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Автор Александр Шторм

Как перед вторжением: США отзывают граждан из России

Мир » Северная Америка » США и Канада

Посольство США в Москве призвало американских граждан срочно покинуть Россию и почти "закрыло" консульские услуги. Похожие действия Америка предпринимала перед атаками на Югославию, Ливию, Ирак..

Как перед вторжением: США отзывают граждан из России

Посольство США в России официально заявило о сокращении предполагаемых консульских услуг.

В частности, речь идет о том, что с 12 мая дипломатическое представительство Штатов будет выдавать крайне ограниченное число иммиграционных виз, при этом, визы будут выдаваться только по вопросам, «касающимся жизни и смерти».  

Обработка неиммиграционных виз для недипломатических поездок будет полностью прекращена.

Также посольство порекомендовало гражданам США покинуть территорию России до 15 июня, «крайнего срока, установленного правительством России». 

И последний пункт очень интересен, поскольку является своеобразным сигналом к (военной?) эскалации.

Дело в том, что аналогичные заявления Штаты на уровне своих консульств, посольств и дипломатических миссий делают за несколько недель до начала военных действий или «цветных революций».

Например, президент Штатов, Барак Обама настоятельно рекомендовал американским гражданам покинуть территорию Ливии в мае 2014. Тогда же там началась гражданская война, интервенция НАТО и смерть Каддафи. 

В ноябре 2011 «американское посольство в Дамаске обратилось к гражданам США в Сирии с призывом «немедленно покинуть эту страну». Что дальше началось в Сирии, думается, рассказывать не нужно, поскольку все и так в курсе. 

В феврале 2003 аналогичное заявление было сделано про Ирак. Через месяц, в марте того же года состоялось военное вторжение Штатов в эту страну.

С бывшей Югославией, в 1998 году имела место аналогичная история. 

Понятно, что, Россия — это совсем не Ливия или Сирия, а государство несколько иного масштаба и значимости, с соответствующими силами стратегической обороны. Однако, сам по себе жест американского посольства весьма показателен. 

Характерно, что это заявление американских дипломатов происходит на фоне заявлений от руководства Госдепартамента США о готовности к «диалогу с Россией». 

Впрочем, некоторая нелогичность действий внешнеполитических ведомств Америки с приходом к власти команды Байдена, стала уже в каком-то смысле закономерностью.

И нынешняя реакция посольства США на фоне заверений о «надежде сохранить дипломатический диалог» уже не кажется чем-то удивительным.

С другой стороны, стоит напомнить, что в мае-июне этого года на территории Украины пройдут крупнейшие военные учения НАТО со времен холодной войны. Называются они Defender Europe 2021, в них примет участие около сорока тысяч человек. И примерно половина из них будут именно американскими военнослужащими. 

Весьма показателен и сценарий этих учений. Страны Альянса и их союзники будут «отражать атаку потенциального агрессора, а затем перейдут в контрнаступление». Есть версия, что именно в ответ на эти действия Россия провела свои учения на юго-западных границах. Об их итогах удовлетворительно отозвался министр обороны РФ, Сергей Шойгу.

В контексте заявления посольства США о том, что гражданам этой страны рекомендуется покинуть Россию до 15 июня, все эти действия выглядят откровенно тревожно. Впрочем, стоит повториться, до открытого военного конфликта дело, естественно не дойдёт. Поскольку всё же в данном случае речь идет о государствах с ядерным арсеналом. А это уже не «прокси-война», а натуральный конец света, которого никто в здравом уме не хочет. Ни в Москве, ни в Вашингтоне. 

Скорее всего, вслед за этими заявлениями со стороны Штатов последуют новые санкции и ряд громких заявлений, про очередную «российскую агрессию». 

К слову, с санкциями тоже могут быть проблемы, поскольку все больше европейских политиков откровенно негативно реагируют на действия США в адрес России.

Так, сегодня германский парламентарий Вальдемар Гердт, комментируя слухи о возможном отключении России от системы SWIFT и приостановке строительства «Серного потока-2», заявил, что эти действия «не выгодны никому, кроме третьей стороны, которая хочет посеять хаос, разруху и голод».

И в этом контексте нынешние действия американского посольства в Москве становятся окончательно ясны.

А ясность – это всегда хорошо. 

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Темы вторжение консульство посольство сша вальдемар гердт высылка дипломатов бомбардировки югославии
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