Французский политик: построение безопасного мира возможно только с Россией

Между Соединенными Штатами Америки и Европой совсем нет консенсуса и солидарности, есть грубое подчинение и диктат. Европа нередко упирается всеми четырьмя копытами, хотя, естественно, она волочима на веревке, то есть ее волочит на веревке Вашингтон за собой. Тем не менее, и на Западе существует достаточно сильная позиция, голос которой все слышнее и слышнее.

Они опираются на идею, которая была развита из базового положения, которое около 60-70 лет назад анонсировал Шарль де Голль, что Европа доходит до Урала. Теперь же речь идет о Евразийском пространстве вплоть до Владивостока. Обо всем этом и многом другом ведущему "Правды.Ру" Александру Артамонову рассказал французский политик, депутат Европейского парламента, писатель и экономист Эрве Жювен.

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— Господин Жювен, с эпохи создания группы Трианон Эмманюэлем Макроном во время визита Владимира Путина в Париж, должно было начаться сотрудничество, но почему-то не началось. Почему? Не могли бы вы описать причины, что случилось?

— Прежде всего, несколько слов общего интереса. Постоянно рассказывают различные сказки через Европейский парламент и через средства массовой информации. Все эти источники пытаются представить Россию врагом №1. Я говорю с грустной улыбкой об этом.

Китай тоже становится худшим врагом, похоже, всех нас так пытаются представить и направить друг на друга. Я считаю, что все обстоит отнюдь не так, как нам рассказывают эти средства массовой информации.

Я считаю, что с эпохи наполеоновских войн, особенно со времени занятия России и Парижа после наполеоновских войн, Россия не раз спасала Францию. В частности, в 1914 году было так называемое чудо на Марне, когда Россия спасла Париж оттого, что он был оккупирован немцами.

И так же, как и де Голль, я считаю, что именно Россия смогла заблокировать и уничтожить страшную нацистскую машину войны. Поэтому я не понимаю, как могли французы это забыть.

Россия — естественный союзник Западной Европы

Я считаю, что Россия должна и в настоящее время стать и имеет право стать тем, кем она всегда была. Она, возможно, сложный союзник, но это — настоящий союзник Западной Европы и, в частности, Франция именно с этим союзником культивировала многовековые отношения.

Так же я считаю, что воспитание в духе ненависти и культивирования образа врага никому не нужно, необходимо создавать многополярный мир. Именно Франция могла бы поднять этот вопрос и изменить такое положение.

Вопрос следующий: обладаем ли мы должным уровнем зрелости для того, чтобы построить многополярный мир и после этого прийти к миру, к стратегической стабильности или мы будем по-прежнему жить в мираже американской супердержавы, что принесет только дальнейшее противостояние. Это может вылиться в мировую войну.

Вместе с Россией

Так что я думаю, что Франция может стать настоящим посредником в области создания мира, то есть — миротворцем на евразийском материке. Я хотел бы, чтобы Франция помогла Штатам лучше понимать этот мир, который сейчас уже очень изменился, и построила кооперацию между различными странами, в частности с Россией.

Мне очень нравится, что Россия напоминает об истории, о традициях европейских, в частности, как себя ведет Патриарх Русской Православной Церкви.

Я считаю, что Россия — это великая цивилизация и великая религия. Я думаю, что мы должны обсуждать с Россией, пользоваться российским опытом, в частности в области религии.

Ради мира во всём мире

Второй пункт очень важный для нашей совместной работы. — Я переживаю по поводу позиции Франции в Африке, присутствия наших вооруженных сил на африканском континенте и других территориях, где мы проводим свои операции.

Мы должны научиться сотрудничеству для лучшего стратегического взаимопонимания с африканскими странами. Тут тоже очень важно учитывать Россию. Я имел счастье работать в Магрибе, Алжире, Марокко, Тунисе и в других странах Африки.

Возможно, Россия, как я там убедился, не является легким союзником. Но это — тот союзник, который умеет держать слово, который держит свое слово, когда реально принимает на себя обязательства. Сирия является одним из примеров этого уже в Азии.

Нам надо вырабатывать совместный курс в области безопасности мира, в частности по борьбе с терроризмом. Ведь это нас всех касается. Дестабилизация мирового порядка тоже нас всех касается, через интернет в частности. Так же все, что касается ментальной обработки наших народов. Мы должны по этому поводу дружно работать.

Я думаю, что очень важно совместно подумать с Россией и сотрудничать с ней в области аудиовизуальных средств массовой информации, цифрового общества. Я большой улыбкой говорю о проблеме безопасности в области информационных технологий.

Между прочим, именно российские математики были на находятся среди первых в мире в области построения искусственного интеллекта. Я хотел бы, чтобы мы сотрудничали с Россией и в области искусственного интеллекта и создавали новые продукты, чтобы наши эксперты могли вместе работать и вместе строить будущее.