопроводов в Балтийском море может дать России повод для активной защиты "Северного потока — 2", начиная с процедур контроля движения судов в Балтийском море и заканчивая блокированием плавсредств.

Именно для предотвращения враждебных действий РФ нардепы считают целесообразным обратиться к конгрессу с просьбой усилить санкции и помешать завершению строительства газопровода.

Концентрация пропагандистских штампов в обращении, конечно, зашкаливает. Можно было бы и поаккуратнее с формулировками. Ибо, например, с чего бы американскому конгрессу решать, что лучше для Европы, а что нет?

Впрочем, куда интереснее другое. Чего рассчитывают добиться в Киеве выпадами против нынешней американской администрации? А заявление Зеленского и обращение к конгрессу выглядят именно так.

Это такая демонстрация самостоятельности? Или украинские политики полагают, что риск ухудшения отношений с США незначителен после таких заявлений?

Конечно, едва ли Вашингтон пойдёт на какие-то радикальные шаги, чтобы продемонстрировать своё недовольство. Украина нужна американцам как средство давления на Россию. Другое дело, что нужны ли эти радикальные шаги вообще? Создать проблемы нынешним украинским властям американцы способны и без этого. Например, поддержав оппонентов Зеленского, коих у него предостаточно.

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