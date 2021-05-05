Памятник нацистскому палачу в Карабахе: Москва не должна молчать

В Нагорном Карабахе, где в канун 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне контингент российских миротворческих сил собирается проводить торжественный парад, по-прежнему не снесён памятник одному из пособников Третьего рейха, который был арестован болгарской полицией в 1944 году за сотрудничество с нацистами. Речь идёт о Гарегине Нжде.

Более того, одиозный монумент появился в зоне, над которой реет российский флаг, в городе Мартуни (Ходжавенд) уже после окончания 44-дневной войны. Но почему-то никого из российских политиков первой величины этот факт совершенно не озаботил. Кстати, Нжде — вот удивительный факт! — признан национальным героем Армении. В Ереване ему тоже стоит памятник. Но это дела уже суверенной страны. Но ни Россия, ни Азербайджан не должны мириться с увековечиванием памяти нацизма на земле, которую поливали своей кровью в борьбе с фашистскими захватчиками наши прадеды, деды и отцы. Это осквернение их памяти. Это аморально и недопустимо!

Узнай нациста в лицо!

Гарегин Нжде — один из основоположников цехакронизма, квазинацистской идеологии о примате нации над личностью. За эти идеи Нжде был исключён из Дашнакцутюна. В начале Второй мировой войны, после бегства от Красной армии в Иран, он перебрался в Болгарию и сотрудничал с властями нацистской Германии. В 1942 году формирует из пленных армян-красноармейцев "Армянский легион" в составе немецкого вермахта. Созданные в Третьем рейхе армянские военизированные формирования под руководством Гарегина Нжде прошли обучение инструкторов СС и принимали активное участие в операциях по захвату Крыма и наступлениях на Кавказ. Был арестован в 1944 году болгарской полицией и передан 12 октября 1945 года СМЕРШу. В отсутствие высшей (исключительной) меры наказания — расстрела — был осуждён на 25 лет заключения, в том числе, за зверское убийство красноармейцев (400 человек) во время Зангезурского восстания эпохи Гражданской войны. Умер в местах заключения в 1955 г.

Кавказ — дело тонкое

Само по себе наличие этого незаконного памятника уже скандал, равно как и упорное желание армянской общины (и ряда армянских официальных деятелей) сохранить его теперь уже на территории Азербайджана, находящейся под временным контролем российских миротворцев, согласно Московской декларации от 2020 г.

Есть однако и другие не менее неуклюжие шаги, предпринятые чиновниками, которые могут вызвать реакцию, противоположную ожидаемой. Так, предполагается, что торжественное мероприятие по случаю Великой Победы состоится на территории города Ходжалы. Между тем именно здесь в 1992 году прошла страшная резня азербайджанского населения.

Около 600 человек — женщин, детей и стариков — приняли мученическую смерть через отрубание головы, массовые расстрелы и пытки, что, кстати, и привело к дальнейшему исходу азербайджанского населения из района Карабаха.

Иными словами, к мирным людям была применена тактика осознанного террора, заставившая их бежать из родных мест, освобождая города и сёла для новоприбывших. Тут уместно задать вопрос: разве можно проводить парады в местах массовой трагической гибели людей? Как можно себе представить подобное действие, например, в Беслане, на территории Города ангелов, мемориала в увековечивание памяти погибших от рук террористов детей?

Так кто и почему решил проводить подобные действия в этом городе, даже и не подумав предварительно проконсультироваться с представителями азербайджанских властей?! Более того, не исключено, что в этом мероприятии примут участие политические деятели так называемой НКР. Хочется верить, что это не более, чем слухи. Но тем не менее и слухи имеют свой вес. К лицу ли России соглашаться на подобные поступки? Или может быть, командование частями просто не в курсе истории вопроса, не запросило консультацию у компетентных российских организаций?

В этой связи становится ясно, что какая-то из западных спецслужб (не исключено, что французская с учётом её активности в Ереване) решила провести хитрую акцию по дезавуированию великого для трёх народов — россиян, азербайджанцев и армян — праздника Дня Победы. Вместо радостного события нам готовили несогласованный с законными властями Азербайджана проход войск по месту последнего упокоения невинно убиенных азербайджанцев. И всё это под сенью российского флага!

Считаю, что подобные действия требуют тщательного расследования со стороны аппарата безопасности России. Иначе как грубой святотатственной провокацией их счесть ничем иным невозможно.

А пока надо начать со сноса позорного монумента.

На правах вывода

Когда изучаешь политику нашей страны в Закавказье, то не покидает мысль, что, вслед за ныне почившим Советским Союзом, Россия вновь допускает ту же самую роковую ошибку, пытаясь держать нейтралитет по вопросам, требующим зачастую принципиального решения. В результате страна теряет лицо, что, вообще-то, недопустимо нигде, но особенно фатально в большой политике — тем более на Ближнем Востоке.

Классикой этого примера явилась позиция Москвы в конфликте в Нагорном Карабахе в конца 80-х. Не отреагировав принципиально на сепаратизм в одной из союзных республик и встав в позу третейского судьи для оказания ситуативного влияния, союзный центр в конце упустил контроль над ситуацией. Тогда 3 десятилетия назад сепаратизм из Нагорного Карабаха перекинулся в Армению и Азербайджан. По оценкам западных экспертов, центробежные националистические тенденции послужили мощным детонатором развала всего СССР.

И вот конец прошлого года ознаменовался вторым, за последние 30 лет, историческим шансом для России закрепления своего стратегического влияния на Южном Кавказе через механизм эффективного миротворчества.

Безусловно, серьёзным политико-дипломатическим успехом Москвы можно считать размещение миротворческого контингента, ставшее возможным благодаря просчитанной позиции России и, конечно же, авторитету президента В. В. Путина, при личном посредничестве которого удалось остановить кровопролитие.

Но, как говорится, победа — очень опасный момент, потому что хочется расслабиться и насладиться дарами успеха. Только вот делать этого ни в коем случае нельзя! Потому что для закрепления достигнутого важно не просто довольствоваться сделанным, а ставить дальнейшие чёткие цели, базирующиеся на принципах международного права. Тогда все стороны будут ясно понимать правила, а не вести мутную игру в условиях полной неопределённости.

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