Возможен ли в Белоруссии военный переворот?

Формула, по которой достаточно 3,5% протестующего населения, чтобы в стране произошла смена режима, не срабатывает в Белоруссии, благодаря твердости силовиков, поддерживающих волеизъявление большинства.

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Евродепутаты призвали белорусский генералитет не подчиняться Лукашенко

Группа депутатов Европарламента призвала командующих вооруженными силами Белоруссии не подчиняться Александру Лукашенко.

Под обращением подписались 25 из 704 депутатов Европарламента. Об этом сообщает DW 7 октября. Письмо адресовано, в частности, министру обороны Белоруссии Виктору Хренину, начальнику генштаба Александру Вольфовичу и другим, в общей сложности 24 белорусским военачальникам.

Европарламентарии назвали Лукашенко "организатором силового захвата власти и государственного переворота", поэтому любые указания, полученные от него, по их мнению, незаконны. Депутаты отмечают, что отдавать и исполнять незаконные приказы — это преступление, которое международное сообщество не оставит без внимания.

"Настала пора принять (генералам) личное решение: быть верным присяге защищать народ Белоруссии или следовать незаконным указаниям нелегитимного узурпатора, гражданина Александра Лукашенко", — говорится в послании.

По мнению европарламентариев, "народ Белоруссии считает Светлану Тихановскую победительницей выборов и законно избранным президентом Беларуси".

Генералитет недоволен политическим руководством

Как указывает Телеграм-канал "Трыкатаж", призыв от евродепутатов упадет на благодатную почву, так как "заговорщики среди генералов имеются".

По мнению авторов канала, высший командный состав ВС Белоруссии недоволен, " как неуверенным, колхозным стилем командования" Виктора Хренина, так и тем, что его предшественник Андрей Равков был вынужден написать рапорт об отставке после истории с 33 российскими "террористами", о которых он доложил Лукашенко.

Хренина тоже, якобы, политическое руководство пытается подставить, так как ему была устроена личная встреча с оппозиционерами, "где они закатывали министру обструкцию, явно рассчитывая на медийный резонанс". Также, по мнению авторов "Трыкатажа", показательна утёкшая в СМИ запись, сделанная одним из высших офицеров на совещании с Хрениным, где он призывает к жёсткому подавлению протестов.

Телеграм-канал цитирует документ, который говорит о том, что внутри генералитета был заговор, в число заговорщиков входил замсекретаря Совета Безопасности Белоруссии Андрей Втюрин, отбывающий наказание за коррупцию, и несколько высокопоставленных офицеров МВД и Минобороны, из которых уже трое арестованы.

Заговор имел кодовое название "Смена". Цель заговора — недопущение нового президентского срока для Лукашенко, которого заговорщики считали главным и единственным препятствием для нормального развития Белоруссии. Они готовили несколько возможных сценариев — от добровольного отказа Лукашенко от участия в выборах "через воздействие России или ближайшего окружения", до поддержки сильного альтернативного кандидата, дворцового военного или переворота, или физического устранения Лукашенко, указывает "Трыкатаж".

Нет дыма без огня

Известно, что поддержка силовиков имеет определяющее значение для преемственности и стабильности власти. Так, несмотря на огромное давление на Николаса Мадуро, с вводом параллельных структур власти в Венесуэле, его не удаётся свергнуть только по причине лояльности армии и служб безопасности. Этот же путь пытаются сейчас реализовать в Белоруссии — с легитимизацией Светланы Тихановской.

Политолог из Гарвардского университета Эрика Ченовет вывела "правило 3,5%": если такая доля населения выходит на улицу столицы с мирным протестом, перемены в обществе, по ее мнению, неизбежны. Население Минска — около 2 миллионов человек.

Согласно формуле Ченовет, режим Лукашенко должен был пасть еще 30 июля — в ходе предвыборного митинга Светланы Тихановской, собравшего, по оценкам правозащитников, 70 тысяч человек. Однако в Белоруссии и формула не срабатывает. Как впрочем и в Венесуэле. По одной простой причине — силовики поддерживают волеизъявление большинства народа, а не 3,5%. И это правильно.

Однако Лукашенко надо бы задуматься: такие призывы, как от евродепутатов, не делаются просто так. Силовики не могут быть довольны тем, что их данные слиты в сеть, и они не понимают, почему Лукашенко не вводит военное положение при столь масштабных протестах и столкновениях с протестующими. Ситуация в любой момент может обостриться, и тогда виноватых будут искать среди них.

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