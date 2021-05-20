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Автор Александр Артамонов

Эрве Жювен: Франция нуждается в справедливости, а не в гегемонии американского общества

Мир

Все-таки даже в современной Европе есть люди, у которых хватает здравого смысла. Поэтому можно надеяться, что каким-то мы все-таки образом найдем общий язык, и тогда, возможно, с нашего совместного европейско-российского горизонтов исчезнут Соединенные Штаты Америки, которые являются уже бывшим мировым жандармом.

Эрве Жювен: Франция нуждается в справедливости, а не в гегемонии американского общества

Французский политик, депутат Европейского парламента и писатель Эрве Жювен бывал в Крыму уже после его возвращения в лоно России, хорошо себе представляет современный расклад сил между США и Европой и считает, что настало время понять, что Брюсселю не по пути с Вашингтоном при построении нового мира. Депутат дал эксклюзивное интервью ведущему программы "Контрольный выстрел" на ресурсе "Правда.ру" Александру Артамонову.

— Господин Жювен, расскажите о вашей политической программе и взглядах на современную внутри-французскую и международную политику. Ведь у вас есть достаточно большая программа по Франции, особенно в части эмиграции, различных досье по запущенным проблемам.

Франция все-таки входит в число мировых держав. Какой вы видите вашу страну через 5-10 лет, что поменяется и как? Будут ли решен вопрос с эмиграцией?

— Большое спасибо за вопрос, на который могу в главном ответить сразу одной фразой вместо того, чтобы долго рассказывать и вести несколько часов дискуссию, хотя вы резюмировали очень много проблем сразу.

Самое важное, что французы большей частью считают, что они счастливы жить в своей стране, им нравятся их города и села, их история и современная личная и общая жизнь, но им все-таки не нравится французская политика.

Причем надо смотреть на Францию с точки зрения приложения ко многим странам и ко многим континентам. Возможно, многие граждане многих стран тоже задаются вопросом, что случиться с Францией и их странами.

Потому что образ Франции все менее и менее ясен за рубежом. Ясно, что наследие генерала де Голля достаточно четко проявлялось через политику первых лет после его ухода с политической сцены.

Франция: НАТО и отношения с США

Так мы построили свою стратегическую компоненту, свою политику в области НАТО и свое отношение с США. Но потом в мире и мироустройстве очень многое изменилось. Теперь встает вопрос: какой Франция была тогда и какой она стала теперь, как она существует в современном мире?

Потому что по многим точкам зрения Франция гораздо сейчас менее независима, чем еще 30 лет назад. Франция уже пошла на многие компромиссы. Многие из них даже граничат с предательством.

В частности, это касается включения Франции в военный блок НАТО. А в последнее время Франция подписалась под санкциями против России. Это все — плохо. И я думаю о тех всех ситуациях, когда Франция почему-то идет на прицепе у Соединенных Штатов.

Относительно США давайте ясно поставим точки над "ё". Допустим, начиная с эпохи "бухты свиней", любая стратегическая угроза Соединенным Штатам заставит нас быть солидарными и помогать Соединенным Штатам по всем проблемам.

Но это не означает быть подчиненным им. Мы — союзники, но не подчинены. Но такую политику США проводят со времени правления Джорджа Буша, начиная с 1990 года. И похоже, что то же самое активно проводится сейчас — в эпоху Байдена. 20 апреля это ясно проявилось.

Мы считаем, что Франция нуждается в справедливости, а не в гегемонии американского общества. И то, чего не хватает более всего французским правителям, это — чувства гордости и принадлежности к французской нации.

Нужно, прежде всего, поставить во главу угла именно французскую безопасность и французские интересы, суметь интерпретировать этот выбор через все свои действия. Такого французские политики не делают. Это касается как экономики, так и стратегии.

Я думаю, что дело Alcatel и продажа акций Alsthom Energy были спровоцированы именно предательством французских интересов и подчинением нас зарубежью, в частности в рамках скандала, вспыхнувшего во время эпидемии COVID-19.

НАТО — угроза для мира

Так же я думаю, что крайне важно, чтобы во Франции было много рабочих мест, а не подчиняться иностранным интересам. Я считаю, и таких как я — все больше и больше, что Соединенные Штаты и НАТО — угроза для стабильности мира.

Мы считаем, что оранжевые революции и операции по дестабилизации, в частности, прямо у дверей России — это не то, что позволит нам установить долгий прочный международный мир.

Поэтому как европейскому парламентарию, представляющему интересы Франции в комиссиях по международной торговле, а так же безопасности и обороны, мне не нравится американский диктат.

— Что вы думаете о будущем франко-российских отношений?

— Я надеюсь и желаю со своей стороны, чтобы у нас был глубокий диалог с любыми руководителями, со всеми руководителями всех европейских стран, в частности — с Россией.

Именно это — та дорога, по которой мы должны идти для того, чтобы достигнуть справедливости, независимости, равенство шансов и не быть подчиненными. Это будет правильное и справедливое положение, равное единство интересов для всех.

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Редактор: Юрий Кондратьев
Темы сша нато франция эрве жювен
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