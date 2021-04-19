Для чего России провокация с военным переворотом в Белоруссии?

Военный переворот в Белоруссии возможен, как в любой другой стране, где население, а армия — это его часть, не любит своего правителя. Другой вопрос — кто его организатор?

Лукашенко — возможная жертва военного переворота

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России объявила о задержании в Москве двух белорусских граждан, которые планировали нападение на президента Александра Лукашенко и военный переворот в Белоруссии.

Операция была проведена совместно с Комитетом государственной безопасности (КГБ) Белоруссии, в ходе которой выяснилось, что юрист Юрий Зенкович и политолог Александр Федута "спланировали военный переворот по сценарию цветной революции с участием местных и украинских националистов".

Согласно видео, опубликованному ФСБ, Зенкович — американский юрист белорусского происхождения, приехал в Москву "после консультаций в США и Польше, чтобы встретиться с представителями белорусских вооруженных сил и убедить их принять участие в перевороте".

В видеоролике ФСБ они заявили, что "задача № 1 — устранить самого главного". "Задача № 2 — блокировать внутренние войска, блокировать ОМОН. Задача № 3 — занять несколько символических объектов в центре города, в том числе радиостанцию, телевидение, чтобы мы могли зачитать обращение. И желательно заблокировать Минск, чтобы не могли подтянуть внешние войска", — сказал Зенкович.

В ФСБ утверждают, что атака должна была быть осуществлена ​​9 мая в День Победы. "Заговорщики были задержаны российскими спецслужбами и переданы белорусским партнерам", — говорится в сообщении.

В Белоруссии против них возбудили уголовное дело по статье "заговор или иные действия с целью захвата власти неконституционным путем". Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 12 лет.

Белорусы поддержали бы переворот

Сам Александр Лукашенко упомянул о деле в субботу днем.

"Мы зафиксировали деятельность — очевидно — иностранных спецслужб, видимо ЦРУ, ФБР, я не знаю, кто из американцев этим занимался. Мы выяснили, что они хотели приехать в Минск и организовать переворот", — сказал президент.

Ситуация военного переворота в Белоруссии создана самим Лукашенко, нарисовавшего себе более 80 % поддержки на выборах. Население, уставшее от его выкрутасов, в лучшем случае не вышло бы за него на улицу, а в худшем — для него и для России, поддержало бы путчистов. Но пришедший на его место человек сделал бы из Белоруссии вторую Украину.

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков сообщил журналистам в понедельник, что "действительно, была операция специальных служб", и об этом Владимир Путин разговаривал с Джо Байденом по телефону. Значит, ФСБ готова представить доказательства.

США не причастны? Рассказывайте не нам

Представитель Госдепартамента сообщил ТАСС, что спецслужбы США не причастны к попытке устранения президента Белоруссии.

"Мы видели сообщения в государственных СМИ России о предполагаемом заговоре против Александра Лукашенко, а также его непосредственные утверждения об этом в СМИ. Любое предположение о том, что правительство США стояло за этим или было вовлечено в попытку убийства Лукашенко, является абсолютно ложным", — заявил представитель.

Оно было бы "абсолютно ложным", если бы США не стояли за попытками уничтожения Фиделя Кастро, Уго Чавеса, Башара Асада, убийства Сальвадора Альенде, Муаммара Каддафи, Саддама Хусейна. Во всяком случае, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин ещё в сентябре обвинил Соединенные Штаты в обучении и финансировании белорусских лидеров протеста в "плохо замаскированной попытке организовать еще одну цветную революцию и антиконституционный переворот".

Провокация России? Зачем она ей?

В пресс-службе бывшего кандидата президентских выборов Светланы Тихановской заявили, что информация о планируемом нападении на Лукашенко кажется "провокацией спецслужб России и Белоруссии, в которую были втянуты Белоруссия и граждане США".

Провокация России для чего? Чтобы Лукашенко "пошёл" к России? Так ведь уже идёт и другого пути у него нет. Только Россия признала его президентом, только Москва гарантирует ему и его семье безопасность, и только что объявлено о согласовании дорожных карт по углублению интеграции в рамках Союзного государства.

А вот сама Тихановская ранее она заявила, что оппозиция не пытается вести диалог с "самопровозглашенным" президентом Беларуси Александром Лукашенко, а сосредоточивается на обращении непосредственно к тем, кто работает в его администрации.

"Мы понимаем, — подчеркнула Тихановская, — что легче иметь эти контакты не с Лукашенко […], а с людьми внутри системы. Поэтому мы стремимся установить эти связи. И мы уже тайно контактируем с некоторыми людьми. У нас есть тайные контакты в МИДе, в полиции", — сказала Тихановская.

Возможно, что ФСБ подключилась к операции западных спецслужб, но это, как говорится совсем другая история.

В армии Белоруссии есть недовольные

Напомним, что в октябре 2020 года Группа депутатов Европарламента призвала командующих вооруженными силами Белоруссии не подчиняться Александру Лукашенко.

Под обращением подписались 25 из 704 депутатов Европарламента. Письмо было адресовано, в частности, министру обороны Белоруссии Виктору Хренину, начальнику генштаба Александру Вольфовичу и другим, в общей сложности 24 белорусским военачальникам.

О том, что не все в армии довольны Лукашенко сообщали белорусские Телеграм- каналы, в частности, "Трыкатаж", который позже ушёл из медийного поля.

Это СМИ цитировало документ, который говорит о том, что внутри генералитета был заговор, в число заговорщиков входил замсекретаря Совета Безопасности Белоруссии Андрей Втюрин, отбывающий наказание за коррупцию, и несколько высокопоставленных офицеров МВД и Минобороны, из которых трое были арестованы.

Заговор имел кодовое название "Смена". Цель заговора — недопущение нового президентского срока для Лукашенко, которого заговорщики считали главным и единственным препятствием для нормального развития Белоруссии. Они готовили несколько возможных сценариев — от добровольного отказа Лукашенко от участия в выборах "через воздействие России или ближайшего окружения", до поддержки сильного альтернативного кандидата или физического устранения Лукашенко.

Возможно, упомянутые кандидаты были бы для России со знаком "плюс", но западные спецслужбы тоже, несомненно, работали — над своими кандидатами.

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