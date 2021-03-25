Почему Китай резко переориентировался на внутренний рынок

Во время коронавирусного кризиса прошлого года Китай переориентировал свою экономику на внутренний рынок. Результат — налицо. Страна не просто нивелировала потери, но и нарастила ВВП.

О том, как сейчас обстоят дела в экономике КНР, Игорь Шатров в программе "Геополитическая кухня"поговорил с врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексеем Масловым.

Читайте начало интервью:

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— Ориентация на внутренний рынок противоречит всем предыдущим десятилетиям развития Китая. Сформирован ли этот внутренний рынок, готовы ли технологии, существуют ли условия для импортозамещения?

— Не стоит забывать, что все сделано в Китае скорее от безвыходного положения, потому что страна ориентировалась в последние десятилетия на внешний рынок, на экспорт.

Сначала на массовый товарный экспорт, потом на экспорт высоких технологий.

Потом наступило схлопывание мирового рынка за счет ковидной, постковидной эры, к тому же Китай подвергся колоссальной атаке, когда большинство китайских компаний заблокировали и они не смогли поставлять свою продукцию на Запад, прежде всего, в США.

Буквально неделю назад в США объявили топ-5 китайских компаний, продукция которых не будет закупаться крупными американскими компаниями.

Это известная всем Huawei, это ZTE, это HIKVISION — та компания, которая выпускает камеры слежения и распознавания лиц, это Dahua.

То есть стало понятно, что "поход за рубеж" не удастся. Китай очень тщательно, даже трепетно формировал свой макроэкономический регион в мире. Прежде всего, за счет проекта "Один пояс, один путь", забрасывал туда колоссальные деньги — обычно называется цифра $4 триллиона.

И получить их обратно невозможно. А тут еще и кризис подоспел.

Но Китай всегда отличается очень быстрой реакцией на вызовы. Так и в этот раз. Хоп — и заявил:

не проблема, у нас в конце концов внутри страны есть миллиард потребителей, и если иностранцы так стремятся на наш рынок, чтобы воспользоваться этим миллиардом, так что нам самим мешает их потребности закрыть?

И китайский рынок начинает раскручиваться. Достаточно продержаться на этом внутреннем рынке хотя бы три года — на самом деле больше и не надо — потом мировая торговля оживет и всем опять понадобятся дешевые китайские товары.

И тогда КНР опять вернется на мировой рынок именно как экспортно-импортный оператор.

Сейчас что Китай делает? Он раздает ваучеры, чтобы китайцев приучить к цифровой валюте. Например, раздает ваучеры на тысячу юаней. Бесплатно. Но есть одно "но": потратить его можно только "виртуально".

Или, например, Китай объявил о том, что будут продолжены меры поддержки — малые и средние предприятия целиком освободят от налога на прибыль. А НДС в Китае меньше 1-3%.

И вот эти все меры приведут к тому, что когда производство станет опять дешевым, в стране окажется много денег. И тут же начнется рост производства.

Вот это и есть перезапуск внутреннего рынка.